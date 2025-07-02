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        Haberler Gündem Elazığ'da devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Elazığ'da otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 05:11 Güncelleme: 02.07.2025 - 05:11
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        Elazığ'da kaza: 2 ölü, 2 yaralı
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        G.T'nin kullandığı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolu Akmezra köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçtaki S.T. (28) ile S.T. (19) olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Yaralanan sürücü ile N.T, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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