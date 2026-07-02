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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Vodafone Türkiye’ye uluslararası yapay zeka ödülü

        Vodafone Türkiye’ye uluslararası yapay zeka ödülü

        Vodafone Türkiye, yapay zeka tabanlı dönüşüm projesiyle global telekomünikasyon sektörünün en prestijli organizasyonlarından TM Forum Digital Transformation World 2026'da "Bölgesel Etki Mükemmelliği" ödülünü kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 12:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Uluslararası yapay zeka ödülü

        Vodafone Türkiye, dünyanın önde gelen telekom inovasyon platformu TM Forum tarafından Kopenhag’da düzenlenen “Digital Transformation World” (DTW 2026) etkinliğinde büyük bir başarıya imza attı. Şirket, “Yapay Zekâ Destekli Birleşik Müşteri Analizi ile Operasyonları Dönüştürme ve Büyümeyi Teşvik Etme” projesiyle “Bölgesel Etki Mükemmelliği” ödülüne layık görüldü.

        Şirket ayrıca TM Forum’un yeni değerlendirme metodolojisi Otonom Şebeke Değerlendirme kapsamında, Arıza Yönetimi süreçlerinde, Optik alanda 3,6, Radyo Erişim Şebekesi (RAN) ve İnternet Protokolü (IP) alanlarında ise 3,4 olgunluk seviyelerine ulaşarak Avrupa’da doğrulanmış en yüksek Otonom Şebeke Değerlendirme sonuçlarına imza attı.

        Vodafone Türkiye, TM Forum’un Akıllı Şebeke Operasyonları ve Otonom Şebeke Dönüşümü teknik inceleme (white paper) çalışmalarına da katkı sağlayarak, yapay zekâ destekli Otonom Şebeke Dönüşümü sürecinde edindiği gerçek saha deneyimini, karşılaşılan zorlukları, geliştirilen en iyi uygulamaları ve öğrenimleri sektörle paylaştı.

        Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Yago Lopez, şunları söyledi: “Şebekemizi iş hedefleriyle etkili bir şekilde uyumlu hale getirmek amacıyla hayata geçirdiğimiz yapay zekâ destekli birleşik müşteri içgörü çözümümüzün TM Forum’da ödül almasından büyük mutluluk duyduk. Bu başarı Şebeke Kalite Endeksi, DaVinci AI, Magellan, otonom şebeke platformları ve gelişmiş otomasyon çözümlerini bir araya getirerek oluşturduğumuz müşteri odaklı operasyon yaklaşımımızın uluslararası düzeyde takdir edilmesinin önemli bir göstergesi oldu. Bugün, gerçek zamanlı müşteri deneyimi analizleri sayesinde operasyonlarımızı müşteri odaklı yönetiyor; proaktif müşteri yönetimi, daha hızlı operasyonel karar alma, daha yüksek verimlilik ve daha iyi müşteri deneyimi sağlayarak somut iş sonuçları üretiyoruz. Ayrıca, TM Forum’un bu konudaki teknik incelemelerine de destek verdik. Bu sayede, yalnızca kendi dönüşümümüzü hızlandırmakla kalmıyor; aynı zamanda dünya genelindeki operatörlerin dönüşüm yolculuklarına katkı sağlayacak sektör standartlarının oluşmasına da destek oluyoruz. TM Forum’da elde ettiğimiz başarılar, şirketimizin müşteri odaklı inovasyon, yapay zekâ ve otonom şebeke teknolojileri alanındaki uluslararası liderliğini pekiştirirken, telekom sektörünün geleceğini şekillendiren önemli paydaşlardan biri olduğunu da ortaya koyuyor.”

        NET TAVSİYE SKORU’NDA YÜZDE 27 ARTIŞ

        Vodafone Türkiye’nin hayata geçirdiği yapay zekâ destekli birleşik müşteri içgörü çözümü, yüzlerce şebeke KPI’ını müşteri kaybı oranı, şikayet oranı ve Net Tavsiye Skoru gibi temel iş hedefleriyle ilişkilendirerek, eyleme geçirilebilir müşteri içgörüleri sunuyor. Departmanlar arası iş akışının yeniden yapılandırılması sayesinde, bu içgörüler çağrı merkezi, şebeke optimizasyonu ve pazarlama ekipleri tarafından erişilebilir hale getirilerek iş büyümesinin kademeli olarak artırılmasına katkıda bulunuyor. Ayrıca, Ağ Operasyon Merkezi ve Güvenlik Operasyon Merkezi sinerjisi, Gecikmeye/Kesintiye Toleranslı Şebeke ve Çoklu Ajan işbirliği gibi yetenekler sayesinde operasyonel verimlilik artışı ve müşteri kayıp oranının düşürülmesi sağlanıyor. Vodafone Türkiye’nin ticari olarak geniş ölçekte devreye aldığı ve 25 milyondan fazla mobil müşteriyi kapsayan bu çözüm, Net Tavsiye Skoru’nu %27 artırırken, müşteri şikâyetlerinde %20, müşteri kaybı oranında da %1,9 azalma sağladı.

        DÜNYA GENELİNDE 800’Ü AŞKIN KURUM

        TM Forum dünya genelinde 800’den fazla telekom operatörü, teknoloji sağlayıcısı ve iş ortağını bir araya getirerek sektörün standartlarını ve dönüşüm yol haritalarını belirleyen en büyük global telekom organizasyonu olarak biliniyor. Özellikle yapay zekâ ve otonom şebekeler alanındaki global yol haritaları ve sektör standartları TM Forum bünyesinde geliştiriliyor.

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