Üniversitelerdeki siber güvenlik programları "dijital sınırların koruyucularını" yetiştiriyor

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, yapay zeka, büyük veri, bulut teknolojileri ve dijitalleşmenin hızla yaygınlaştığı yeni dönemde ülkeler artık kara, hava ve deniz sınırlarının yanı sıra dijital sınırlarını da korurken, kamu kurumlarından bankalara, enerji altyapılarından savunma sanayisine kadar hayatın her alanını etkileyen siber tehditler, nitelikli insan kaynağı ihtiyacını her geçen gün artırıyor.

Son yıllarda başlatılan dönüşüm kapsamında yükseköğretim, geleceğin ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırılıyor. Bu kapsamda İstihdamla bağı zayıflayan programlar güncellenirken, yapay zeka, siber güvenlik, büyük veri, dijital sağlık, dijital tarım, yeşil dönüşüm ve finans teknolojileri gibi stratejik alanlarda yeni programlar açılıyor.

Bu dönüşümün en dikkat çekici örneklerinden birini oluşturan siber güvenlik programları, gençleri dijital dünyanın görünmeyen sınırlarını koruyacak nitelikli insan kaynağı olarak yetiştiriyor.

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GELECEĞİN MESLEĞİ SİBER GÜVENLİK

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu (MYO) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Göktürk, dijitalleşmeyle birlikte güvenlik anlayışının köklü biçimde değiştiğini belirtti.

Geçmişte şehirlerin, kurumların ve ülkelerin güvenliğinin askerler, bekçiler ve fiziki tedbirlerle sağlandığını belirten Göktürk, bugün ise saldırıların büyük ölçüde dijital ortama taşındığını ifade etti.

Göktürk, eskiden bir fabrikanın ticari sırlarını ele geçirmek için fiziki olarak içeri girilmesi gerektiğini, bugün ise aynı bilgilere internet üzerinden gerçekleştirilen saldırılarla ulaşılabildiğini aktararak, Geçmişin mesleği güvenlikti. Geleceğin mesleği de siber güvenlik. Çünkü, artık varlığımız bilgiye dayanıyor. Bilginin olduğu yerde siber uzay var. Siber uzayın olduğu yerde de güvenliğin sağlanması zorunlu hale geliyor. değerlendirmesinde bulundu.

Siber güvenliğin sürekli gelişen dinamik bir alan olduğunu, yapay zeka ve yakın gelecekte yaygınlaşacak kuantum bilişim teknolojilerinin güvenlik anlayışını yeniden şekillendireceğini ifade eden Göktürk, bu alanda çalışacak gençlerin yaşam boyu öğrenmeye açık olmalarının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Göktürk, siber güvenlik alanının yalnızca sunduğu geniş istihdam imkanıyla değil, yüksek gelir potansiyeliyle de öne çıktığına dikkati çekerek, mezunlardan elde ettikleri verilere göre siber güvenlik uzmanlarının birçok alandaki mezunlara kıyasla yaklaşık yüzde 30 daha yüksek maaşla çalışma hayatına başladığını belirtti.