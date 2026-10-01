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        Haberler Ekonomi Emlak Vakıf GYO ve İlk İnşaat'ın ortak projesi VYeniKonak’ın lansmanı gerçekleşti

        Vakıf GYO ve İlk İnşaat'ın ortak projesi VYeniKonak’ın lansmanı gerçekleşti

        Vakıf GYO ve İlk İnşaat iş birliğiyle Konak'ta hayata geçirilen VYeniKonak, yaklaşık 12.6 milyar TL'lik yatırım değeriyle inşa edilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 14:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Vakıf GYO Ve İlk İnşaat'tan ortak proje

        İzmir Konak’ta hayata geçirilen VYeniKonak projesinin lansmanı İstanbul Ataşehir’de gerçekleşti. Lansman toplantısına Vakıf GYO Genel Müdürü Onur İncehasan, VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı ve Vakıf GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şuayyip İlbilgi ve İlk İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Selami Erdoğan ile şirket yöneticileri ve çalışanları katıldı.

        12.6 MİLYAR TL’LİK YATIRIM

        Lansman toplantısında projenin detaylarını açıklayan Vakıf GYO Genel Müdürü Onur İncehasan, “Bu proje ile İzmir’de 12.6 milyar TL büyüklüğünde önemli bir yatırıma imza atıyoruz. 17 bin 700 metrekarelik arsa üzerinde yükselen projemiz, yaklaşık 130 bin metrekarelik toplam inşaat alanına sahip. İki seçkin kuleden oluşan projemiz, modern mimarisi, zarif çizgileri ve etkileyici duruşuyla İzmir’in siluetine yeni bir prestij kazandırıyor. VYeniKonak’ta 386 ofis ve 174 konut olmak üzere toplam 560 bağımsız ofis ve konutun yanı sıra 51 ticari ünite yer alıyor. Konut ve ofislerimizi 1+1’den başlayıp 5+1’e kadar uzanan farklı büyüklük ve tiplerde tasarladık. Böylece tek bir kullanıcı profiline değil; farklı yaşam biçimlerine, çalışma modellerine ve yatırım tercihlerine cevap veren geniş bir ürün çeşitliliği ortaya koyduk” diye konuştu.

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        ÖDEME SEÇENEKLERİ

        Gayrimenkul sektöründe ödeme esnekliğinin önemine dikkat çeken İncehasan, VYeniKonak’ta farklı finansal planlara uyum sağlayabilecek alternatifler sunduklarını belirterek, şöyle devam etti: ‘Fiyat ve ödeme koşulları itibarıyla, rakiplerimize göre daha avantajlı olduğumuzu biliyoruz. “Şimdi al, 2027’de ödemeye başla” modelimizin yanı sıra; yüzde 5 peşinat ile 36 ay, yüzde 20 peşinat ile 48 aya kadar vadeli ödeme seçeneklerimiz bulunuyor. Yaklaşık 5 bin metrekarelik ticari alan ve 12 bin metrekarelik peyzaj alanıyla VYeniKonak’ın günün farklı saatlerinde yaşayan, kullanıcılara yalnızca bir yapı değil, bütüncül bir yaşam deneyimi sunan bir proje olmasını hedefliyoruz.” dedi.

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        "VYENİKONAK PROJESİ BİZİM İÇİN MİHENK TAŞI"

        İlk İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Selami Erdoğan ise VYeniKonak’ın, şirketin gelişim yolculuğunda önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. İlk İnşaat olarak 24 yıldır gerçekleştirdikleri projelerle önemli bir deneyim biriktirdiklerini ifade eden Erdoğan, “Vakıf GYO güvencesiyle paydaşı olduğumuz projede, geliştirici olarak sorumluluk üstleniyoruz. Bizim hikâyemiz 2002 yılında başladı. Zaman içinde farklı coğrafyalarda çalıştık, farklı sektörlerde deneyim kazandık ve bugün kuruluşumuzdan bu yana 8 milyar doların üzerinde sözleşme üstlenen, yıllık yaklaşık yarım milyar dolarlık taahhüt gerçekleştiren bir yapıya ulaştık” ifadelerini kullandı.

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        Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: “Detaylı zemin etüdüne dayalı temel çözümünden afet sonrasında yapının kullanılabilirliğine kadar her süreci bir bütün olarak ele alıyoruz. Çünkü burada yalnızca bir yapı inşa etmiyoruz. İnsanların aileleriyle birlikte yaşayacağı bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Altında imzamızı taşıyan önemli bir sorumluluk üstleniyoruz.”

        EKİM 2029’DA TESLİM EDİLMESİ PLANLANIYOR

        13 Mart 2026 tarihinde inşaatına başlanan VYeniKonak'ın Ekim 2029’da teslim edilmesi planlanıyor.

        17 bin 703 metrekarelik arsa üzerinde yükselen proje, yaklaşık 130 bin metrekarelik toplam inşaat alanına sahip. İki kuleden oluşan VYeniKonak’ta farklı büyüklük ve tiplerde 386 ofis, 174 konut ve 51 ticari ünite olmak üzere toplam 611 bağımsız bölüm bulunuyor.

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        VYeniKonak, doğayla uyumlu yeşil bina tasarımı kapsamında LEED Gold Sertifikası hedefiyle inşa ediliyor. Projede yaklaşık 12 bin metrekarelik peyzaj ve yeşil alan yer alacak. Projede 1+1’den 5+1’e kadar uzanan daire seçenekleri bulunuyor.

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