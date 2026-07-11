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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye-Kanada ticaretinde yeni dönem

        Türkiye-Kanada ticaretinde yeni dönem

        Türkiye ile Kanada arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakereleri için hazırlık süreci başladı. İlk tur görüşmelerin yılın son çeyreğinde yapılması planlanırken, anlaşmayla iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması hedefleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 13:51 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Türkiye-Kanada ticaretinde yeni dönem

        Türkiye ile Kanada arasında akdedilmesi planlanan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) konusunda iki ülke liderlerinin yaptığı değerlendirmenin ardından gözler kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcilerinin görüşmelerine odaklandı.

        AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kanada Başbakanı Mark Carney, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında gerçekleştirdikleri görüşmede, Türkiye ile Kanada arasındaki STA müzakerelerini başlattı.

        İki ülke arasında akdedilecek STA'ya yönelik müzakerelere hazırlık kapsamında yaz dönemi boyunca kapsamlı ve yoğun bir çalışma yapılacak.

        Ticaret Bakanlığı, müzakere sürecinin tüm paydaşların katkısıyla yürütülmesini amaçlıyor. Bunun ardından iki ülke arasındaki mevcut ticari ve ekonomik ilişkiler ile muhtemel STA'ya ilişkin değerlendirmelere odaklanılacak. Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ile diğer ilgili tarafların görüş ve önerilerinin alınmasına yönelik kapsamlı bir paydaş anketi Bakanlık tarafından kamuoyunun erişimine açılacak.

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        Elde edilecek katkılar doğrultusunda Türkiye'nin müzakere pozisyonu bütüncül bir yaklaşımla oluşturulacak. Bunun da müzakere sürecine hazırlık zemini oluşturması bekleniyor.

        İLK TUR MÜZAKERELERİNİN YILIN SON ÇEYREĞİNDE YAPILMASI PLANLANIYOR

        Söz konusu teknik çalışma gruplarının kapsam belirleme faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından müzakere çerçeve belgesi hazırlanacak. Sonrasında müzakereler öncesindeki hazırlık süreci nihayete erdirilecek.

        Türkiye ile Kanada arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin ilk turunun yılın son çeyreğinde gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

        İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yeni bir aşamaya taşınması yönünde önemli bir adımın bu sayede atılması planlanıyor.

        TÜRKİYE-KANADA TİCARET HACMİ 2,7 MİLYAR DOLARI AŞTI

        Türkiye'nin geçen yıl Kanada'ya ihracatı 1 milyar 577 milyon 398 bin dolar, bu ülkeden ithalatı da 1 milyar 162 milyon 825 bin dolar oldu.

        Böylece geçen yıl iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 2 milyar 740 milyon 223 bin doları buldu. Bu yılın 5 aylık döneminde de Türkiye'nin ihracatı 619 milyon 168 bin dolar, ithalatı 652 milyon 257 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

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        İhracat fasıllara göre incelendiğinde, 2025'te kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler 158 milyon 781 bin dolarla ilk sırada geldi. Bu faslı 104 milyon 436 bin dolarla demir ve çelik, 97 milyon 45 bin dolarla demir veya çelikten eşyalar takip etti.

        İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET HACMİNİN KATLANMASI BEKLENİYOR

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Kanada Uluslararası Ticaret Bakanı Maninder Sidhu, iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığı ilerletmek amacıyla haziran başında görüşme yapmıştı.

        Görüşmede enerji sektörü, işbirliğinin daha da geliştirilmesi açısından "umut vadeden bir alan" olarak görülmüştü.

        Nükleer enerji alanındaki işbirliği imkanlarının, Kanada'nın CANDU (nükleer reaktör) teknolojisinin Türkiye'nin kaynak çeşitlendirme hedeflerine sağlayabileceği olası katkılar da dahil olmak üzere incelenmesi konusunda anlaşılmıştı.

        STA görüşmeleriyle iki ülke arasında savunma sanayisinden enerjiye kadar birçok alandaki işbirliklerinin artırılması ve ticaret hacminin katlanması hedefleniyor.

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