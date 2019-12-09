Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerOtomobil

Elon Musk Cybertruck'ın direksiyonuna geçti

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın ilk pick-up modeli Cybertruck, trafikte görüntülendi. Aracın direksiyonuna geçen markanın CEO'su Elon Musk, Cybertruck ile Los Angeles caddelerinde boy gösterdi. Cybertruck, her ne kadar seri üretim ilk elektrikli pick-up olarak dikkat çekse de, lansmanında gerçekleştirilen dayanıklılık testinde, atılan taşların zırhlı olduğu belirtilen camları kırması ile gündeme gelmişti

Tesla cybertruck

Tesla'nın geçtiğimiz günlerde tanıtılan pick-up modeli Cybertruck, tarfikte görüntülendi.

Füturistik tasarımlı aracın direksiyonuna geçen Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk, ABD'nin Los Angeles kentinde elektrikli pick-up'ı yollara çıkardı.

Musk'ın, Cybertruck ile bir restorana gittiği ve aracı burada valeye teslim ettiği kaydedildi.

Her ne kadar Cybertruck piyasadaki ilk seri üretim elektrikli pick-up olarak dikkat çekse de, aracın tanıtımında yaşananlar hafızalardaki tazeliğini koruyor.

Öyle ki, camları zırhlı olduğu belirtilen Cybertruck'un lansmanında gerçekleştirilen dayanıklılık testinde, atılan taşlar camlarda kırıklara yol açmıştı.

Elon Musk'ın zor anlar yaşamasına neden olan olaya rağmen, Cybertruck için tanıtımının üzerinden geçen ilk 3 günde 300 bin ön sipariş alındığı açıklanmıştı. 

Aracın başlangıç fiyatının ABD için 40 bin dolar olduğu açıklanıyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yeni Golf'te dizel motor olmayacak
OTOMOBİLDizele veda
Yıl sonuna kampanyaları! Araç kredilerinde faiz düştü
OTOMOBİLFaizler sıfırlandı
Ford, McDonald's'ın kahve atıklarından otomobil parçası üretecek- haberler
OTOMOBİLKahveden oto parçası!
Otomotiv devi tam 51 milyar dolar harcayacak
OTOMOBİLOtomotiv devi gözü kararttı, tam 51 milyar dolar
Otomotiv sektöründen kasım ayında 2,7 milyar dolarlık ihracat
OTOMOBİLOtomotivde en yüksek ikinci kasım ayı ihracatı
ABD ithal otomobillere ek vergi getirmeyi düşünüyor
OTOMOBİLİthal otomobile ek vergi koyabilir
Ekim ayı motorlu kara taşıtları verileri açıklandı
OTOMOBİLTrafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim'de arttı
İşte Cybertruck'ın rakipleri
OTOMOBİLİşte Cybertruck'ın rakipleri
Otomotiv pazarı Kasım ayında daraldı
OTOMOBİLPazar 11 ayda yüzde 28.5 daraldı
Araç bakım fiyatları arttı
OTOMOBİLBakım zor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X