Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Otomobil
ABONE OL

Elektrikli araçlarda görünmeyen risk

Yollardaki elektrikli araç sayısının her geçen gün artması, bu otomobiller hakkında birçok konunun da merak edilmesine yol açıyor. Bu konuların başında ise, şarj süresi, şarj istasyonlarının konumları, menzil değerleri, batarya ömrü ve servis/bakım giderleri geliyor. Fakat, işin bir de unutulan sürüş güvenliği boyutu bulunuyor. Öyle ki, hızlanma değerleri toplumun alışık olduğu içten yanmalı motora sahip araçlara göre daha yüksek olan elektrikli otomobiller, trafikte de bir takım riskler yaratma potansiyeli barındırıyor. Bu riskleri Habertürk'e değerlendiren uzmanlar, markaların elektrikli araçlara özel eğitimler vermesi ve sürücülerin otomobillerini iyi tanıması gerektiğine dikkat çekiyor. Yiğitcan Yıldız yazdı...

Elektrikli araçlarda görünmeyen risk

Otomotiv endüstrisinin 1800'lü yıllardaki başlangıcından bu yana pazarı etkisi altına alan içten yanmalı motorlar, tüketicilerde de bu yönde alışkanlık yarattı. Dolayısı ile, otomobil sahipliği, içten yanmalı motorlar üzerinden değerlendirilir oldu.

Öyle ki, dizel ya da benzinli olması fark etmeksizin, herhangi bir içten yanmalı motora sahip bir otomobil kullanıcısı, bu araç hakkında yakıt tüketimi ve periyodik servis bakımları dışında başka bir bilgiye sahip olmadan aracını uzun yıllar sorunsuz kullanabiliyor.

Fakat, günümüzde giderek sayıları artan elektrikli otomobiller işler değişiyor.

Örneğin şarj sürelerinin uzun, menzil değerlerinin kısa olması, sadece batarya yardımı ile yol alan bu otomobiller ile yapılacak yolculuklarda bir 'şarj' planı yapmayı zorunlu kılıyor. Aksi halde yolda kalma gibi olumsuz durumlar yaşanabilir.

Öte yandan, akaryakıt tek bir fiyattan fakat farklı dağıtıcılardan temin edilebilirken, elektrikli araçların şarjında ise çok değişken seçenekler kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Elektrikli araç sahiplerini ilgilendiren tüm bu kavramlar ayrı birer yazı konusu olabilir. Bu yazımızda ise, elektrikli araçların göz ardı edilen başka bir özelliğine dikkat çekeceğiz.

DAHA ÇABUK HIZLANIYORLAR

Elektrikli otomobiller, içten yanmalı motorlar ile kıyaslandığında yüzde 90 daha az hareketli parçayı bünyesinde barındırıyor.

Bilindiği üzere, elektrikli araçlarda bataryadan alınan elektrik enerjisi, elektrikli motora iletiliyor. Elektrikli araç motorları, iletilen elektrik enerjisini mekanik enerjiye çeviriyor ve tekerleklere iletiyor. Böylece araç hareket ediyor.

Bu durum, performans açısından da en önemli farklılığı yaratıyor. Bu sayede tekerleklere giden güç, içten yanmalı motorlara göre daha az kayıp ile çok daha verimli bir şekilde iletiliyor.

Özellikle benzinli ve dizel modellerle kıyaslandığında gücünü yalnızca elektrik enerjisinden alan otomobiller çok daha kısa sürede yüksek devirlere çıkabiliyor. İşte bu durum, işin sürüş güvenliği boyutunu gündeme getiriyor.

Otomotiv sektöründe, yüksek hacimli ve performanslı otomobiller haricinde, diğer içten yanmalı motora sahip otomobillerde 0'dan 100 km/s hıza çıkmak için gereken süre 7-10 saniye arasında değişiyor. Ortalama bir değer olarak kabul edilen bu aralığın üstünde kalan araçlar düşük performanslı, altında kalan araçlar ise yüksek performanslı olarak kabul edilebilir.

Elektrikli otomobillerin çoğunda da benzer değerler karşımıza çıkarken, bazı modeller ise 4 saniyenin altında 0'dan 100 km/s hıza erişebiliyor. Dolayısıyla, bu değerlere alışkın olmayan sürücüler için trafikte risk oluşma ihtimali bulunuyor.

