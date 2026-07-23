Virgosol ilk 6 ayda büyümesini sürdürdü

Dijital ürün kalitesi alanında çözümler geliştiren Virgosol, 2026’nın ilk altı ayında büyümesini stratejik iş birlikleri ve ürün odaklı yaklaşımıyla sürdürdüğünü bildirdi.

Firmadan yapılan açıklamaya göre Toplam ciro içindeki ürün gelirlerinin payını geçen yılın aynı dönemine kıyasla iki katına çıkaran Virgosol; fintek, bankacılık, sigorta ve teknoloji sektörlerinin önde gelen kurumsal oyuncularını portföyüne dahil ederek müşteri ağını genişletti.

Şirket, önümüzdeki dönemde RabbitQA’nın uluslararası pazarlardaki görünürlüğünü artırmaya ve Avrupa başta olmak üzere yeni iş birlikleri geliştirmeye odaklanacak.

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“GELİŞTİRDİĞİMİZ TEKNOLOJİLERİ DÜNYAYA TAŞIYORUZ"

Virgosol Kurucu Ortağı ve Co-CEO’su Arzu Barbaros, şirketin 2026 yılının ilk yarısındaki performansını şu sözlerle değerlendirdi:

“2026’nın ilk altı ayında yalnızca finansal göstergelerimizi büyütmekle kalmadık; ürün geliştirme kapasitemizi artıran, iş ortağı ağımızı genişleten ve küresel hedeflerimizi destekleyen önemli adımlar attık. Özellikle finans ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren lider kurumlarla geliştirdiğimiz iş birlikleri, büyümemizin önemli itici güçlerinden biri oldu.

Yılın ilk yarısında The AI Awards 2026’da üç farklı kategoride kazandığımız ödüller, daha önce elde ettiğimiz European Software Testing Awards başarısı ve üst üste yer aldığımız Deloitte Technology Fast 50 Türkiye listesi, geliştirdiğimiz teknolojilerin ulusal ve uluslararası ölçekte gördüğü karşılığın önemli göstergeleri oldu.

Şimdi odağımız, amiral gemimiz RabbitQA’yı uluslararası pazarlarda büyütmek ve Berlin ofisimizle başlattığımız açılımı yeni ülkelere taşımak. Küresel iş ortaklarıyla yürüttüğümüz görüşmeleri yılın ikinci yarısında somut iş birliklerine dönüştürerek 2027’ye çok daha güçlü bir küresel yapılanmayla girmeyi hedefliyoruz. Türkiye’de geliştirdiğimiz teknolojileri dünya çapında tercih edilen ürünlere dönüştürme vizyonumuz doğrultusunda kararlılıkla ilerliyoruz.”