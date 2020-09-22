Eksik mevkilere takviye için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sağ bek konusunda hareketli saatler yaşanıyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle forması giyen DeAndre Yedlin'in peşinde olan siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki futbolcu ve kulübü ile anlaşmaya yaklaşırken sürpriz bir isim daha gündeme geldi.

TEKNİK HEYETİN KARARI BEKLENİYOR

Alman devi Dortmund'un altyapısında yetişen ve ağustos ayında transfer olduğu Portekiz 2. Lig ekibi Leixoes ile sözleşmesini kısa süre içinde fesheden Emir Terzi, Kartal'a önerildi. Bonservisi elinde olan 19 yaşındaki sağ beki, kadroda alternatif olması için gündeme alan siyah-beyazlı yönetim, teknik heyetin kararına göre hareket edecek.

Emir Terzi, Dortmund'un 17 ve 19 yaş altı takımlarında şampiyonluk yaşamıştı.