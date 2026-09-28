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        Haberler Ekonomi Emlak TOKİ’den arsa satışında yüzde 15 indirim

        TOKİ’den arsa satışında yüzde 15 indirim

        TOKİ, 47 ilde toplam 1 milyon 684 bin 690 metrekare büyüklüğündeki 383 arsayı açık artırmayla satışa çıkaracak. Arsalar yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade seçeneğiyle alınabilecek, peşin alımlarda ise yüzde 15 indirim uygulanacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 17:16 Güncelleme:
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        TOKİ 47 ilde 383 arsayı satışa çıkarıyor

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, alıcılar konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi, spor, kentsel çalışma, plansız alan, rekreasyon alanı, depolama alanı, akaryakıt istasyon alanı, lojistik tesis alanı ve ağaçlandırılacak alan niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ile sahip olabilecek.

        Bazı taşınmazlar ise peşin bedelle satılacak, peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.

        Muhammen bedeli 10 milyar 358 milyon 647 bin 195 lira olan toplam 1 milyon 684 bin 690 metrekare büyüklüğündeki Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta bulunan 383 arsa açık artırmayla satılacak.

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        Açık artırmalar, 29-30 Eylül'de saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak.

        Ayrıca, "muzayede.emlakyonetim.com.tr" internet adresi üzerinden de teklif verilebilecek.

        Satışa ilişkin ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "muzayede.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve "444 84 34" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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        #arsa
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