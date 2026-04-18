Emekli maaşına ne kadar zam gelecek? 3 aylık enflasyon farkı ile emekli zammı ne kadar olacak?
Emeklilerin Temmuz 2026'da alacağı maaş zammı için süreç işlerken, artış oranını doğrudan etkileyen enflasyon verileri kademeli olarak açıklanmaya devam ediyor. Yılın ilk üç ayına ait rakamlar, zam beklentilerinin şekillenmesinde şimdiden önemli bir tablo ortaya koydu. Ancak kesin oran, yılın ikinci çeyreğine ilişkin verilerle netleşecek. Bu noktada özellikle nisan ayı enflasyon tahmini ve açıklanma tarihi, emekli maaşlarına yapılacak artışın seyrini belirleyecek kritik bir dönemeç olarak öne çıkıyor. İşte emekli zammına dair son gelişmeler…
MART AYI ENFLASYONU NETLEŞTİ
Emeklilerin zam oranının belirlenmesinde enflasyon rakamları belirleyici oluyor. TÜİK Mart ayı enflasyonunu 1,94 olarak açıkladı.
NİSAN ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Nisan ayı enflasyon beklentisi 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü açıklanacak. Merkez Bankası tarafından paylaşılan Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları, enflasyon verileri ve memur ile emekli maaş artışlarına dair kritik veriler sundu. Ekonomistlerin belirlediği enflasyon tahminleri şu şekilde sıralandı:
Nisan ayı enflasyon tahmini: Yüzde 2,11
Mayıs ayı enflasyon tahmini: Yüzde 1,5
3 AYLIK ZAM ORANI KESİNLİK KAZANDI
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için açıklanan Mart ayı enflasyonu sonrasında kesinleşen zam oranı % 10,04 olarak açıklandı.
TEMMUZ 2026 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAM SENARYOLARI
6 aylık enflasyon farkı ile Ocak ayında en düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltilmişti. İşte emekli maaşında zam senaryoları:
%10 zam senaryosunda: yaklaşık 22.000 TL
%15 zam senaryosunda: yaklaşık 23.000 TL ve üzeri
EMEKLİ MAAŞI ZAM ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 yılının ikinci yarısından itibaren geçerli olacak emekli maaşı zammı 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından 6 aylık enflasyon farkına göre belli olacak.