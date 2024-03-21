Emine Erdoğan: Koruyucu aile sayısını 8 bin 307'ye çıkardık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tüm şehirlerdeki valilerin eşi ve koruyucu ailelerin katılımıyla Çankaya Köşkü'nde 'Gönül Elçileri İftar Programı' düzenlendi. Programda konuşan Emine Erdoğan, ramazan ayının ve iftar sofralarındaki birlikteliğin önemli olduğunu belirterek, "Bugünün medeni sayılan ülkeleri, ayrımcılığın ve ötekileştirmenin karanlık pençesine düşmüşken hakiki medeniyetin kodlarını bize yeniden hatırlatıyor. Çünkü insanın yeryüzündeki asli görevlerinden bir tanesi gönüller yapmaktır. Bütün duyguların tecelligahı olan gönüllerin birlikteliği bir topluluğu millet, bir toprağı vatan, bir şehri medeniyet yapar" diye konuştu.

REKLAM Birey düzeyindeki gönül zenginliğinin devlet ve kurumlarına da sirayet ettiğini anlatan Emine Erdoğan, "Artık bütün dünyanın iyi bildiği bir gerçek var ki devletimizin hayırseverliği, sınırlarımızın çok ötesine uzanmıştır. Bayrağımızın gölgesinde yaşayan her insanın huzur ve refah içerisinde bir hayat sürmesi en öncelikli gayelerimizdendir" ifadelerini kullandı. 'HUZUR VE ŞEFKAT ORTAMINDA BÜYÜYOR' Valiler ve eşlerinin bulunduğu illerde, devletin gülen yüzü, müşfik eli ve güven veren gölgesini temsil ettiğini aktaran Erdoğan, şöyle konuştu: "2012 yılında başlattığımız 'Gönül Elçileri Projesi', bu sorumluluk bilincinin bir neticesidir. İnanıyoruz ki bütün çocukların, her şeyden önce, sevgi ve güven ortamında büyümeye hakkı vardır. Bizler de devlet koruması altındaki çocuklarımızı, koruyucu aileleri ile buluşturmak amacıyla yola çıkmıştık. Bu süreçte, evlatlarımıza ilk önce gönlünü, sonra yuvasını açan koruyucu ailelerin sayısını 8 bin 307'ye çıkardık. Projeyi başlattığımız günden bu yana, binlerce çocuğumuzun ve onlara kavuşan ailelerinin sevinçlerine ortak olduk. Bugün 10 bine yakın evladımız, onları koruyan gönüllü aileleriyle birlikte, huzur ve şefkat ortamında büyüyor."

REKLAM '30 HAZİRAN'I 'KORUYUCU AİLE GÜNÜ' İLAN ETTİK' Emine Erdoğan, farkındalığın artması adına 30 Haziran'ı Koruyucu Aile Günü ilan ettiklerini anımsatarak, koruyucu aile sistemini güçlendirmek, daha fazla aile ve çocuğa ulaşmak için çok çalışılması gerektiğini vurguladı. 'REHBER KORUYUCU AİLELİK UYGULAMASI' Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, çocukları koruyucu aileleriyle buluşturan yolda, maddi ve manevi her türlü engeli kaldırmak için var gücüyle çalıştığını aktardı. Bu kapsamda koruyucu ailelere eğitim ve rehberlik hizmetleri geliştirildiğini ve tecrübeli koruyucu ailelerle, yeni gönüllüler arasında bilgi ve tecrübe aktarımını sağlamak için Rehber Koruyucu Ailelik Uygulaması'nın başlatıldığını aktaran Emine Erdoğan, koruyucu ailelere, çocukların eğitim, beslenme, harçlık gibi yaşam giderleri için maddi destek de sağlandığını hatırlattı.

