Emel Sayın, konserlerini erteledi

Ünlü sanatçı Emel Sayın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sağlık sorunları nedeniyle iki konserini ertelemek durumunda kaldığını belirtti. Sayın; 14 Haziran Bursa Açıkhava ve 17 Haziran İstanbul Harbiye Açıkhava konserlerinin ileri bir tarihe alındığını bildirdi.

"ÇOK ENDİŞELENECEĞİNİZ BİR DURUMUM YOK"

80 yaşındaki sanatçı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Çok sevgili dinleyicilerim, 14 Haziran Bursa Açıkhava ve 17 Haziran İstanbul Harbiye Açıkhava konserlerimizi, üzülerek belirtmek isterim ki ileri bir tarihe ertelemek durumunda kaldım. Ayrıca bilmenizi isterim, çok endişeleneceğiniz bir durumum yok ama kısa bir süre tedavi görmem gerekiyor. Sizlerden gelen güzel dilekler için şimdiden teşekkür ederim. Yarın sizlerle paylaşacağım videoda bu kararı neden aldığımızı daha detaylı anlatacağım. Anlayışınız ve sevginiz için gönülden teşekkür ediyor, sizleri sevgiyle kucaklıyorum.