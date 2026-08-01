TCMB, MKK'nın 'Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi'ni onayladı

Habertürk Manşet - 30 Temmuz 2026 (Sinem Dedetaş Ne İle Suçlanıyor?)

Türkiye'nin yangınlarla imtihanı. Yangınların biri sönüyor biri başlıyor. Orman yangınları 10 yılda 2 kat arttı. Ormanlar neden yanıyor? Erdal Beşikçioğlu gözaltında. Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu. Şüpheliler ihaleye fesat, rüşvet, irtikapla suçlanıyorlar. Üsküdar Belediyesi operasyon... Daha Fazla Göster Türkiye'nin yangınlarla imtihanı. Yangınların biri sönüyor biri başlıyor. Orman yangınları 10 yılda 2 kat arttı. Ormanlar neden yanıyor? Erdal Beşikçioğlu gözaltında. Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu. Şüpheliler ihaleye fesat, rüşvet, irtikapla suçlanıyorlar. Üsküdar Belediyesi operasyonu. Başkan Sinem Dedetaş ve beş şüpheli neyle suçlanıyor? Danışmanlık sözleşmesiyle 361 milyon. Elden dolarla rüşvet suçlaması. Ahbaplar suç örgütü soruşturması. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 7'sine tutuklama talebi. Dolandırıldığını iddia eden iş insanı da şüpheli. Ahbap soruşturmasında şüpheli iş insanı ne anlattı? Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Akademisyen Prof. Dr. Doğanay Tolunay, Habertürk Muhabiri Alihan Tok ve Habertürk Muhabiri Arzu Kaya yanıtladı. Daha Az Göster