Otomotiv endüstrisinin 1800'lü yıllardaki başlangıcından bu yana pazarı etkisi altına alan içten yanmalı motorlar, tüketicilerde de bu yönde alışkanlık yarattı. Dolayısı ile, otomobil sahipliği, içten yanmalı motorlar üzerinden değerlendirilir oldu.

Öyle ki, dizel ya da benzinli olması fark etmeksizin, herhangi bir içten yanmalı motora sahip bir otomobil kullanıcısı, bu araç hakkında yakıt tüketimi ve periyodik servis bakımları dışında başka bir bilgiye sahip olmadan aracını uzun yıllar sorunsuz kullanabiliyor.

Fakat, günümüzde giderek sayıları artan elektrikli otomobiller işler değişiyor.

Örneğin şarj sürelerinin uzun, menzil değerlerinin kısa olması, sadece batarya yardımı ile yol alan bu otomobiller ile yapılacak yolculuklarda bir 'şarj' planı yapmayı zorunlu kılıyor. Aksi halde yolda kalma gibi olumsuz durumlar yaşanabilir.

Öte yandan, akaryakıt tek bir fiyattan fakat farklı dağıtıcılardan temin edilebilirken, elektrikli araçların şarjında ise çok değişken seçenekler kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Elektrikli araç sahiplerini ilgilendiren tüm bu kavramlar ayrı birer yazı konusu olabilir. Bu yazımızda ise, elektrikli araçların göz ardı edilen başka bir özelliğine dikkat çekeceğiz.

DAHA ÇABUK HIZLANIYORLAR

Elektrikli otomobiller, içten yanmalı motorlar ile kıyaslandığında yüzde 90 daha az hareketli parçayı bünyesinde barındırıyor.

Bilindiği üzere, elektrikli araçlarda bataryadan alınan elektrik enerjisi, elektrikli motora iletiliyor. Elektrikli araç motorları, iletilen elektrik enerjisini mekanik enerjiye çeviriyor ve tekerleklere iletiyor. Böylece araç hareket ediyor.

Bu durum, performans açısından da en önemli farklılığı yaratıyor. Bu sayede tekerleklere giden güç, içten yanmalı motorlara göre daha az kayıp ile çok daha verimli bir şekilde iletiliyor.

Özellikle benzinli ve dizel modellerle kıyaslandığında gücünü yalnızca elektrik enerjisinden alan otomobiller çok daha kısa sürede yüksek devirlere çıkabiliyor. İşte bu durum, işin sürüş güvenliği boyutunu gündeme getiriyor.

Otomotiv sektöründe, yüksek hacimli ve performanslı otomobiller haricinde, diğer içten yanmalı motora sahip otomobillerde 0'dan 100 km/s hıza çıkmak için gereken süre 7-10 saniye arasında değişiyor. Ortalama bir değer olarak kabul edilen bu aralığın üstünde kalan araçlar düşük performanslı, altında kalan araçlar ise yüksek performanslı olarak kabul edilebilir.

Elektrikli otomobillerin çoğunda da benzer değerler karşımıza çıkarken, bazı modeller ise 4 saniyenin altında 0'dan 100 km/s hıza erişebiliyor. Dolayısıyla, bu değerlere alışkın olmayan sürücüler için trafikte risk oluşma ihtimali bulunuyor.

Konunun uzmanları söz konusu riskleri Habertürk'e aktarırken, çözüm önerilerini de sıraladılar.

Uzmanların görüşlerine geçmeden önce, tabloda Türkiye'deki tüm elektrikli otomobillerin hızlanma değerlerini görmek mümkün.

