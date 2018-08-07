Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:



"16 Ağustos'ta BAĞ-KUR ve SSK, 17 Ağustos'ta Emekli Sandığı emeklilerimize yapılacak bayram ikramiyesi ödemeleri hayırlı, uğurlu olsun.

Emeklilerimizin bayram ikramiyesi ödemesi dosya başına 1.000 (Bin) TL olarak gerçekleştirilmektedir. Birden fazla dosyadan aylık alan emeklilerimize hisse oranı yüksek olan dosyadan tek bir ikramiye ödenecektir.

Ayrıca, vefat eden sigortalılarımızdan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerine hisseleri oranında, İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara ise gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında, bayram ikramiyesi ödemesi yapılmaktadır."

Kurban Bayramı için toplam 11.767.550 emekli ve hak sahibine, toplam 10.417.886.693 TL bayram ikramiyesi olarak verilecek

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