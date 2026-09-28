Unicorn nedir? Türkiye’nin milyar dolarlık 8 girişiminin hikâyesi

Girişimcilik dünyasında unicorn, değerlemesi 1 milyar doları aşan özel teknoloji girişimleri için kullanılan bir ifade. Değerlemesi 10 milyar doları geçen şirketler decacorn, 100 milyar doları aşanlar ise hectocorn olarak adlandırılıyor. Türkiye’de kullanılan Turcorn ise ayrı bir değerleme kategorisi değil; 1 milyar dolar değerlemeyi aşan Türk teknoloji girişimlerini tanımlamak için kullanılıyor.

Türkiye'nin Turcorn sayısı, Ağustos 2026'da HubX'in 1,2 milyar dolarlık değerlemeye ulaşmasıyla 8'e çıktı. Güncel listede Peak Games, Getir, Dream Games, Trendyol, Hepsiburada, Insider, Loom Games ve HubX yer alıyor.

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TÜRKİYE'NİN İLK TURCORN'U PEAK GAMES

Peak Games, Türkiye'nin milyar dolarlık girişim hikâyesini başlatan şirket oldu. Sidar Şahin tarafından 2010'da kurulan Peak, özellikle Toy Blast ve Toon Blast oyunlarıyla küresel pazarda büyüdü.

ABD'li oyun şirketi Zynga, 2020'de Peak'in tamamını yaklaşık 1,8 milyar dolar karşılığında satın almak üzere anlaşma yaptı. İşlem 1 Temmuz 2020'de tamamlandı; Zynga'nın açıklamasına göre nihai satın alma bedeli yaklaşık 1,85 milyar dolar oldu.

Peak'in hikâyesi yalnızca şirketin satışıyla değil, yetiştirdiği girişimci ve oyun geliştiricileriyle de Türkiye'nin teknoloji ekosisteminde iz bıraktı. Şirketin eski çalışanları arasında daha sonra yeni girişimler kuran isimler bulunurken, bunlardan biri de Dream Games'in kurucu ekibi oldu.

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GETİR, UNİCORN'DAN DECACORN'A ÇIKTI

Getir, Nazım Salur ve ortakları tarafından 2015'te kuruldu. Şirket, kullanıcıların market ürünlerini mobil uygulama üzerinden sipariş etmesini ve kısa sürede teslim almasını sağlayan hızlı market teslimat modelini Türkiye'de yaygınlaştırdı.

Getir, 2021'de 2,6 milyar dolar değerlemeyle unicorn seviyesine ulaştı. Şirketin 2022'deki yatırım turunda değerlemesi 11,8 milyar dolara çıkarak Getir'i Türkiye'nin ikinci decacorn'u haline getirdi.

Getir'in hikâyesinde son dönemde önemli bir değişiklik de yaşandı. Uber, 1 Temmuz 2026'da Getir'in teslimat işletmelerinin satın alımını tamamladı. Uber, Getir'in yemek teslimatı işinin tamamını ve market teslimatı işindeki azınlık payını yaklaşık 465 milyon dolar nakit karşılığında satın aldı.

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TRENDYOL TÜRKİYE'NİN İLK DECACORN'U OLDU

Trendyol, Demet Mutlu tarafından 2010'da kuruldu. Başlangıçta ağırlıklı olarak moda ürünlerinin internet üzerinden satışına odaklanan platform, zamanla farklı kategorilerde ürünlerin satıldığı büyük bir e-ticaret ekosistemine dönüştü.

Çinli e-ticaret şirketi Alibaba, 2018'de Trendyol'a yatırım yaparak şirketin stratejik ortağı oldu. Trendyol, Ağustos 2021'de General Atlantic ve SoftBank liderliğindeki 1,5 milyar dolarlık yatırım turuyla 16,5 milyar dolar değerlemeye ulaştı ve Türkiye'nin ilk decacorn'u oldu.

