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Emekli maaşı zammı ne kadar oldu? SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek zamlı emekli maaş tablosu

Emekli zammı oranı 4 Haziran günü enflasyon rakamlarının da açıklanmasıyla belli oldu. Yılın ikinci yarısında uygulanmak üzere Temmuz 2022'de SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılan zam sonrası değişen yeni zamlı emekli maaş tablosu araştırılıyor. Ödeme tarihlerinin de belli olmasıyla milyonlarca emekli "SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Temmuz 2022 zamlı emekli maaş tablosu

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  • Emekli maaşı zammı ne kadar oldu? Temmuz 2022 emekli zammı maaşlara nasıl yansıdı? SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek zamlı emekli maaş tablosu

    Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verileri ile birlikte emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammı belli oldu. 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenen emekli zammının açıklanmasıyla yeni zamlı emekli maaş tablosu araştırılıyor. Peki SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? İşte SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları...
  • Emekli maaşı zammı ne kadar oldu? Temmuz 2022 emekli zammı maaşlara nasıl yansıdı? SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek zamlı emekli maaş tablosu

    HAZİRAN ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI! 

    Emekli ve memur zammı için belirleyici olan Haziran ayı enflasyon rakamları 4 Temmuz Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklandı.

    TÜİK, Haziran 2022 dönemine ilişkin tüketici enflasyonunu açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları haziran ayında yüzde 4.95 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 78.62 oldu. Beklenti aylık yüzde 4.44, yıllık yüzde 77.75 şeklindeydi.
  • Emekli maaşı zammı ne kadar oldu? Temmuz 2022 emekli zammı maaşlara nasıl yansıdı? SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek zamlı emekli maaş tablosu

    EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NETLEŞTİ!

    Emekli maaş zammı oranı açıklandı. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emekli ve memur maaş zamları belli oldu.

    Buna göre SSK ve BAĞ – KUR emekli aylıkları yüzde 42.35 memur ve emekli memur aylıkları ise yüzde 41.69 oranında artacak.
  • Emekli maaşı zammı ne kadar oldu? Temmuz 2022 emekli zammı maaşlara nasıl yansıdı? SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek zamlı emekli maaş tablosu

    EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 3500 TL OLACAK

    Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; geçen yıl 1500 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığı bu yıl 2 bin 500’ye çıkartıldı. Ancak, yılın ilk yarısında enflasyonun yüksek seyretmesi üzerine geçen hafta ek gösterge ile ilgili kanunun Meclis’teki görüşmeleri sırasında 3 bin 500 liraya yükseldi.

    Normal emekli aylığı yüzde 42.35 oranında artırıldığında 3500 liranın altında kalan emekli aylıkları hazine tarafından 3 bin 500 liraya tamamlanacak. Bundan yaklaşık 1.7 milyon emeklinin yararlanacağı ve maliyetinin de 3.7 milyar lira olacağı hesaplanıyor.
  • Emekli maaşı zammı ne kadar oldu? Temmuz 2022 emekli zammı maaşlara nasıl yansıdı? SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek zamlı emekli maaş tablosu

    Normalde en düşük aylık 2000 sonrası emekli olan SSK'lılarda 2 bin 41 lira, esnaf BAĞ-KUR'lularda 2 bin 399 lira, tarım BAĞ-KUR'lularda ise 2 bin 262 lira düzeyinde bulunuyor.
  • Emekli maaşı zammı ne kadar oldu? Temmuz 2022 emekli zammı maaşlara nasıl yansıdı? SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek zamlı emekli maaş tablosu

    Bu tutarlar yüzde 42.35 oranında artırıldığında sırasıyla 2 bin 905, 3 bin 415 ve 3 bin 219 liraya çıkacak. Aradaki fark hazine tarafından karşılanarak 3 bin 500 liraya tamamlanacak. 2000 öncesi SSK emeklilerinde 3 bin 293 lira olan en düşük emekli aylığı ise 4 bin 687 lira olacak.
  • Emekli maaşı zammı ne kadar oldu? Temmuz 2022 emekli zammı maaşlara nasıl yansıdı? SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek zamlı emekli maaş tablosu

     

    En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak?
    (TL) Ocak Temmuz
    SSK (2000 ÖNCESİ) 3.293 4.687
    SSK (2000 SONRASI) 2.041 3.500
    BAĞ-KUR (ESNAF) 2.399 3.500
    BAĞ-KUR (TARIM) 2.262 3.500
  • Emekli maaşı zammı ne kadar oldu? Temmuz 2022 emekli zammı maaşlara nasıl yansıdı? SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek zamlı emekli maaş tablosu

    YILLIK ZAM NE OLDU?

    Yılın ilk yarısında SSK ve BAĞ - KUR emekli aylıklarına yüzde 25.47, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 30.95 oranında artış yapıldı. Temmuz ayında yapılanla birlikte yıllık artış SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinde yüzde 78.62, memurlarda ise yüzde 85.54 olarak gerçekleşti. Geçen yılın haziran ayına göre yıllık enflasyon yüzde 78.62 olduğundan, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında yapılan artış, tümüyle enflasyon farkından oluşuyor.

    Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına ise yıllık bazda yüzde 85.54 oranında artış yapılmış oldu.

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