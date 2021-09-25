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Opel, yeni Mokka’yı geçtiğimiz Haziran ayında Türkiye’de satışa sunmasının ardından aynı modelin elektrikli versiyonunu da Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor.

Alman markanın tamamen elektrikli Mokka-e modelinin, 2022 yılının ilk yarısında Türkiye’de de yollara çıkacağı açıklandı.

Opel tarihinde satışa ilk sunulduğu günden itibaren tamamen elektrikli bir versiyona sahip ilk model olan Mokka-e'nin elektro-motorunun 100 kW (136 beygir) güç ve ilk hareket anından itibaren 260 Nm tork değerini kullanıma sunduğu aktarıldı.

Elektrikli sistem son derece canlı ve dinamik sürüş özellikleriyle öne çıkıyor. Sürücü “Normal, Eko ve Spor” olmak üzere üç sürüş modundan birini seçerek o anki gereksinimine ve keyfine uygun sürüş tarzını belirleyebiliyor. Maksimum hız, 50 kWsa kapasiteli batarya ve sürüş menzilini korumak için 150 km/s ile sınırlandırılıyor.

Verilen bilgiye göre, Mokka-e modelinde standart olarak sunulan 100 kW’lık DC hızlı şarj sistemi, bataryayı yüzde 80 seviyesine kadar 30 dakika içinde şarj edebiliyor.

Mokka-e, normal sürüş modunda WLTP normuna göre 322 kilometreye kadar elektrikli sürüş menzili sunarken, Eko sürüş modunda menzilin daha da uzatılabildiği kaydedildi.