'KORUYUCU AİLE BAŞVURUSU, TAM 123 KAT ARTMIŞ' Emine Erdoğan, bu sürecin asıl kahramanlarının, koruyucu aile olmaya gönüllü vatandaşların olduğuna dikkati çekerek, "Milletimizin üstün gönüllülüğü, geçen sene yaşadığımız asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerinde de kendisini göstermiştir. Halihazırda, 669 olan koruyucu aile başvurusu, tam 123 kat artmış ve rekor bir sayıya yükselerek 328 bin 818'e ulaşmıştır. 6 Şubat depremlerinde açılan yaraları, hep birlikte sarıyoruz" ifadelerini kullandı. REKLAM 'BULUŞTURDUĞUMUZ ÇOCUK VE AİLE SAYISINI ARTIRIYORUZ' Gönül Elçileri Projesi kapsamında, deprem bölgesinde devlet korumasındaki çocuklar için Çocuk Evleri Sitelerinin temel atma törenlerinin gerçekleştirildiğini de anımsatan Emine Erdoğan, "Şerefli bir amaç için çıkılan yolda insan, tökezlese dahi asla düşmez. Hepinizin üstün gayretiyle bu yolda ayağımıza taş değmeden ilerliyor, buluşturduğumuz çocuk ve aile sayısını günden güne artırıyoruz" dedi.

'1120 ÇOCUK İLE 732 YABANCI UYRUKLU ÇOCUĞUMUZUN KORUYUCU AİLE YANINDA BAKIMI SAĞLANMAKTADIR' Bakan Göktaş ise Gönül Elçileri Koruyucu Aile Programı ile çocuklara sevgi ve şefkatle büyüyecekleri bir aile ortamı sunulduğunu kaydederek, "Çocuklarımızın geleceği için çıktığımız bu güzel yolculukta 12 yılı geride bıraktık. Yürüttüğümüz çalışmalarla bugün itibariyle 8 bin 307 koruyucu ailemiz ile 9 bin 981 çocuğumuzun bakım ve himayesini üstlendik. Yine özel gereksinimli 1120 çocuk ile 732 yabancı uyruklu çocuğumuzun koruyucu aile yanında bakımı sağlanmaktadır. Koruyucu ailelerimiz çocuklarımızı, ihtiyaç duydukları güven ve sevgi ortamında büyütüyorlar. Ben evini, ailesini ve gönlünü çocuklarımıza açan, onlara sıcak bir yuva sunan koruyucu ailelerimizin her birine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Gönül Elçileri Projesi kapsamında yeni bir adım daha atıyoruz. Hizmetimizi; hayatta olan ebeveyninin ya da yakın akrabalarının yanında kalan çocuklarımızı ve bakım veren ailelerini güçlendirmek için genişletiyoruz. Koruyucu aile modelimiz için büyük katkıları olan 81 ilimizin vali eşlerinden, bu hizmet modelimizin yaygınlaştırılması için aynı özveriyi ve desteklerini rica ediyoruz. Bunun yanı sıra koruyucu ailelere verdiğimiz eğitimleri daha sistematik bir hale getirmek için bir Türkiye Koruyucu Aile Akademisi kurmayı planlıyoruz. Özellikle 0- 6 yaş arasındaki çocuklarımızı bakım kuruluşları yerine ailelerin yanına yerleştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

'MADDİ ZORLUK YAŞAYAN AİLELERE AYLIK 5 BİN 330 LİRA MADDİ DESTEK SAĞLIYORUZ' 169 bin çocuğun, ailelerinin yanından ve sosyal çevresinden koparılmadan Sosyal ve Ekonomik Destek programıyla takip edildiğini aktaran Göktaş, şöyle dedi: "Psikososyal destek ihtiyacı olanlara sosyal hizmet, maddi zorluk yaşayan ailelere aylık 5 bin 330 lira maddi destek sağlıyoruz. Çocuk bakım kuruluşlarımızda büyük bir hizmet dönüşümü gerçekleştirdik. Bugün 14 bin 761 çocuğun; 1185 çocuk evi, 115 çocuk evleri sitesi ve 62 ihtisaslaştırılmış çocuk evleri sitesinde aile ortamında büyümelerini sağlıyoruz. El birliğiyle çocuklarımızın güzel bir yuvada sevgiyle büyümeleri için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."