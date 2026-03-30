Ekonomik güven endeksi martta aylık yüzde 2,8 azalarak 97,9 oldu

Öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı yeşil sahada anıldı

İstanbul'da uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Kubilay Kaan Kundakçı, formasını giydiği Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup ekiplerinden Kars 36 Spor tarafından sahada anıldı. Yeşil-beyazlı takımın futbolcuları, Kundakçı'nın fotoğrafının olduğu tişörtleri giyip, 'Seni Unutmayacağız' pankartıyla lig maçı için sahaya çıktı.