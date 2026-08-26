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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim TÜBİTAK'ın TEKNOFEST kapsamında düzenlediği yarışmalara rekor sayıda başvuru yapıldı

        TÜBİTAK'ın TEKNOFEST kapsamında düzenlediği yarışmalara rekor sayıda başvuru yapıldı

        TÜBİTAK'ın TEKNOFEST kapsamında düzenlediği bazı yarışmalara rekor başvuru gelirken dereceye girenlere ödülleri Şanlıurfa'da 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde yapılacak törende verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 13:18 Güncelleme:
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        TÜBİTAK'ın TEKNOFEST kapsamında düzenlediği yarışmalara rekor sayıda başvuru yapıldı

        TÜBİTAK'ın TEKNOFEST kapsamında düzenlediği bazı yarışmalara rekor başvuru gelirken dereceye girenlere ödülleri Şanlıurfa'da 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde yapılacak törende verilecek.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakanlık ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK, geleceğin kritik teknolojilerine odaklanan 16 yarışma düzenliyor.

        Kocaeli'de Robotaksi-Binek Otonom Araç, Kuantum Teknolojileri, Uluslararası Elektrikli Araç ve Hyperloop Geliştirme yarışmalarının finalleriyle devam eden maraton, Malatya'da Uluslararası İnsansız Hava Araçları ve Liseler Arası İnsansız Hava Araçları yarışmaları, Ankara'da Dikey İnişli Roket Yarışması, Diyarbakır'da Havacılıkta Yapay Zeka, Çip Tasarım, Biyoteknoloji İnovasyon ve İlkokul Seviyesinde İnsanlık Yararına Teknolojiler yarışmaları, Şanlıurfa'da ise Blokzincir Yarışması finalleriyle sürecek.

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        GENÇLER 5 İLDE KURULAN FİNAL SAHALARINDA YARIŞIYOR

        Yarışmalar kapsamında çok sayıda genç, geliştirdikleri yerli ve milli projelerle 5 ilde kurulan final sahalarında yarışıyor.

        Bu doğrultuda, bugün sona erecek Kocaeli'ndeki Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması 1201 başvuru ile kendi rekorunu kırdı.

        Kuantum Teknolojileri Yarışması Donanım Kategorisi finalleri 28 Ağustos'a kadar Gebze Yerleşkesi'nde, Yazılım Kategorisi finalleri ise 30 Ağustos'a kadar Bilişim Vadisi'nde devam edecek.

        315 başvuru alan Uluslararası Elektrikli Araç Yarışları finalleri 31 Ağustos-6 Eylül, 455 başvuruya ulaşan Hyperloop Geliştirme Yarışması finalleri ise 1-6 Eylül'de Gebze Yerleşkesi'nde yapılacak.

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        Malatya'da 880 başvuru alan Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması ve 6 bin 463 başvuru ile tarihi rekor kıran Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması finalleri 8-13 Eylül'de Tulga Havalimanı'nda gökyüzünü renklendirecek.

        Uzay teknolojilerine yön veren ve 333 başvuru alan Dikey İnişli Roket Yarışması, 14-18 Eylül'de TÜBİTAK SAGE Yerleşkesi'nde sahne alacak.

        Diyarbakır'da 2 bin 918 başvuru alan Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması, 849 başvuru alan Çip Tasarım Yarışması, 6 bin 809 başvuru alan Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması ve 114 bin 597 başvuruyla rekor kıran İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması-İlkokul Seviyesi finalleri 18-20 Eylül'de Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacak.

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        ÇEVRİM İÇİ DEĞERLENDİRMELER TAMAMLANDI

        Şanlıurfa'da 17 bin 395 başvuruya ulaşan Blokzincir Yarışması finali ise 30 Eylül-4 Ekim döneminde GAP Havalimanı'nda düzenlenecek.

        4 bin 969 başvuru alan Pardus Hata Yakalama ve Öneri Yarışması, 1499 başvuru alan 2242-Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları, 660 başvuru alan 2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması ve 1437 başvuru alan 2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması kategorilerindeki değerlendirme süreçleri çevrim içi ortamda başarıyla tamamlandı.

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        Tüm kategorilerin şampiyonları, 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST ödül töreninde kupalarına kavuşacak.

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        #TÜBİTAK
        #TEKNOFEST
        #Şanlıurfa
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