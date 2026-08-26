Yeşil kart sisteminde 200 milyon lirayı aşan tazminat ödendi

Yeşil kart sistemi, ülkeler arasında seyahat eden motorlu taşıt kullanıcılarının, sisteme dahil ülkelerde neden oldukları kazalar sonucunda zarar görenlerin korunmasını amaçlıyor.

Bu kapsamda düzenlenen ve uluslararası motorlu taşıt sigorta kartı olarak tanımlanan "yeşil kart", kazanın meydana geldiği ülkedeki zorunlu trafik sigortasına eşdeğer nitelik taşıyor. Kart, kazanın gerçekleştiği ülkedeki trafik sigortası mevzuatı, kapsamı ve limitleri çerçevesinde teminat sağlıyor. Yeşil kart, motorlu taşıt kullanıcılarının sisteme dahil ülkelere seyahatlerini kolaylaştırırken tek bir kartla birden fazla ülkeye seyahat edilebiliyor.

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YEŞİL KART SİSTEMİ SINIRLAR ARASINDA SİGORTA GÜVENCESİ SAĞLIYOR

Yeşil kart, Türkiye'de bu belgeyi düzenlemeye yetkili sigorta şirketleri, sigorta acenteleri tarafından yaptırılabilirken, sınır kapılarındaki yetkili şirketlerden de temin edilebiliyor. Ayrıca, Uluslararası Otomobil Federasyonu’na bağlı otomobil kulüplerinin düzenlemekte olduğu uluslararası gümrük belgelerini Türkiye'de düzenlemeye yetkili kurum olan Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu (Turing) bürolarından da kart teslim alınabiliyor.

Yeşil karta sahip aracın sigorta teminatı ve sigortacısı kolaylıkla tespit edilebildiğinden, olası bir kaza durumunda zarar gören tarafa ödeme gecikmeksizin yapılabiliyor.

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Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu (TMTB), bu sistemin Türkiye'deki işleyişini yürütüyor. Büro, üyesi sigorta şirketlerinin düzenlediği yeşil kart sigorta belgelerinden kaynaklanan zararlar için garantör sorumluluğu üstleniyor. Ayrıca, yeşil kartı bulunan yabancı plakalı araçların Türkiye'de üçüncü şahıslara verdikleri zararların giderilmesi için yeşil kart sigortacısı adına devreye giriyor.

Yeşil karta sahip yabancı plakalı araçlar Türkiye'de yılda ortalama 2 bin 500 kazaya neden oluyor. Yurt dışına çıkan yeşil kart sigortasına sahip araçlar ise yılda ortalama 4 bin kazaya karışıyor.

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AA muhabirinin TMTB'den edindiği bilgiye göre, 2026 yılının ocak-temmuz döneminde, yabancı plakalı araçların Türkiye sınırları içinde karıştığı 1277 kazaya ilişkin 1323 ihbar büro tarafından ele alındı. Bu kazalara ilişkin zarar gören bazında ihbar sayısı 2 bin 52 oldu.

Bu dönemde hak sahiplerine ödenen toplam tazminat tutarı 201 milyon 954 bin 539 lira olarak kaydedildi.

Aynı dönemde yeşil kart sistemi kapsamında yurt dışından gelen hasar dosyalarının sayısı 2 bin 960 olarak kaydedilirken, ödenen toplam tazminat tutarı 17 milyon 60 bin 801 avro oldu.

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Düzenlenen poliçe sayısı, geçen yılın ocak-temmuz dönemine kıyasla yüzde 18,3 artarak 179 bin 362'ye yükseldi. Prim üretimi de yüzde 11,8 artışla 31 milyon 442 bin 670 avroyu buldu.

Temmuz 2026 itibarıyla yürürlükteki yeşil kart poliçesi sayısı 148 bin 262 olarak gerçekleşti.

KENDİ ARACINIZDAKİ HASAR YEŞİL KART KAPSAMINDA DEĞİL

TMTB Müdürü Bülent Karan, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye plakalı araçların yurt dışına çıkmadan önce ve yurt dışında kaza yapmaları halinde sürücülerin dikkat etmesi gerekenleri anlattı.

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Yeşil kartın aslının seyahat sırasında mutlaka bulundurulması gerektiğini aktaran Karan, kartın geçerliliğinin e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulanabildiğini dile getirdi.

Karan, yeşil kartın üçüncü şahıs zararlarını teminat altına alan ve zorunlu mali mesuliyet sigortasının yurt dışı uzantısı niteliğinde bir sigorta olduğunu belirterek, "Türkiye'de düzenlenmiş bir yeşil kart, yeşil kart sigortalısının yurt dışında sebebiyet verdiği kazalarda oluşan üçüncü şahıs zararlarını teminat altına almaktadır. Sigortalının kendi aracında oluşan zarar yeşil kart sigortası kapsamında değildir. Kendi aracınızın hasarı için yurt dışı teminatlı kasko sigorta poliçesi önerilmektedir." açıklamasını yaptı.

