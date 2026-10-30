Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 10.943,44 %-1,99
        DOLAR 49,9478 %0,12
        EURO 55,9414 %0,05
        GRAM ALTIN 6.362,57 %-1,40
        BITCOIN 77.393,00 %-1,78
        FAİZ 39,72 %0,56
        GÜMÜŞ GRAM 80,32 %-4,06
        GBP/TRY 67,1106 %0,33
        EUR/USD 1,1191 %0,10
        BRENT PETROL 112,68 %1,33
        ÇEYREK ALTIN 10.402,79 %-1,40
        Haberler Ekonomi Teknoloji Türkiye Ar-Ge'de rekor kırdı

        Türkiye Ar-Ge'de rekor kırdı

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Ar-Ge faaliyetlerinde yeni rekorlar kırdığını belirterek, Ar-Ge harcamalarının 2025 yılında 24,8 milyar dolara, Ar-Ge insan kaynağının ise 318 bine ulaştığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 14:09 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Türkiye Ar-Ge'de rekor kırdı

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ar-Ge faaliyetleri ve harcamalarına ilişkin resmî istatistikleri değerlendirdi.

        Ar-Ge alanında elde edilen başarılara dikkati çeken Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

        "Ar-Ge faaliyetlerinde rekorlar kırdık. Ar-Ge harcamalarımız 2025 yılında 19,8 milyar dolardan 24,8 milyar dolara yükselirken, Ar-Ge insan kaynağımız 318 bine ulaştı. Ar-Ge harcamasının gayrisafi yurt içi hâsıla (GSYH) içindeki payı yüzde 1,55 oldu. Toplam Ar-Ge harcamalarının yüzde 65'ini şirketler gerçekleştirdi."

        REKLAM

        Ar-Ge insan kaynağındaki kadın istihdamına da değinen Kacır, toplam Ar-Ge insan kaynağının yüzde 34,1'ini kadınların oluşturduğunu, yükseköğretim sektöründeki Ar-Ge çalışanları arasında kadınların oranının ise yüzde 48,1'e ulaştığını belirtti.

        İmalat sanayisindeki Ar-Ge harcamalarına ilişkin verileri de paylaşan Kacır, bu harcamaların yüzde 47,7'sinin yüksek teknoloji, yüzde 40,7'sinin ise orta-yüksek teknoloji alanlarında faaliyet gösteren girişimler tarafından gerçekleştirildiğini kaydetti.

        Türkiye'de Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin güçlenerek geliştiğini vurgulayan Kacır, "Üniversitelerimiz, teknoparklarımız, Ar-Ge ve tasarım merkezlerimiz, yenilikçi girişimlerimiz ve araştırmacılarımızla Türkiye'nin Ar-Ge ve inovasyon ekosistemini her geçen gün daha ileriye taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yağmurda Atatürk maketini şemsiyeyle korudu

        HATAY'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla okul bahçesinde düzenlenen törende, yağmur başlayınca elindeki şemsiyeyle Atatürk maketini koruyan Meryem Birce Bahtiyar, görenleri duygulandırdı. (DHA)

        #Ar-Ge
        #TÜİK
        #Mehmet Fatih Kacır
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Girne'deki gemi faciasında ehliyet skandalı
        Girne'deki gemi faciasında ehliyet skandalı
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Türk restoranında künefe yaptı
        Türk restoranında künefe yaptı
        Altın kritik seviyenin altında
        Altın kritik seviyenin altında
        Son dilimi isteyen var mı?
        Son dilimi isteyen var mı?
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"