Trump Yönetimi ile Anthropic arasında hükümet hisse alımı görüşmesi yapılmadı

Trump yönetimi ile yapay zeka devi Anthropic arasında, hükümetin şirkette hisse alımı konusunda herhangi bir görüşme yapılmadığı ortaya çıktı. Konuya yakın bir kaynak Perşembe günü yaptığı açıklamada bu yönde bir diyalog bulunmadığını belirtti. Beyaz Saray, Ticaret Bakanlığı ve Anthropic yorum taleplerine yanıt vermedi.

Bu açıklama, Financial Times’ın aynı gün OpenAI’nin ABD hükümetine %5 hisse verme konusunu görüştüğüne dair haberinin hemen ardından geldi ve sektördeki diğer şirketlerin durumunu da sorgulatıyor.

YAPAY ZEKA SEKTÖRÜNE YÖNELİK ARTAN DENETİMLER

ABD’de yapay zeka şirketleri, gelişmiş modellerin olası kötüye kullanımı ve sektörün devasa değerlemelerinden Amerikalıların yeterince fayda sağlayıp sağlamayacağı konusunda yoğun incelemeyle karşı karşıya. Özellikle Çin ve Rusya gibi ülkelerin istihbarat ve askeri amaçlı kullanım riskleri, Washington’u yeni model sürümlerini daha yakından takip etmeye yöneltiyor. Ancak yeni modellerin incelemeye sunulması halen gönüllü bir süreç.

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TİCARET BAKANLIĞI ANTHROPIC KISITLAMALARINI KALDIRDI

Ticaret Bakanlığı, Haziran ayında Anthropic’in en gelişmiş iki modeline yönelik kısa süre önce getirdiği ihracat kontrollerini kaldırdı. Bu karar, güçlü AI araçlarında yeterli güvenlik önlemlerinin bulunmadığı endişeleri üzerine alınmıştı.

TRUMP’IN KAMU PAYI ARAYIŞI

Geçtiğimiz ay Başkan Donald Trump, önde gelen yapay zeka şirketlerinde kamu payı oluşturma seçeneklerini araştırdıklarını açıklamıştı. Bu girişim, bireysel Amerikalıların sektörün beklenen yüksek kazançlarından yeterince yararlanamayacağı yönündeki endişelere yanıt niteliği taşıyor.

SANDERS’IN RADİKAL TEKLİFİ

Vermont Bağımsız Senatörü Bernie Sanders ise daha köklü bir çözüm öneriyor. Sanders, vergi sistemi aracılığıyla AI kaynaklı servetten pay alınmasını savunarak büyük firmaların hükümete %50 hisse vermesini ve yönetim kurulunda temsil hakkı tanımasını istiyor.

Gelişmeler, yapay zeka sektörünün ulusal güvenlik, ekonomik fayda ve regülasyon açısından nasıl şekilleneceğini belirleyecek kritik bir süreç olduğunu gösteriyor.