Buradaki 16,5 milyar dolarlık rakamın 2021'deki yatırım turuna ait değerleme olduğunu belirtmek önemli; bu rakam şirketin bugün için açıklanmış güncel piyasa değeri anlamına gelmiyor.

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HEPSİBURADA HALKA ARZLA MİLYAR DOLARLIK SEVİYEYE ÇIKTI

Hepsiburada, Hanzade Doğan Boyner tarafından 2000 yılında kuruldu. İnternet üzerinden elektronikten ev yaşam ürünlerine kadar çok sayıda kategoride alışveriş imkânı sunan şirket, Türkiye'nin en eski büyük e-ticaret girişimlerinden biri haline geldi.

Hepsiburada, 2021'de ABD'deki Nasdaq borsasında halka arz edildi ve halka arz döneminde milyar dolarlık değerlemeye ulaşarak Türkiye'nin Turcorn'ları arasına girdi. Şirketin mülkiyet yapısı daha sonra değişti. Kazakistan merkezli Kaspi.kz, Ocak 2025'te Hepsiburada'nın yüzde 65,41'lik hissesini yaklaşık 1,127 milyar dolara satın alarak kontrol sahibi oldu.

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Kaspi.kz'nin 2025 sonunda payını yüzde 69,46'ya çıkarma yönünde de işlem gerçekleştirdiği Hepsiburada'nın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunduğu belgelerde yer alıyor.

DREAM GAMES, PEAK EKOLÜNDEN ÇIKTI

Dream Games, 2019'da Peak Games geçmişine sahip bir ekip tarafından kuruldu. Soner Aydemir, İkbal Namlı, Hakan Sağlam, Eren Şengül ve Serdar Yılmaz'ın kurucu ekibinde yer aldığı şirket, mobil oyun geliştirmeye odaklandı.

Şirketin Royal Match oyunu, klasik renk eşleştirme mekaniklerini bulmaca ve dekorasyon unsurlarıyla birleştirerek küresel pazara açıldı. Dream Games, 2021'de 155 milyon dolarlık yatırım turuyla 1 milyar dolar değerlemeye ulaştı; Ocak 2022'de aldığı 255 milyon dolarlık Seri C yatırımı sonrasında değerlemesi 2,75 milyar dolara yükseldi.

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Şirketin hikâyesindeki daha yeni dönüm noktalarından biri ise 2025'te gerçekleşen 2,5 milyar dolarlık yatırım işlemi oldu. Bu işlem, Türkiye mobil oyun sektöründe şimdiye kadar açıklanan en büyük yatırım işlemi olarak kayda geçti.

INSIDER TÜRKİYE'DEN ÇIKAN YAZILIM ŞİRKETİ

Insider, 2012'de Hande Çilingir ve kurucu ortakları tarafından İstanbul'da kuruldu. Şirket, tüketiciye doğrudan ürün satmak yerine markaların müşterileriyle dijital kanallarda iletişim kurmasına yardımcı olan yazılımlar geliştiriyor.

Insider'ın platformu; markaların internet sitesi, mobil uygulama ve farklı iletişim kanallarındaki müşteri davranışlarını analiz etmesine, kişiselleştirilmiş içerik ve kampanyalar oluşturmasına ve müşteri deneyimini tek platform üzerinden yönetmesine yönelik çözümler sunuyor.

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Şirket, 2022'de aldığı 121 milyon dolarlık Seri D yatırımıyla 1,22 milyar dolar değerlemeye ulaşarak Türkiye'nin ilk yazılım unicorn'u oldu. 2024'te General Atlantic liderliğinde 500 milyon dolarlık Seri E yatırımı aldı. Şirket bu yatırımın ardından yapay zekâ yatırımlarını ve özellikle ABD'deki büyümesini hızlandıracağını açıkladı.

2024'teki 500 milyon dolarlık yatırım turunun şirketin yeni değerlemesi açıklanmış değil. Bloomberg, Insider'ın bir önceki finansman turunda yaklaşık 2 milyar dolar değerlemeye ulaştığını bildirmişti.