Konunun uzmanları söz konusu riskleri Habertürk'e aktarırken, çözüm önerilerini de sıraladılar.

Uzmanların görüşlerine geçmeden önce, tabloda Türkiye'deki tüm elektrikli otomobillerin hızlanma değerlerini görmek mümkün.

Marka Model Batarya Güç Menzil ÖTV 0/100 kms
Audi e-tron 95 kWh 300 kW 390 km 60% 5.7 sn
e-tron Sportback 95 kWh 300 kW 399 km 60% 5.7 sn
e-tron GT 93.4 kWh 350 kW 487 km 60% 4.1 sn
e-tron RS GT 93.4 kWh 440 kW 488 km 60% 3.3 sn
BMW iX3 eDrive20 80 kWh 120 kW 460 km 40% 10.1 sn
iX3 eDrive30 80 kWh 210 kW 460 km 60% 6.8 sn
iX xDrive40 First Edition Essence 76.6 kWh 240 kW 425 km 60% 6.1 sn
iX xDrive40 First Edition Sport 76.6 kWh 240 kW 425 km 60% 6.1 sn
i7 xDrive60 Pure Excellence 101.7 kWh 400 kW 625 km 60% 4.7 sn
i7 xDrive60 M Excellence 101.7 kWh 400 kW 625 km 60% 4.7 sn
i4 eDrive40 83.9 kWh 250 kW 493 km 60% 5.7 sn
i4 M50 83.9 kWh 400 kW 415 km 60% 3.9 sn
Citroen ë-C4 50 kWh 100 kW 350 km 10% 9.7 sn
ë-C4 X 50 kWh 101 kW 360 km 10% 9.7 sn
Hyundai ioniq 4x2 58 kWh 125 kW 384 km 60% 8.5 sn
Kona electric 39.2 kWh 100 kW 305 km 10% 9.9 sn
Kona electric 64 kWh 150kW 484 km 40% 7.9 sn
Jaguar I-Pace 90 kWh 294 kW 470 km 60%
Kia Niro EV 64.8 kWh 150 kW 460 km 10% 7.8 sn
EV6 Prestige 77.4 kWh 168 kW 528 km 60% 7.3 sn
EV6 GT-Line 77.4 kWh 239 kW 484 km 60% 5.2 sn
EV6 GT 77.4 kWh 430 kW 424 km 60% 3.5 sn
Leapmotor T03 41.3 kWh 80 kW 417 km 10%
Mercedes-Benz EQA 350 66.5 kWh 215 kW 422 km 50% 6 sn
EQB 350 66.5 kWh 215 kW 407 km 50% 6.2 sn
EQC 400 80 kWh 300 kW 403 km 60% 5.1 sn
EQE 350 90.56 kWh 215 kW 559 km 60% 6.3 sn
EQE AMG 53 90.56 kWh 460 kW 472 km 60% 3.5 sn
EQS 580 108.4 kWh 385 kW 650 km 60% 4.3 sn
EQS AMG 53 108.4 kWh 484 kW 559 km 60% 3.4 sn
Mini Cooper SE 32.6 kwh 135 kW 232 km 10% 7.3 sn
MG ZS EV 72.6 kWh 116 kW 440 km 10% 8.6 sn
Opel Mokka-e 50 kWh 100 kW 327 km 10% 9.2 sn
Corsa-e 50 kWh 100 kW 350 km 10%
Porsche Taycan 79.2 kWh 240 kW 484 km 60% 5.4 sn
Taycan 4S 79.2 kWh 320 kW 464 km 60% 4.0 sn
Taycan GTS 93.4 kWh 360 kW 504 km 60% 3.7 sn
Taycan Turbo 93.4 kWh 460 kW 452 km 60% 3.2 sn
Taycan Turbo S 93.4 kWh 460 kW 416 km 60% 2.8 sn
Taycan 4 Cross Turismo 79.2 kWh 280 kW 456 km 60% 5.1 sn
Taycan 4S Cross Turismo 79.2 kWh 360 kW 452 km 60% 4.1 sn
Taycan Turbo Cross Turismo 93.4 kWh 460 kW 452 km 60% 3.3 sn
Taycan Turbo S Cross Turismo 93.4 kWh 460 kW 419 km 60% 2.9 sn
Taycan 4S Sport Turismo 93.4 kWh 440 kW 490 km 60% 3.7 sn
Taycan GTS Sport Turismo 93.4 kWh 440 kW 490 km 60% 3.7 sn
Renault Zoe 50 kWh 80 kW 377 km 10%
Seres 3 53.61 kWh 120 kW 310 km 10% 8.9 sn
Skywell ET5 Premium Line 72 kWh 150 kW 400 km 10% 9.6 sn
ET5 Premium Plus 72 kWh 150 kW 400km 10% 9.6 sn
ET5 LR Legend 86 kWh 150 kW 489 km 10% 9.6 sn
ET5 LR Exclusive 86 kWh 150 kW 489 km 40% 9.6 sn
Subaru Solterra e-Xtreme 71.4 kWh 160 kW 466 km 10% 6.9 sn
Solterra e-Xclusive 71.4 kWh 160 kW 466 km 10% 6.9 sn
Solterra e-Xcellent 71.4 kWh 160 kW 466 km 10% 6.9 sn
Tesla Model Y RWD 60 kWh 220 kW 455 km 50% 6.9 sn
Model Y Long Range 78 kWh 378 kW 533 km 50% 5 sn
Model Y Performance 78 kWh 393 kW 514 km 50% 3.7 sn
Togg T10X V1 RWD Standart 52.4 kWh 160 kW 314 km 10% 7.4 sn
T10X V2 RWD Standart 52.4 kWh 160 kW 314 km 10% 7.4 sn
T10X V2 RWD Uzun 88.5 kWh 160 kW 523 km 10% 7.4 sn
Volvo XC40 Recharge P6 78 kWh 170 kW 425 km 50% 7.4 sn
C40 Recharge P6 78 kWh 170 kW 438 km 50% 7.4 sn
C40 Recharge P8 78 kWh 300 kW 450 km 50% 4.7 sn

