Volkswagen’de Çin alarmı

Dünyanın en büyük ikinci otomobil üreticisi konumundaki Volkswagen, bir yandan yatırımcılara güven vermeye çalışırken, diğer yandan yeniden yapılanma ihtiyacını gündemde tutuyor.

Şirket; gümrük tarifeleri, Çin pazarındaki zayıflama ve Almanya’daki bazı fabrikaların geleceğine ilişkin belirsizliklerle karşı karşıya bulunuyor.

Volkswagen CEO’su Oliver Blume, Alman otomotiv grubunun Çinli markalara karşı rekabet gücünü koruyabilmesi için maliyet kesintilerini derinleştirmesi gerektiğini söyledi.

Şirketin ikinci çeyrek finansal sonuçlarının ardından açıklamalarda bulunan Blume, "Geleceğe baktığımızda daha fazla riskin geldiğini görüyoruz" diyerek, Çin’de 150’den fazla rakibin bulunduğunu ve bu markaların Avrupa pazarına yöneldiğini ifade etti.

100 BİN KİŞİYE İŞTEN ÇIKARABİLİR

Reuters'ın aktardığına göre, Volkswagen’de daha önce 50 bin kişilik iş gücü azaltımı üzerinde anlaşmaya varılmıştı. Ancak Blume’un bu sayıyı 100 bine çıkarmayı önerdiği belirtiliyor. CEO’nun ayrıca 2030 sonrasında Almanya’daki dört fabrikanın kapanma riski altında olduğu uyarısında bulunduğu aktarıldı.

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Blume’un bu ayın başında yapılan denetim kurulu toplantısında yeniden yapılanma planının tamamını kabul ettiremediği, bunun da güçlü sendikalarla yeni ve zorlu müzakerelerin önünü açtığı ifade ediliyor.

Analistlere göre ise ikinci çeyrek sonuçları, zorlu koşullara rağmen Volkswagen’de kısmi bir dengelenmeye işaret ediyor.

GELİR BEKLENTİSİ REVİZE EDİLDİ

Volkswagen’in faaliyet kârı nisan-haziran döneminde yüzde 9.5 düşüşle 3.5 milyar euroya geriledi. Grubun geliri ise aynı dönemde 82.4 milyar euro oldu.

Şirket, yıl geneli için yüzde 4 ile yüzde 5.5 arasındaki faaliyet marjı hedefini korurken, ikinci çeyrekte faaliyet marjı yüzde 4.2 seviyesinde gerçekleşti.

Buna karşın Volkswagen, daha önce öngördüğü gelir büyümesi beklentisini geri çekti. Şirket artık 2026 yılında gelirlerinde yüzde 3’e kadar düşüş yaşanabileceğini tahmin ediyor.

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Sonuçların açıklanmasının ardından Volkswagen hisseleri gün içinde yüzde 3.2’ye kadar değer kaybetti, ancak daha sonra kayıplarının bir kısmını telafi etti.

ÇİNLİLER AVRUPA'YA AKIN EDİYOR

Volkswagen’in üzerindeki baskının önemli bir bölümünü Çinli otomobil üreticileri oluşturuyor. Çin’de iç pazardaki yavaşlama nedeniyle üreticiler Avrupa’ya daha fazla yönelirken, düşük maliyetli, yüksek teknolojili elektrikli araçlar ve plug-in hibrit modeller rekabeti artırıyor.

BYD ve Geely gibi Çinli üreticiler yalnızca ihracatla yetinmeyip Avrupa’da üretim varlığı da oluşturmaya başladı. Bu şirketlerin özellikle Macaristan ve İspanya gibi düşük maliyetli ülkeleri tercih ettiği belirtiliyor.

Çinli markaların yükselişi, Volkswagen’in Çin pazarındaki geçmiş hakimiyetini zayıflatırken, şimdi de grubun ana pazarı olan Avrupa’da rekabet baskısını artırıyor.

FABRİKALAR İÇİN YENİ SEÇENEK ARANIYOR

Volkswagen, Almanya’daki düşük kapasiteyle çalışan fabrikalarını daha verimli hale getirmek ya da bazı üretim alanlarını farklı amaçlarla değerlendirmek için seçenekleri inceliyor.

Bu kapsamda, Çin pazarı için geliştirilen bazı modellerin Avrupa’da üretilmesi ve olası savunma sanayi ortaklıkları da şirketin gündemindeki seçenekler arasında yer alıyor.

Volkswagen işçi temsilcileri ise yalnızca maliyet kesintileriyle şirketin yeniden güçlenemeyeceğini belirtiyor. İşçi konseyi, teknoloji ve ürün geliştirme alanlarında da ilerleme sağlanması gerektiğini vurguluyor.