LOOM GAMES BİR YILDAN KISA SÜREDE MİLYAR DOLARI AŞTI

Loom Games, Kübra Gündoğan ve Emre Çelik tarafından 2025'te İstanbul'da kuruldu. Şirketin geliştirdiği Pixel Flow!, 2025'in sonlarında piyasaya çıktı ve kısa sürede küresel oyuncu kitlesine ulaştı.

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Oyun, ilk aylarında 10 milyondan fazla kez oynandı ve ABD'de en yüksek gelir elde eden 20 mobil oyun arasına girdi. Şubat 2026'da ABD merkezli oyun şirketi Scopely, Loom Games'in çoğunluk hissesini satın almak üzere anlaşma yaptı. İşlemin, performansa bağlı yapısıyla birlikte şirketi 1 milyar doların üzerinde değerlediği açıklandı.

Loom Games böylece kuruluşundan yaklaşık bir yıl sonra milyar dolar seviyesine ulaşan Türkiye'nin en hızlı Turcorn hikâyelerinden birini oluşturdu. Ancak burada da önemli ayrıntı şu: Scopely şirketin tamamını değil, çoğunluk hissesini aldı.

HUBX DIŞ YATIRIM ALMADAN BÜYÜDÜ

HubX, Cem Ortabaş ve Kaan Ortabaş tarafından 2022'de İzmir'de kuruldu. Şirket, tek bir uygulamaya odaklanmak yerine yapay zekâ, eğitim, kişisel gelişim, fotoğraf-video ve farklı tüketici kategorilerinde mobil ve web uygulamaları geliştiren bir teknoloji stüdyosu olarak faaliyet gösteriyor.

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HubX'in kendi açıklamasına göre şirketin 40'tan fazla mobil ve web ürünü bulunuyor ve bu ürünler 190'dan fazla ülkede toplam 600 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı. Şirket, kuruluşundan 2026'ya kadar dış yatırım almadan, kendi operasyonlarından elde ettiği gelirle büyüdü ve kârlı kalmayı sürdürdü.

Ağustos 2026'da HubX, Point72 Private Investments'tan ilk dış yatırımını aldı. İlk etapta 50 milyon dolar olan yatırımın, 25 milyon dolarlık ek opsiyonla toplam 75 milyon dolara ulaşabileceği açıklandı. İşlem 1,2 milyar dolar yatırım öncesi değerleme üzerinden gerçekleşti ve HubX'i Türkiye'nin 8'inci Turcorn'u yaptı.

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OYUN, E-TİCARET VE TEKNOLOJİ AYNI LİSTEDE

Türkiye'nin 8 Turcorn'u aynı iş modelinden çıkmış şirketlerden oluşmuyor. Peak Games, Dream Games ve Loom Games oyun sektöründe; Trendyol ve Hepsiburada e-ticarette; Getir teslimat teknolojilerinde; Insider kurumsal yazılımda; HubX ise tüketici odaklı mobil ve web uygulamalarında büyüdü. Türkiye'nin mevcut 8 milyar dolarlık girişiminin üçünün oyun sektöründen çıkması da son dönemde bu alandaki büyümenin dikkat çektiğini gösteriyor.

Bu hikâyelerde şirketlerin milyar dolarlık seviyeye ulaşma biçimleri de birbirinden farklı. Peak Games ve Loom Games'te büyük uluslararası oyun şirketlerinin satın alma hamleleri öne çıkarken, Trendyol yatırım turuyla decacorn seviyesine çıktı, Hepsiburada halka arzla sermaye piyasalarına açıldı, Insider kurumsal yazılım alanında küreselleşti. HubX ise dış yatırım almadan büyüdükten sonra ilk yatırımını milyar doların üzerindeki değerlemeyle aldı. Türkiye'nin Turcorn hikâyesi bu yönüyle yalnızca değerleme rakamlarından değil, farklı sektörlerde ortaya çıkan farklı büyüme modellerinden oluşuyor.