Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon ELEME ADAYI OLDU! Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 2 Nisan 2024 dün akşam Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Nisan Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Kıran kırana geçmesi beklenen dokunulmazlık oyununda, mavi ve kırmızı takım haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, ada konseyinde yapılan takım oylaması sonucunda haftanın üçüncü eleme adayını belirledi. İşte 2 Nisan 2024 Salı Survivor All Star dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 19:37 Güncelleme: 03.04.2024 - 07:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Survivor'da üçüncü dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Hatırlanacağı gibi eleme gecesinde Aysu yarışmaya veda eden son isim olmuştu. Bu hafta ise adaya ve Survivor hayallerine veda edecek isim eleme düellosunun ardından netlik kazanacak. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 2 Nisan 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte 2 Nisan Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...

        2

        2 NİSAN 2024 SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

        Survivor'da üçüncü dokunulmazlığı kırmızı takım kazandı.

        3

        SURVİVOR'DA HAFTANIN 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor'da haftanın üçüncü eleme adayı Poyraz oldu.

        4

        ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Hakan

        Sercan

        5

        28 MART 2024 SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

        Survivor'da 4 isim adada kalma mücadelesi verdi. Eleme düellosunda son tura Aleyna ve Aysu kaldı. Eleme düellosunu kaybeden Aysu, Survivor'da elenen son isim oldu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş'ta yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti
        Beşiktaş'ta yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti
        Batan geminin kaptanının cansız bedeni bulundu
        Batan geminin kaptanının cansız bedeni bulundu
        AK Parti MYK'da neler konuşuldu?
        AK Parti MYK'da neler konuşuldu?
        İsrail'de protestolar devam ediyor
        İsrail'de protestolar devam ediyor
        Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı
        Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı
        Forbes, Milyarderler Listesi'ni yayımladı
        Forbes, Milyarderler Listesi'ni yayımladı
        Okan Buruk tarihe geçti!
        Okan Buruk tarihe geçti!
        "Hataya yer yok!"
        "Hataya yer yok!"
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        "Kirli ittifaklar, çıldırtan kararlar..."
        "Kirli ittifaklar, çıldırtan kararlar..."
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        8 bin personel alınacak
        8 bin personel alınacak
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Galatasaray 12'den vurdu!
        Galatasaray 12'den vurdu!
        "Her gece yatarken bizi düşün"
        "Her gece yatarken bizi düşün"
        O tekmeyi yemeseydi 'Bay Sinema' olamayacaktı
        O tekmeyi yemeseydi 'Bay Sinema' olamayacaktı
        Formula 1 ihalesi tamamlandı
        Formula 1 ihalesi tamamlandı
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
        30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?