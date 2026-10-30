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        Haberler Ekonomi Teknoloji TÜSİAD'dan Çin'e yapay zekâ çıkarması

        TÜSİAD'dan Çin'e yapay zekâ çıkarması

        TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren başkanlığındaki heyet, yapay zekâ, robotik, dijital finans ve ileri üretim alanlarında iş birliği ve yatırım fırsatlarını değerlendirmek üzere 31 Ekim-6 Kasım tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek. Heyet, Shanghai, Hangzhou ve Shenzhen'de teknoloji şirketleri ve iş dünyası temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 13:19 Güncelleme:
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        TÜSİAD'dan Çin'e yapay zekâ çıkarması

        TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren başkanlığındaki TÜSİAD heyeti, 31 Ekim – 6 Kasım 2026 tarihlerinde Çin Halk Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Heyet, Çin'in önde gelen finans ve ticaret merkezi Shanghai, dijital ekonomi ve yapay zekâ alanında öne çıkan Hangzhou ve teknoloji ve inovasyon merkezi Shenzhen'de temaslarda bulunacak.

        Ziyaret kapsamında TÜSİAD heyeti, yapay zekâ, robotik, bulut bilişim, dijital finans ve ileri üretim alanlarında faaliyet gösteren öncü teknoloji şirketleri ile TÜSİAD'ın Çin'deki muadil kuruluşlarından Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi (CCPIT) ile görüşmeler gerçekleştirecek. Heyet ayrıca teknoloji ve Ar-Ge merkezlerinde incelemelerde bulunacak ve Çin'deki Türk iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek.

        Heyet, program kapsamında Çin'deki son teknolojik gelişmeleri ve yenilikçi uygulamaları yerinde incelemeyi, özellikle yapay zekâ ve robotik teknolojilerinin üretim süreçlerindeki kullanımını değerlendirmeyi amaçlıyor. Çin'in 2026–2030 dönemini kapsayan 15. Beş Yıllık Planı'nın öncelikleri ışığında, yeşil ve dijital dönüşüm başta olmak üzere Türk ve Çinli şirketler arasında somut iş birliği ve yatırım fırsatlarının belirlenmesi de hedefleniyor.

        Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 55. yılında gerçekleşecek ziyaretin, TÜSİAD ile Çinli muadil kuruluşları arasındaki köklü kurumsal bağları daha da güçlendirmesi ve ikili ekonomik ilişkilerin gelişimine katkı sağlaması bekleniyor.

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        #çin
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