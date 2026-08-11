Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.620,69 %-1,38
        DOLAR 47,7404 %0,09
        EURO 55,1085 %0,05
        GRAM ALTIN 6.710,93 %-0,31
        FAİZ 41,76 %0,38
        GÜMÜŞ GRAM 99,41 %-1,44
        BITCOIN 64.141,00 %0,05
        GBP/TRY 64,4907 %0,06
        EUR/USD 1,1535 %-0,07
        BRENT 89,98 %2,58
        ÇEYREK ALTIN 10.972,37 %-0,31
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi yüzde 25,8 arttı

        Takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi yüzde 25,8 arttı

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,8 yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 12:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Toplam ciro endeksi yüzde 25,8 arttı

        Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 0,3 azaldı.

        Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, aynı ayda yıllık bazda yüzde 25,8 yükseliş gösterdi.

        SANAYİ VE İNŞAAT ENDEKSLERİ

        Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, haziranda yıllık bazda yüzde 26,7 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de söz konusu ayda bir önceki aya göre yüzde 2,7 azalış kaydetti.

        İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, haziranda yıllık bazda yüzde 29,9 artarken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise mayıs ayına kıyasla yüzde 0,7 düştü.

        TİCARET VE HİZMET ENDEKSLERİ

        Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,5, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi de bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 artış gösterdi.

        Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 31,3, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,8 yükseldi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye devrik lideri Esad'a gıyabında 'idam' cezası
        Suriye devrik lideri Esad'a gıyabında 'idam' cezası
        Lukaku Fenerbahçe'de!
        Lukaku Fenerbahçe'de!
        FB otobüsüne saldırıda 5 gözaltı
        FB otobüsüne saldırıda 5 gözaltı
        2000'lerin dev sosyal medya platformu geri dönüyor
        2000'lerin dev sosyal medya platformu geri dönüyor
        Fenerbahçe tur için sahada!
        Fenerbahçe tur için sahada!
        Bebeğe şiddette Adli Tıp raporu çıktı
        Bebeğe şiddette Adli Tıp raporu çıktı
        Avrupa yeni sıcak hava dalgasına hazırlanıyor
        Avrupa yeni sıcak hava dalgasına hazırlanıyor
        Fön ve jöle için dövdüler! İstanbul'da taş ve sopalı meydan dayağı: 9 gözaltı
        Fön ve jöle için dövdüler! İstanbul'da taş ve sopalı meydan dayağı: 9 gözaltı
        Çerçeve yasa Meclis'te!
        Çerçeve yasa Meclis'te!
        İddialara fotoğraflı yanıt
        İddialara fotoğraflı yanıt
        Vize randevusu soruşturmasında 49 kişi için gözaltı kararı!
        Vize randevusu soruşturmasında 49 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlü oyuncunun Bodrum keyfi
        Ünlü oyuncunun Bodrum keyfi
        14 yaşındaki çocuk kadının burnunu kırdı; yakını kardeşini bıçakladı!
        14 yaşındaki çocuk kadının burnunu kırdı; yakını kardeşini bıçakladı!
        Eyyâm-ı bâhur
        Eyyâm-ı bâhur
        Alkol itirafı
        Alkol itirafı
        Vlahovic Kartal oluyor!
        Vlahovic Kartal oluyor!
        Ayşe Katırcı'yı 8 kez bıçakladı, ifadesi çıldırttı!
        Ayşe Katırcı'yı 8 kez bıçakladı, ifadesi çıldırttı!
        DAVOS'tan Emine Erdoğan'a davet
        DAVOS'tan Emine Erdoğan'a davet
        Defne Yaz ile ilk fotoğraf
        Defne Yaz ile ilk fotoğraf
        Washington Post yazdı: Trump Ankara'dan gizli uçuşla ayrıldı
        Washington Post yazdı: Trump Ankara'dan gizli uçuşla ayrıldı