Emlak Katılım'ın aktif büyüklüğü yüzde 75 arttı

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 91 artışla ülke ekonomisine 314 Milyar TL kaynak sağlayan Emlak Katılım, aynı dönemde net kârını yüzde 10 oranında artırarak 5.8 Milyar TL’ye çıkardı. Aktif büyüklüğünü yüzde 75 artışla 431 Milyar TL’ye ulaştıran Emlak Katılım, toplanan fonlarını yüzde 89 artışla 331 Milyar TL’ye yükseltti. Emlak Katılım’ın kullandırılan fon büyümesi aynı dönemde yüzde 103 düzeyinde gerçekleşirken yüzde 18,89 sermaye yeterliliği oranına ulaştı. 2026 yılı ilk çeyreğinde özkaynak kârlılığını yüzde 66 seviyesinde tamamladı.

Emlak Katılım’ın 2026 yılının ilk çeyreğinde yurt içinde ihraç etmiş olduğu kira sertifikası ihraç hacmi, bir önceki yılın ilk çeyreğine kıyasla yaklaşık yüzde 127’lik bir artışla 10.5 Milyar TL olarak gerçekleşti. Banka, aracılığını üstlendiği şirket sukuku ihraçlarında 2026 yılı ilk çeyreğinde 6.3 Milyar TL sukuk ihracı gerçekleştirdi. Emlak Katılım, dolaşımdaki 11,1 milyar TL tutarındaki sukuk bakiyesi ile yüzde 17’lik pazar payına ulaştı.