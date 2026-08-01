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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TCMB, MKK'nın 'Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi'ni onayladı

        TCMB, MKK'nın 'Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi'ni onayladı

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) bünyesinde yürütülecek Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi (KVMKS) faaliyetini onayladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 09:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        TCMB, MKK'nın 'Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi'ni onayladı

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tarafından hazırlanan "Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Menkul Kıymet Mutabakat Sistemi İşleticiliği Faaliyetlerine İlave Olarak Yürütebileceği Diğer Faaliyetlere İlişkin Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Kararla birlikte, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) bünyesinde yürütülecek olan Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi (KVMKS) faaliyeti, MKK'nın yapabileceği ilave/diğer faaliyetler kapsamında TCMB tarafından resmi olarak onaylandı.

        TCMB tarafından hazırlanan tebliğde şu ifadelere yer verildi:

        "Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin (MKK) “Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi” faaliyetinin, MKK’nın gerçekleştirebileceği diğer faaliyetler çerçevesinde onaylanmasına ve menkul kıymet mutabakat sistemi işletmek üzere 12/6/2015 tarihli ve 10160/19759 sayılı Karar ile MKK’ya verilmiş olan faaliyet izni kapsamına alınmasına; 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesi uyarınca karar verilmiştir."

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