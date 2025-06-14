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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig Elazığspor'un cezası 3 maça indirildi - Futbol Haberleri

        Elazığspor'un cezası 3 maça indirildi

        2. Lig Play-Off rövanşında oynanan Vanspor FK maçı sonrası PFDK tarafından 5 maç seyircisiz oynama cezası alan Elazığspor'un cezası, Tahkim Kurulu'na yaptığı itiraz sonrası 3 maça indirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 14:37 Güncelleme: 14.06.2025 - 14:37
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        Elazığspor'un cezası 3 maça indirildi
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        Tahkim Kurulu, Elazığspor - Vanspor FK müsabakasında yaşanan olaylardan dolayı Elazığspor’a verilen 5 maç seyircisiz oynama cezasını kulübün itirazları sonucu 3 maça indirdi. TFF Tahkim Kurulu 13 Haziran 2025 günlü 46 sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek Elazığspor'un itirazıyla ilgili şu kararları aldı:

        ''Çimentaş Elazığ Spor Kulübünün PFDK’nın 29 Mayıs 2025 tarih ve E.2024-2025/1232- K.2024-2025/1576 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde Çimentaş Elazığ Spor Kulübünün stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca 93 bin 600 lira para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına oybirliğiyle,

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        Çimentaş Elazığ Spor Kulübünün merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 5. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 115 bin 200 lira para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına oybirliğiyle,

        Çimentaş Elazığ Spor Kulübünün taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 31 bin 500 lira para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına oybirliğiyle,

        Çimentaş Elazığ Spor Kulübünün taraftarlarının neden olduğu FDT'nin 53/8. maddesi kapsamındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 120 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına oybirliğiyle,

        Çimentaş Elazığ Spor Kulübünün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 168 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına oybirliğiyle, Çimentaş Elazığ Spor Kulübünün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 84 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına oybirliğiyle,

        Çimentaş Elazığ Spor Kulübü’nün oyuncularının müsabakanın başlama vuruşu sonrasında TFF'yi protesto amacıyla yaklaşık 20 saniye hareketsiz durmaları suretiyle meydana gelen sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT'nin 36/1-ç maddesi ve FDT'nin 13. maddesinin uyarınca 39 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına oybirliğiyle karar verildi.''

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