Tesla'nın geçtiğimiz günlerde tanıtılan pick-up modeli Cybertruck, tarfikte görüntülendi.

Füturistik tasarımlı aracın direksiyonuna geçen Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk, ABD'nin Los Angeles kentinde elektrikli pick-up'ı yollara çıkardı.

Musk'ın, Cybertruck ile bir restorana gittiği ve aracı burada valeye teslim ettiği kaydedildi.

Her ne kadar Cybertruck piyasadaki ilk seri üretim elektrikli pick-up olarak dikkat çekse de, aracın tanıtımında yaşananlar hafızalardaki tazeliğini koruyor.

Öyle ki, camları zırhlı olduğu belirtilen Cybertruck'un lansmanında gerçekleştirilen dayanıklılık testinde, atılan taşlar camlarda kırıklara yol açmıştı.

Elon Musk'ın zor anlar yaşamasına neden olan olaya rağmen, Cybertruck için tanıtımının üzerinden geçen ilk 3 günde 300 bin ön sipariş alındığı açıklanmıştı.

Aracın başlangıç fiyatının ABD için 40 bin dolar olduğu açıklanıyor.