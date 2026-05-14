        Emine Erdoğan, Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı'nın açılışını yaptı

        Emine Erdoğan, Kazakistan'da Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı'nın açılışını yaptı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kazakistan Seyfullin Devlet Tarım Teknik Üniversitesinde Uluslararası Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarının açılışını gerçekleştirdi

        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 13:16 Güncelleme:
        Emine Erdoğan, Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı'nın açılışını yaptı

        Kazakistan'daki resmi temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Kazakistan'ın önde gelen tarım üniversitelerinden biri olan Seyfullin Devlet Tarım Teknik Üniversitesi'ni ziyaret etti.

        Emine Erdoğan'ı, karşılamada, Kazakistan Sağlık Bakanı Akmaral Alnazarova, Kazakistan Tarım Bakan Yardımcısı Amangali Berdalin, TİKA Başkanı Abdullah Eren, Üniversite Rektörü Kanat Tireuov, Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Roza Abisheva, Ulusal Agrar Araştırmalar Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Bauyrzhan Asanov, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ve Türk-Kazak bayrakları taşıyan 60 öğrenci yer aldı.

        Burada yöresel kıyafetler giyen ve ellerinde Kazakistan ve Türkiye bayraklarını taşıyan öğrenciler, Emine Erdoğan'ı karşıladı.

        Program alanının girişinde Emine Erdoğan'a üniversitenin Türkiye ve uluslararası alandaki diğer üniversitelerle yaptığı işbirlikleri anlatıldı.

        Emine Erdoğan, Kazakistan Sağlık Bakanı Akmaral Alnazarova ve beraberindekilerle Seyfullin Devlet Tarım Teknik Üniversitesinde Uluslararası Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı'nın açılış kurdelesini "Hayırlı olsun" diyerek kesti.

        Açılışın ardından Emine Erdoğan, laboratuvarı gezdi. Emine Erdoğan'a Üniversite Rektörü Tireuov, Uluslararası Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarının çalışmaları ve sıfır atık programı kapsamında Türkiye ile işbirliklerine ilişkin bilgi verdi.

        Ardından Emine Erdoğan, üniversite bünyesinde yapılan organik tarım çalışmaları sonucu üretilen ürünlerin yer aldığı stantları gezerek, organik tarım çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

        Emine Erdoğan ve beraberindekilere kazak çalgıları eşliğinde Türkçe ve Kazakça müzik dinletisi sunuldu.

        "Projede emeği geçenleri gönülden tebrik ediyorum"

        Açılışa ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

        "Kazakistan ziyaretimiz kapsamında açılışını gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı'nın hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin dost eli TİKA'nın destekleriyle, Saken Seyfullin Kazak Tarım Teknik Araştırma Üniversitesi'ne kazandırılan laboratuvarın, sıfır atık, sürdürülebilir tarım, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi alanlarında önemli çalışmalara ev sahipliği yapacağına yürekten inanıyorum. Bu anlamlı girişimin Türkiye ile Kazakistan arasındaki kardeşliği pekiştirmesini diliyor, projede emeği geçenleri gönülden tebrik ediyorum."

        Uluslararası Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı, üniversite bünyesinde atıkların sürdürülebilir yönetimi ve döngüsel ekonomi alanlarında eğitim ve araştırma kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla TİKA tarafından kuruldu.

        Uluslararası Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı

        Uluslararası Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı, tarımsal ürünlerin geri dönüşümünün sağlanmasının yanında üniversitenin eğitim çalışmalarında aktif olarak hizmet edecek. Sıfır atık çalışması ile hem atık miktarının azaltılması hem de sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması sağlanacak. Laboratuvar, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi alanlarında lisans ve lisansüstü düzeyde yürütülen derslerde, uygulamalı eğitim faaliyetlerinde ve akademik araştırmalarda sürekli ve etkin biçimde kullanılacak.

        Laboratuvarda, sıfır atık uygulamaları kapsamında geri dönüştürülebilir sıvı atıkların analiz edilmesi ve potansiyelinin yeniden belirlenmesi önemli bir rol oynayacak cihazın yanı sıra geri kazanılmış ürünlerin kalite standartlarına uygunluğunun değerlendirilmesine katkı sağlayacak, kalite analizleri ve geri dönüşüm süreçlerinin çevreye etkilerinin inceleneceği cihazlar ile çevresel risklerin azaltılması, tehlikeli atıkların kontrol altına alınması ve sürdürülebilir atık yönetim sistemlerinin geliştirilmesi açısından stratejik öneme sahip cihazlar yer alıyor.

        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        "Eşimden uzak kalmak üzüyor"
        Zirvede 104 hafta!
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Cannes'da boy gösterdiler
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Büyük Londra Sisi
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        "Bunların konuşulması ayıp"
        Kar maskeleriyle yağma cinayetinde iddianame!
        Selma 2 çocuk annesiydi... 58 bıçak darbesi 'Canavarca his oluşturmaz'
        Camide kalp krizi geçirdi, imam hayatını kurtardı!
        Lemina'ya yeni sözleşme!
        85 yılın en düşük seviyesinde
