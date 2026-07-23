İsviçre merkezli estetik ve dermatoloji şirketi Galderma'nın CEO'su Flemming Ørnskov, CNBC'ye yaptığı açıklamada, hızlı kilo kaybı sonrası yüzde görülen sarkma ve hacim kaybına yönelik tedavilere talebin arttığını söyledi.

Ørnskov, "İki ürünümüzün (dolgu ve Sculptra) birlikte kullanılmasıyla önemli kilo kaybı yaşayan kişilerde görülen yüz sarkmasının bir kısmını azaltabildiğimizi gösterdik" dedi.

CEO Ørnskov, özellikle ABD'de GLP-1 ilaçlarını kullanan hasta sayısındaki artışın şirketin estetik ürün portföyündeki güçlü büyümeyi desteklediğini belirterek, "Bu bizim için önemli bir fırsat ancak henüz yolun başındayız" ifadelerini kullandı.

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ABD'DE HER 10 YETİŞKİNDEN BİRİ KULLANIYOR

ABD'de yetişkinlerin yaklaşık yüzde 10'unun kilo vermek amacıyla GLP-1 ilaçları kullandığı belirtilirken, bu hızlı büyüyen hasta grubunun estetik uygulamalara olan talebi de artırdığı değerlendiriliyor.

Hızlı kilo kaybına bağlı olarak yüzde yağ dokusunun azalması sonucu ortaya çıkan çökük görünüm ve cilt sarkması kamuoyunda "Ozempic suratı" olarak adlandırılıyor. Bu görünümü gidermeye yönelik botulinum toksini (botoks), dermal dolgu ve kolajen uyarıcı enjeksiyonlara ilginin arttığı belirtiliyor.

ABD SATIŞLARI YÜZDE 32 ARTTI

Galderma'nın açıkladığı finansal sonuçlara göre şirketin estetik ürün satışları sabit kur bazında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 25 arttı.

GLP-1 ilaçlarının en yaygın kullanıldığı pazar olan ABD'de ise büyüme daha güçlü gerçekleşti. Şirketin ABD satışları yüzde 32 artarken, dünyanın geri kalanındaki büyüme yüzde 19 olarak kaydedildi.

Şirket, botoks, yüz dolguları ve kolajen uyarıcı estetik ürünler geliştiriyor. Sektörde "botoks patlaması" olarak tanımlanan eğilim ise cerrahi olmayan estetik enjeksiyonlara yönelik talebin hızla artmasını ifade ediyor.