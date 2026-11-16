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        Haberler Ekonomi Otomobil Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında düşüş

        Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında düşüş

        Türkiye'de ekimde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,8 azalarak gerilerken, ekim sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 35,2 milyona ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 12:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında düşüş

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre ekimde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 26,8 azalarak 130 bin 697 oldu. Ekimde kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 18,2 artışla 5 bin 54'ten 5 bin 975'e yükseldi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı ekimde 124 bin 722 arttı.

        Ekimde trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,5'ini otomobil, yüzde 36,4'ünü motosiklet, yüzde 10,4'ünü kamyonet, yüzde 2,2'sini kamyon, yüzde 2'sini traktör, yüzde 0,9'unu minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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        Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında bir önceki aya göre yüzde 18,8 azalış gerçekleşti.

        Trafiğe kaydı yapılanların sayısı bir önceki aya göre kamyonda yüzde 11,6, özel amaçlı taşıtta yüzde 1,2 artarken motosiklette yüzde 34,4, otobüste yüzde 28,8, minibüste yüzde 20,8, kamyonette yüzde 16,5, traktörde yüzde 5,4 ve otomobilde yüzde 3,5 azalış gösterdi.

        Ekimde geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılanların sayısı özel amaçlı taşıtta yüzde 36,8 artarken kamyonette yüzde 33,2, otomobilde yüzde 29,1, traktörde yüzde 28,4, motosiklette yüzde 22,6, minibüste yüzde 12,3, kamyonda yüzde 11,2 ve otobüste yüzde 8,8 azaldı.

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        TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI EKİM SONUNDA 35,2 MİLYONA ULAŞTI

        Trafiğe kayıtlı araç sayısı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 artarak 33 milyon 193 bin 636'dan 35 milyon 189 bin 866'ya yükseldi.

        Ekim sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 21,9'unu motosiklet, yüzde 14,2'sini kamyonet, yüzde 6,7'sini traktör, yüzde 3'ünü kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

        DEVRİ YAPILAN ARAÇLARIN YÜZDE 68,3'Ü OTOMOBİL

        Devri yapılan toplam 873 bin 545 taşıtın yüzde 68,3'ü otomobil, yüzde 14,4'ü kamyonet, yüzde 9,6'sı motosiklet, yüzde 3,2'si traktör, yüzde 2,2'si kamyon, yüzde 1,6'sı minibüs, yüzde 0,5'i otobüs ve yüzde 0,2'si özel amaçlı taşıtlar olarak kayıtlara geçti.

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        EKİMDE EN ÇOK RENAULT MARKA OTOMOBİL TERCİH EDİLDİ

        Ekimde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 14,5'i Renault, yüzde 11,7'si Togg, yüzde 11,1'i Volkswagen, yüzde 8,2'si Hyundai, yüzde 5,6'sı Toyota, yüzde 5'i BMW, yüzde 4,8'i Skoda, yüzde 4,7'si Mercedes-Benz, yüzde 4,4'ü Peugeot, yüzde 3,7'si Kia, yüzde 2,6'sı Dacia, yüzde 2,6'sı Nissan, yüzde 2,2'si Volvo, yüzde 2,2'si Opel, yüzde 2'si Citroen, yüzde 1,5'i Cupra, yüzde 1,4'ü Chery, yüzde 1,3'ü Ford, yüzde 1,2'si Fiat, yüzde 1,1'i Audi ve yüzde 8,2'si diğer markalardan oluştu.

        10 AYDA TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI YÜZDE 15,7 AZALDI

        Ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 15,7 azalarak 1 milyon 633 bin 858 adet olarak kayıtlara geçti. Trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 25,9 artarak 55 bin 184 oldu. Böylece ocak-ekim döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 578 bin 674 artış gerçekleşti.

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        YENİ KAYITLARDA BENZİNLİ OTOMOBİLLER İLK SIRADA

        Ocak-ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 727 bin 317 otomobilin yüzde 40,4'ünü benzinli, yüzde 32,1'ini hibrit, yüzde 19,1'ini elektrikli, yüzde 7'sini dizel ve yüzde 1,4'ünü LPG yakıtlılar oluşturdu.

        Ekim sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 18 milyon 191 bin 90 otomobilin yüzde 31,9'unun dizel, yüzde 31'inin benzinli, yüzde 29'unun LPG'li, yüzde 5,2'sinin hibrit ve yüzde 2,8'inin elektrikli olduğu belirlendi. Otomobillerin yüzde 0,2'sinin ise yakıt türü bilinmiyor.

        YENİ KAYITLARDA 1300 VE ALTI MOTOR HACMİ ÖNE ÇIKTI

        Ocak-ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 30,3'ü 1300 ve altı, yüzde 17,4'ü 1401-1500, yüzde 13,4'ü 1501-1600, yüzde 11,2'si 1301-1400, yüzde 7,6'sı 1601-2000, yüzde 0,9'u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip bulunuyor.

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        EN ÇOK TERCİH EDİLEN OTOMOBİL RENGİ GRİ OLDU

        Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 41,2'si gri, yüzde 25,6'sı beyaz, yüzde 12,2'si siyah, yüzde 9,9'u mavi, yüzde 5,9'u yeşil, yüzde 3,3'ü kırmızı, yüzde 1,3'ü kahverengi, yüzde 0,3'ü sarı ve yüzde 0,3'ü turuncu olarak tespit edildi. Yüzde 0,1'i ise diğer renk kategorisinde yer aldı.

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