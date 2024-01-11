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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA 2024: AK Parti'den açıklama: 7500 TL emekli maaşına ek zam ve refah payı var mı, ne zaman gelecek? - Merak Edilenler Haberleri

        Emekliye ek zamda son durum: 7.500 TL alanların yeni emekli aylığı ne kadar olacak?

        Emekliye ek maaş zammı son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini aldı. Son olarak emekli aylığına yapılan maaş zammı yüzde 37.57 olarak açıklandı. Memurlara ise maaş zammının yanında seyyanen zam verilmesiyle gözler "Emekliye ek zam var mı?" sorusuna çevrildi. 7.500 TL alanlar en düşük emekli maaşına ek zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler emekliye ek zam düzenlemesinde son durum hakkında konuştu. İşte, konuya dair ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 16:53 Güncelleme: 11.01.2024 - 16:53
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        Emekli maaş zammında son gelişmeler milyonların gündeminde yer alıyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emeklilerin ocak ayı maaş zammı oranı belli oldu. Buna göre; SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 37.57 oranında artacak. Kök aylığı 7.500 TL'nin altında kalanlar ise en düşük emekli maaşına ek bir zam beklentisine girdi. Konuya ilişkin AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den açıklama geldi. Peki, emekliye ek zam var mı, 7.500 TL alanların SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, konuya dair ayrıntılar...

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        AK PARTİ'DEN EMEKLİYE EK ZAM AÇIKLAMASI

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli zammı ile ilgili konuştu. Güler, “Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse kabinede değerlendirilir sonra kanun teklifimize koyarız, üçüncü haftamızda netleştirmiş oluruz, çalışıyoruz. Bizim kanun hazırlığımız zaten vardı. Asgari ücret artırıldığı için ilan edilen işveren desteği vardı 700 TL’ye çıkartılması, kısa çalışma ödeneği diğer hususlarla ilgili 7-8 maddelik bir paketimiz var. Ona çalışıyoruz bunun içinde değerlendirilir" dedi.

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        7.500 TL ALANLAR NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALACAK, EK ZAM GELECEK Mİ?

        Sigorta girişi 2008 sonrası olan emekli işçi, çiftçi ve esnafın kök aylığı önce 6 aylık enflasyon farkı olan yüzde 37.57 oranında artırılacak. Bu artış sonrasında 7.500 TL’nin altında kalanların aylığı 7.500 TL’ye tamamlanacak.

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        2024 OCAK ZAMMI İLE YENİ EMEKLİ MAAŞ TABLOSU

        En düşük işçi ve esnaf emekli aylıkları ne olacak?
        (TL) 2023 Temmuz Kök Aylık Temmuz - Aralık Ödenen Aylık Ocak 2024 Kök Aylık Ocak - Haziran Ödenecek Aylık
        SSK (2008 Öncesi) 7.616 7.616 10.478 10.478
        SSK (2008 Sonrası) 2.749 7.500 3.781 7.500
        SSK Tarım (2008 Sonrası) 2.063 7.500 2.837 7.500
        BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 Sonrası) 2.929 7.500 4.029 7.500
        BAĞ-KUR (Tarım - 2008 Sonrası) 2.315 7.500 3.185 7.500
        Ek ödeme dahil
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        EMEKLİYE EK ZAM VAR MI, REFAH PAYI YAPILACAK MI?

        En düşük emekli aylıklarıyla ilgili önümüzdeki günlerde yeni bir düzenleme yapılması bekleniyor. Çalışmalarına ara veren TBMM’nin 16 Ocak’ta açılmasıyla birlikte yeni düzenlemenin yasalaştırılması öngörülüyor.

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        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

        Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre; kükümet, memur ve memur emeklilerine yapılan zamdan sonra SSK ve Bağ-Kur emeklileri aleyhine oluşan 12 puanlık farkı kapatmak üzere bir çalışma başlattı ancak bu konuda bütçe imkânları ve Meclis'in yasama takvimi düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesini güçleştiriyor. Bütün olumsuzluklara rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu ayın sonuna kadar bu konuda emeklilerin mağduriyetini giderecek bir çalışma yapılması ve yasalaştırılması yönünde talimat verdi.

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        EMEKLİ EK MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN YAPILACAK?

        Süreç göz önüne alındığında emekli maaş düzenlemesinin şubat ayına kalabileceği öngörülüyor. Bu durumda emekliler ocak ayında sadece enflasyon zammını alacak. Refah payı ya da diğer seçenekler gibi ek zamların şubat maaşlarına yansıması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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