Marka Model Batarya Güç Menzil ÖTV 0/100 kms Audi e-tron 95 kWh 300 kW 390 km 60% 5.7 sn e-tron Sportback 95 kWh 300 kW 399 km 60% 5.7 sn e-tron GT 93.4 kWh 350 kW 487 km 60% 4.1 sn e-tron RS GT 93.4 kWh 440 kW 488 km 60% 3.3 sn BMW iX3 eDrive20 80 kWh 120 kW 460 km 40% 10.1 sn iX3 eDrive30 80 kWh 210 kW 460 km 60% 6.8 sn iX xDrive40 First Edition Essence 76.6 kWh 240 kW 425 km 60% 6.1 sn iX xDrive40 First Edition Sport 76.6 kWh 240 kW 425 km 60% 6.1 sn i7 xDrive60 Pure Excellence 101.7 kWh 400 kW 625 km 60% 4.7 sn i7 xDrive60 M Excellence 101.7 kWh 400 kW 625 km 60% 4.7 sn i4 eDrive40 83.9 kWh 250 kW 493 km 60% 5.7 sn i4 M50 83.9 kWh 400 kW 415 km 60% 3.9 sn Citroen ë-C4 50 kWh 100 kW 350 km 10% 9.7 sn ë-C4 X 50 kWh 101 kW 360 km 10% 9.7 sn Hyundai ioniq 4x2 58 kWh 125 kW 384 km 60% 8.5 sn Kona electric 39.2 kWh 100 kW 305 km 10% 9.9 sn Kona electric 64 kWh 150kW 484 km 40% 7.9 sn Jaguar I-Pace 90 kWh 294 kW 470 km 60% Kia Niro EV 64.8 kWh 150 kW 460 km 10% 7.8 sn EV6 Prestige 77.4 kWh 168 kW 528 km 60% 7.3 sn EV6 GT-Line 77.4 kWh 239 kW 484 km 60% 5.2 sn EV6 GT 77.4 kWh 430 kW 424 km 60% 3.5 sn Leapmotor T03 41.3 kWh 80 kW 417 km 10% Mercedes-Benz EQA 350 66.5 kWh 215 kW 422 km 50% 6 sn EQB 350 66.5 kWh 215 kW 407 km 50% 6.2 sn EQC 400 80 kWh 300 kW 403 km 60% 5.1 sn EQE 350 90.56 kWh 215 kW 559 km 60% 6.3 sn EQE AMG 53 90.56 kWh 460 kW 472 km 60% 3.5 sn EQS 580 108.4 kWh 385 kW 650 km 60% 4.3 sn EQS AMG 53 108.4 kWh 484 kW 559 km 60% 3.4 sn Mini Cooper SE 32.6 kwh 135 kW 232 km 10% 7.3 sn MG ZS EV 72.6 kWh 116 kW 440 km 10% 8.6 sn Opel Mokka-e 50 kWh 100 kW 327 km 10% 9.2 sn Corsa-e 50 kWh 100 kW 350 km 10% Porsche Taycan 79.2 kWh 240 kW 484 km 60% 5.4 sn Taycan 4S 79.2 kWh 320 kW 464 km 60% 4.0 sn Taycan GTS 93.4 kWh 360 kW 504 km 60% 3.7 sn Taycan Turbo 93.4 kWh 460 kW 452 km 60% 3.2 sn Taycan Turbo S 93.4 kWh 460 kW 416 km 60% 2.8 sn Taycan 4 Cross Turismo 79.2 kWh 280 kW 456 km 60% 5.1 sn Taycan 4S Cross Turismo 79.2 kWh 360 kW 452 km 60% 4.1 sn Taycan Turbo Cross Turismo 93.4 kWh 460 kW 452 km 60% 3.3 sn Taycan Turbo S Cross Turismo 93.4 kWh 460 kW 419 km 60% 2.9 sn Taycan 4S Sport Turismo 93.4 kWh 440 kW 490 km 60% 3.7 sn Taycan GTS Sport Turismo 93.4 kWh 440 kW 490 km 60% 3.7 sn Renault Zoe 50 kWh 80 kW 377 km 10% Seres 3 53.61 kWh 120 kW 310 km 10% 8.9 sn Skywell ET5 Premium Line 72 kWh 150 kW 400 km 10% 9.6 sn ET5 Premium Plus 72 kWh 150 kW 400km 10% 9.6 sn ET5 LR Legend 86 kWh 150 kW 489 km 10% 9.6 sn ET5 LR Exclusive 86 kWh 150 kW 489 km 40% 9.6 sn Subaru Solterra e-Xtreme 71.4 kWh 160 kW 466 km 10% 6.9 sn Solterra e-Xclusive 71.4 kWh 160 kW 466 km 10% 6.9 sn Solterra e-Xcellent 71.4 kWh 160 kW 466 km 10% 6.9 sn Tesla Model Y RWD 60 kWh 220 kW 455 km 50% 6.9 sn Model Y Long Range 78 kWh 378 kW 533 km 50% 5 sn Model Y Performance 78 kWh 393 kW 514 km 50% 3.7 sn Togg T10X V1 RWD Standart 52.4 kWh 160 kW 314 km 10% 7.4 sn T10X V2 RWD Standart 52.4 kWh 160 kW 314 km 10% 7.4 sn T10X V2 RWD Uzun 88.5 kWh 160 kW 523 km 10% 7.4 sn Volvo XC40 Recharge P6 78 kWh 170 kW 425 km 50% 7.4 sn C40 Recharge P6 78 kWh 170 kW 438 km 50% 7.4 sn C40 Recharge P8 78 kWh 300 kW 450 km 50% 4.7 sn

'SES ÇIKARMAMALARI RİSK YARATABİLİR'

Yol ve Sürüş Güvenliği Uzmanı Mert İntepe, günümüzde sürücülerin içten yanmalı motora sahip otomobillere alışık olduğunu vurgulayarak, elektrikli araçların sessiz olmasının da sürüş güvenliği riski yaratabileceğine dikkat çekti.

İntepe, "Hepimiz araç kullanmayı birilerinden öğrendik ve araç kullanmayı öğrendiğimiz yıllarda o günün teknolojisindeki otomobillere göre motor sesi, vitesten gelen ses gibi bazı duyusal alışkanlıklarımız var. Fakat elektrikli araçlar ile alışık olduğumuz arabalardan çok daha hızlı ve çok daha sessiz bir şekilde hareket ediyoruz. Bu durum yaya, bisikletli, motosikletli veya scooter kullananlar için şu anda öngörülemeyen bir risk yaratmakta" dedi.