'SES ÇIKARMAMALARI RİSK YARATABİLİR'

Yol ve Sürüş Güvenliği Uzmanı Mert İntepe, günümüzde sürücülerin içten yanmalı motora sahip otomobillere alışık olduğunu vurgulayarak, elektrikli araçların sessiz olmasının da sürüş güvenliği riski yaratabileceğine dikkat çekti.

İntepe, "Hepimiz araç kullanmayı birilerinden öğrendik ve araç kullanmayı öğrendiğimiz yıllarda o günün teknolojisindeki otomobillere göre motor sesi, vitesten gelen ses gibi bazı duyusal alışkanlıklarımız var. Fakat elektrikli araçlar ile alışık olduğumuz arabalardan çok daha hızlı ve çok daha sessiz bir şekilde hareket ediyoruz. Bu durum yaya, bisikletli, motosikletli veya scooter kullananlar için şu anda öngörülemeyen bir risk yaratmakta" dedi.

Elektrikli araç satan tüm otomotiv markalarının eğitimler vermesi gerektiğini de öneren İntepe, "Markalara bayileri için elektrikli araç güvenli sürüş ve kullanım kuralları hakkında eğitim vermesini öneriyoruz. Elektrikli araçlar ile hız limitleri üzerine farkında olmadan çıkabilirsiniz. Ani hızlanma sonrası sert bir panik fren yaparak bir kazayı önlemek hiç de kolay değildir. Hele de alışık olmadığınız bir teknolojiyle hızlanıp durmaya çalışmak gerçekten kontrol kaybı yaratabilir" uyarısında bulundu.

'GAZ PEDALINA BASMA ALIŞKALIĞIMIZ DEĞİŞECEK'

Ralli Pilotu Burcu Erenkul ise, elektrikli otomobillere alışmanın zaman gerektirdiğini belirtti.

Erenkul, "İçten yanmalı bir otomobilin ivmelenmesi, motor sesi, motorun şanzıman ile uyumu sayesinde otomobile uyum sağlamak ve bir his geliştirmek çok daha kolayken elektrikli otomobillerin sessizliğine ve sürüş dinamiklerine alışmak için biraz zamana ihtiyacımız var. İçten yanmalı motorlar, düşük devirlerde düşük tork üretirken, yüksek devirlerde daha yüksek tork üretirler. Elektrikli otomobillerse düşük devirlerden itibaren yüksek tork üretebilirler ve çok daha kısa sürede hızlanırlar. Bu yüzden gaz pedalına basma alışkanlığımızın bile değişeceği bir süreçten bahsediyoruz" dedi.

