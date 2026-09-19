Yapay zeka ile satın alma süreçleri dönüşüyor

Tedarik zincirlerinde artan veri hacmi, farklı sistemlerin birlikte yönetilmesi ve satın alma süreçlerinin giderek daha stratejik bir role dönüşmesi, şirketlerin doğru bilgiye doğru zamanda ulaşmasını ve bu bilgiyi ticari kararlara dönüştürmesini kritik hale getiriyor. Fursa Grup'un satın alma ve tedarik zinciri alanındaki yıllara dayanan saha ve operasyon deneyimi ile Solidra da bu dönüşüme Decision Intelligence yaklaşımıyla yanıt veriyor.

Satın alma süreçlerinin farklı aşamalarını tek bir dijital yapı içerisinde ele alan Solidra, yapay zekayı, veriyi anlamlandıran, alternatifleri değerlendirmeye yardımcı olan ve karar alma süreçlerini destekleyen bir katman olarak konumlandırıyor.

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Solidra, şartname hazırlığından tedarikçi değerlendirmesine, müzakere süreçlerinden e-ihaleye, sözleşme yönetiminden emtia takibine ve harcama analizine kadar satın alma döngüsünün farklı aşamalarını tek dijital yapı altında buluşturuyor. Platform, satın almayı birbirinden bağımsız işlemler bütünü olarak değerlendirmek yerine, farklı karar anlarını birbirine bağlayan bir süreç olarak ele alıyor.

Satın almanın uzun vadeli değer perspektifiyle ele alınması gereken bir süreç olduğunu ifade eden Fursa Grup Genel Müdürü Mehmet Sarıdoğan "Solidra, geleneksel satın alma yapısını, yenilikçi ve çözüm odaklı bir yaklaşımla tamamen değiştirerek sektördeki tüm ezberleri bozuyor. Fursa Grup’un yıllara dayanan saha deneyiminin teknolojiye aktarılmasıyla geliştirilen Solidra, sektör ve tedarikçi için çok yeni bir deneyim sunuyor. Danışmanlık, eğitim, operasyon, depo süreçleri, müzakere, dış ticaret ve farklı tedarik zinciri uygulamalarında karşılaşılan gerçek ihtiyaçlara yanıt veren bir dijital platform olarak konumlanan Solidra, aynı zamanda kurumların satın alma ve tedarik süreçlerinde doğru veriyi doğru zamanda anlamlandırarak daha güçlü ve etkili kararlar almasını sağlayan bir Decision Intelligence platformudur" dedi.

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Solidra’nın, insan deneyimini daha güçlü verilerle destekleyen bir model inşa ettiğini ifade eden Mehmet Sarıdoğan "Solidra’nın, satın alma ile başlayan bu yolculuğu dış ticaret ve gümrük süreçlerini de kapsayan bir tedarik zinciri yapısına taşımayı, uzun vadede ise Decision Intelligence yaklaşımını farklı iş fonksiyonlarının karar süreçlerine uyarlamayı hedefliyoruz. Kurumların yalnızca bugünün ihtiyaçlarını yönetmesine değil, yarının kararlarına da daha hazırlıklı olmasına katkı sağlamak istiyoruz. Yıllardır yaptığımız işi daha iyi, daha hızlı, daha görünür ve daha stratejik hale getirmenin yollarını aradık ve gelenekselleşen satın alma deneyimini, tamamen inovatif bir modele taşıyarak, uçtan uca ve sürdürülebilir bir tedarik zinciri geliştirdik" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Amacımız satınalma profesyonelini yapay zeka ile değiştirmek değil. Aksine, insanın karar kapasitesini teknolojiyle büyütmek. Sistemlerin yalnızca problemi göstermediği; riski önceden gördüğü, alternatifleri değerlendirdiği, aksiyon önerdiği ve yetkilendirildiği alanlarda belirli operasyonları gerçekleştirebildiği yeni bir çalışma modeline doğru ilerliyoruz."

Küresel riskler satın almanın rolünü değiştiriyor

Küresel ekonomide artan belirsizlikler, satın alma fonksiyonunu maliyet yönetiminin ötesine taşıyarak şirketlerin risk ve dayanıklılık stratejilerinde daha merkezi bir konuma getiriyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun Global Risks Report 2026 araştırmasına göre, uzmanların yüzde 50’si önümüzdeki iki yıllık küresel görünümü 'çalkantılı' olarak değerlendiriyor. Jeoekonomik çatışma ise 2026 yılında küresel ölçekte önemli bir krizi tetikleme potansiyeli açısından ilk sırada yer alıyor. Küresel değer zincirlerine ilişkin ayrı bir çalışma, iş dünyası liderlerinin dörtte üçünün dayanıklılığı büyümenin temel unsurlarından biri olarak önceliklendirdiğini ortaya koyuyor. Bu tablo, satın alma süreçlerinde veriye dayalı karar alma ve riskleri öngörme kapasitesini kritik hale getiriyor.

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Solidra, farklı karar aşamalarında kullanıcıları desteklemesi amacıyla hayata geçirdiği Decision Intelligence yaklaşımını farklı iş kollarındaki karar süreçlerine de taşımayı hedefliyor. Böylece satın alma odağında başlayan platformun, farklı fonksiyonların karar alma ihtiyaçlarına yanıt verebilen daha geniş bir yapıya dönüşmesi amaçlanıyor. Solidra’nın bu vizyonu, teknolojiyi tek başına bir amaç olarak değil, kurumların bilgiye daha kolay ulaşmasını, veriyi anlamlandırmasını ve farklı karar anlarında daha güçlü değerlendirmeler yapmasını sağlayan bir araç olarak ele alıyor.