YHT bilet fiyatlarına zam
Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerine yapılan yeni zam yürürlüğe girdi. Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatları yeni zamla birlikte güncellenirken Ankara-İstanbul hattında standart bilet fiyatı 990 TL oldu
Giriş: 17 Ağustos 2026 - 10:14 Güncelleme:
Yüksek Hızlı Tren (YHT), ana hat ve bölgesel tren biletlerine zam geldi.
Kararla bilet ücretlerine yüzde 6,45 oranında zam yapılırken, yeni fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak. Kararın ardından Ankara-İstanbul YHT hattında tek yön ekonomi sınıfı bilet ücreti 990 TL'ye yükseldi.
Buna göre; Ankara – İstanbul: 990 TL, Ankara – Eskişehir: 511 TL, Ankara – Konya: 458 TL, Ankara – Sivas: 1.001 TL oldu.
Eskişehir – İstanbul bilet fiyatı 639 TL olurken, Konya – İstanbul 1.442 TL oldu.
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