Sürücülerin otomobillerini tanımasının önemine de değinen Erenkul, "Kullandığımız otomobili tanımak oldukça önemlidir, ancak otomobilinin teknik özelliklerini bilmeden kullanan insanların olduğunu da biliyoruz. Ancak bu alışkanlık elektrikli otomobillerle tamamen değişmeli, çünkü elektrikli bir otomobil kullanıyorsanız ondan en iyi verimi alabilmek için onu iyi tanımalı ve uyum sağlamalısınız" diye konuştu.

'YENİ BİR DÖNEME GEÇİŞ YAPIYORUZ'

Erenkul, otomobilin çekiş kontrolünün nereden olduğunu bilmenin, teknik özellikleri hakkında bilgi sahibi olmanın araca uyum sağlamak açısından önemli bir faktör olduğunu da vurgulayarak, "Elektrikli otomobillerin gaz pedalına basarken yüksek torklu olduğunu ve gücün çok hızlı geleceğini bilmek, ani ve agresif hareketlerden kaçınmak ve otomobilin dengesini bozmamak dikkat edilmesi gerekenlerin en başında geliyor. Alt devirlerden itibaren gücü hissettiğiniz bu otomobillerle özellikle viraj içinde yapılacak hatalı hareketler büyük risklerin oluşmasına sebep olacaktır. Otomobilin dengesi bozulursa yapacağınız kontra hareketlerinin de bu güçle uyumlu olması gerekmektedir" şeklinde uyarılarını sıraladı.

Elektrikli otomobiller ile sürüş alışkanlıklarının da değişeceğini kaydeden Erenkul, "Elektrikli otomobillerde ayağınızı gazdan çektiğinizde otomobilin hızı hemen düşer ve otomobil yavaşlar. İçten yanmalı bir otomobil kullanırken ayağınızı gazdan çektiğinizde motor freni devreye girer ve otomobilin hızı giderek düşer. İçten yanmalı bir otomobil kullanırken sürekli frene basmak yakıt tüketimini arttırırken elektrikli otomobiller regeneratif fren sistemi kullandıkları için fren yapmak ya da ayağınızı gaz pedalından çekmek menzile katkı sağlayan bir etkendir. İçten yanmalı otomobillerde keyfimizce otomobil kullanırken, elektrikli otomobillerde pili verimli kullanmak ilk önceliğimiz olacak diye düşünüyorum. Keyif için gazlamak yerine planlı ve sakin bir sürüşe sahip olanın gitmek istediği yere daha kısa sürede varacağı bir döneme geçiş yapıyoruz. Trafik kurallarına uymak, takip mesafesini korumak, hız limitlerini aşmamak her zamankinden daha önemli olacak" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Isuzu D-Max görünüm tazeledi
OTOMOBİL D-Max görünüm tazeledi
Egea motorlu hibrit Jeep'ler satışa sunuldu
OTOMOBİL Jeep'te 'Egea hibrit' dönemi
Günler önce 'kaskodan' ortaya çıkmıştı! MG4'ün Türkiye fiyatı açıklandı... - Otomobil Haberleri
OTOMOBİL 'Kaskodan' ortaya çıkmıştı! Fiyatı açıklandı
Japon markadan üretim rekoru
OTOMOBİL Japon markadan üretim rekoru
BDDK, elektrikli otomobiller için kredi düzenlemesine gitti - Son Dakika Haberleri
OTOMOBİL BDDK, elektrikli otomobiller için kredi düzenlemesine ...
Togg'un 29 Ekim'de satışa çıkacak versiyonun fiyatı ortaya çıktı! İşte TOGG fiyat listesi - Otomobil Haberleri
OTOMOBİL Protokol 'Togg'un fiyatı ortaya çıktı
İkinci el araç satışları ilk çeyrekte yüzde 50 arttı
OTOMOBİL İkinci el araç satışları yüzde 50 arttı
Togg CEO'sundan teslimat açıklaması
OTOMOBİL Togg CEO'sundan teslimat açıklaması
MG4'ün fiyatı 'kaskodan' ortaya çıktı - Otomobil Haberleri
OTOMOBİL İngiliz modellerin fiyatı 'kaskodan' ortaya çıktı
Siro 350 bin araca yetecek batarya üretecek - Otomobil Haberleri
OTOMOBİL 350 bin araca yetecek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.