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KAZA ANINDA KARŞI TARAFIN SİGORTA BİLGİLERİ ALINMALI

Karan, yurt dışında sürücünün kusuru bulunmadan yabancı plakalı bir aracın sürücünün kullandığı araca çarpması halinde yapılması gerekenlerle ilgili iki yol bulunduğunu ifade ederek, bunlardan ilkinin yurt dışı teminatlı kasko sigortası mevcutsa kasko şirketine başvurmak, ikincisinin ise kusurlu yabancı plakalı aracın sigorta şirketine başvurmak olduğunu bildirdi.

Yurt dışında yolda kalındığında yurt dışı teminatlı kasko poliçesi bu tür durumları teminat altına alıyorsa kasko şirketine başvurulabileceğini kaydeden Karan, dikkat edilmesi gereken diğer hususlara da değindi.

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Karan, "Başkasının ya da şirket aracıyla yola çıkılıyorsa noterden vekaletname alınmalı. Kaza esnasında mutlaka karşı tarafın sigorta bilgilerinin bir örneği alınmalı. Anlaşmalı tutanaklarda kazanın nasıl gerçekleştiğinin sürücünün kendi açısından anlatılması, kusur değerlendirmesi açısından önemlidir." diye konuştu.

ÇEKİCİ VE DORSENİN PLAKALARI TUTANAĞA YAZILMALI

TMTB Müdürü Karan, yabancı plakalı bir aracın Türkiye'de kazaya karışması durumunda tarafların izlemesi gereken adımlara ilişkin, "Türk plakalı araç kusurlu ise zarar gören yabancı plakalı araç Türk plakalı aracın trafik poliçesinin bulunduğu sigorta şirketine başvurmalı. Yabancı plakalı araç kusurlu ise zarar gören Türk plakalı araç büromuza talebini iletmeli." dedi.

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Yabancı plakalı araç, çekici ve dorseden oluşuyorsa mutlaka her ikisinin plakasının tutanaklara yazılması gerektiğini vurgulayan Karan, "Ülkemizde çeken aracın sigortası üçüncü şahıs zararlarını karşıladığından çekicinin plakasını mutlaka tutanaklara yazmalıyız. Güvenlik güçleri tarafından tutanak tutuluyorsa o tutanaklara da işlenmesini sağlamalıyız." şeklinde konuştu.

Karan, bu kapsamda diğer bazı hususlara da değinerek, yabancı plakalı aracın yeşil kartının bir örneğinin mutlaka alınması, aracın çekici ve dorseden oluşması durumunda çekiciye ait belgenin temin edilmesi ve karttaki vadelerin kaza tarihini kapsayıp kapsamadığının kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti.

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YEŞİL KART TESPİT EDİLEMEZSE İŞLEM YAPILAMIYOR

Karan, yeşil kart üzerindeki "TR" kutusunun üzerinin açık olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini dile getirerek, bunun kapalı olması halinde belgenin Türkiye sınırlarında geçersiz sayılacağını ifade etti.

Ruhsattaki, yeşil karttaki ve fiziki olarak kazaya karışan araç plakalarının birbiriyle eşleştirilmesi gerektiğini belirten Karan, araç ruhsatındaki ülke kodu ile yeşil kart üzerindeki büro ve poliçe numarasındaki ülke kodunun aynı olup olmadığının kontrol edilmesinin önemine dikkati çekti.

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Karan, "Kaza yerinde olaya karışan araçların plakalarının görüneceği ve kazaya karıştıkları anlaşılır bir şekilde fotoğraflanmalı. Anlaşmalı tutanaklarda kaza tarihi ve kaza yeri, tarafların bilgileri, kazanın oluş şekli doğru ve eksiksiz şekilde doldurulmalı ve her iki tarafça imzalanmalı. Yabancı plakalı aracın yeşil kartı başvuru evrakı ekinde iletilmediği durumda yurt dışından büromuzca araştırma yapılmakta olup büromuzca da geçerli yeşil kart tespit edilemediği durumda büromuz tarafından herhangi bir işlem yapılamayacağı unutulmamalı." şeklinde konuştu.

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Sürücülerin en sık yaptığı hatalara ve mağduriyet yaşanmaması adına yapılması gerekenlere dikkati çeken Karan, şu ifadeleri kullandı:

"En sık karşılaştığımız hatalardan ilki yeşil kartın bir örneğinin alınmaması. Yeşil kartın örneği olmadığında işlemler uzuyor ve bazen olumsuz sonuçlanıyor. İkinci en önemli eksiklik ise çekici ve dorseden oluşan araçlarda çekicinin plaka ya da yeşil kart bilgilerinin alınmaması ve tutanaklara yazılmaması oluyor. Elimize ulaşan fotoğraflarda da çekicinin kazadan bağımsız çekilmiş bir fotoğrafı oluyor. Ne yazık ki bu fotoğraflarla da işlem yapılamamaktadır. Üçüncü olarak kaza tutanaklarının eksik doldurulması söz konusu. Tarafların imzaları mutlaka tam olmalı ve tutanak hatasız ve eksiksiz doldurulmalı. Tutanakta bir düzeltme yapılacaksa baştan yeni bir kaza tutanağı doldurulmalı. Aksi halde tutanakta tahrifat olması nedeniyle sonuç alınamayan çokça talep elimize ulaşıyor."