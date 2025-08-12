Şirketten yapılan a&ccedil;ıklamaya g&ouml;re, Emlak Katılım 2025 in ilk yarısında ge&ccedil;en yılın aynı d&ouml;nemine g&ouml;re y&uuml;zde 82 artışla T&uuml;rkiye ekonomisine 206 milyar lira kaynak sağladı. Şirket, aynı d&ouml;nemde net k&acirc;rını y&uuml;zde 46 artırarak 7,6 milyar liraya &ccedil;ıkardı. Emlak Katılım ın aktif b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml; 298 milyar liraya, toplanan fonları ise 225 milyar liraya ulaştı. Aynı d&ouml;nemde kullandırılan fonlar y&uuml;zde 91 artarken, takibe d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m oranı y&uuml;zde 1,02, sermaye yeterliliği oranı ise y&uuml;zde 21,93 olarak ger&ccedil;ekleşti. Şirket sermaye yapısı ve etkin risk y&ouml;netimiyle desteklenen operasyonel faaliyetleri sayesinde 2025 in ilk yarısında &ouml;zkaynak k&acirc;rlılığını y&uuml;zde 69 seviyesinde tamamladı. Katılım esaslı portf&ouml;y saklama kuruluşu lisansına sahip banka olarak sekt&ouml;rdeki konumunu s&uuml;rd&uuml;ren Emlak Katılım, 2025 in ilk yarısında bu alandaki hizmet kapasitesini de &ouml;nemli &ouml;l&ccedil;&uuml;de artırdı. Aktif olarak saklayıcılığını y&uuml;r&uuml;tt&uuml;ğ&uuml; katılım esaslı fon sayısı, ge&ccedil;en yılın aynı d&ouml;nemine g&ouml;re y&uuml;zde 183 artış g&ouml;stererek 34 e ulaştı. Kolektif saklama faaliyetlerine ek olarak sekt&ouml;r&uuml;n ilk katılım esaslı bireysel saklama hizmetini de bu d&ouml;nemde hayata ge&ccedil;iren Emlak Katılım, saklama şubesi aracılığıyla iki portf&ouml;y y&ouml;netim şirketine bireysel d&uuml;zeyde hizmet sunmaya başladı. Bu adımla birlikte Emlak Katılım, portf&ouml;y saklama alanındaki hizmet yelpazesini genişletti. Emlak Katılım ın iştiraki olarak kurulan Emlak Katılım Tasarruf Finansman AŞ ise Bankacılık D&uuml;zenleme ve Denetleme Kurumu ndan (BDDK) faaliyet izni aldı. Tasarruf finansman sekt&ouml;r&uuml;ne giriş yapan şirket, ev, ara&ccedil; ve &ccedil;atılı işyeri ihtiya&ccedil;ları i&ccedil;in geniş kitlelere erişilebilir finansal &ccedil;&ouml;z&uuml;mler sunmaya hazırlanıyor. Bireysel ve kurumsal yatırımcılar i&ccedil;in yeni yatırım olanakları Reel sekt&ouml;re ve bireylere y&ouml;nelik s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir finansal &ccedil;&ouml;z&uuml;mler sunarak T&uuml;rkiye ekonomisine ve istihdama katkı sağlayan Emlak Katılım, katılım finans ilkeleri doğrultusunda faaliyet g&ouml;sterecek portf&ouml;y y&ouml;netim şirketini faaliyete a&ccedil;mak i&ccedil;in resmi hazırlıklarını s&uuml;rd&uuml;r&uuml;yor. Sekt&ouml;re yeni bir soluk getirmesi hedeflenen şirketin, yakın d&ouml;nemde faaliyete ge&ccedil;mesi planlanırken, Emlak Katılım Portf&ouml;y Y&ouml;netim Şirketi, bankanın stratejileriyle uyumlu olarak bireysel ve kurumsal yatırımcılar i&ccedil;in yeni yatırım olanakları sağlamayı hedefliyor. T&uuml;rkiye nin &ccedil;evresel s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirlik hedefleriyle uyumlu olarak Emlak Katılım ın dijital bankacılık altyapı ortağı olduğu Depozito Y&ouml;netim Sistemi nin, 2025 sonuna kadar t&uuml;m il ve il&ccedil;elere yaygınlaştırılması planlanıyor. T&uuml;keticilerin depozito iade s&uuml;re&ccedil;lerini y&ouml;neteceği Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) mobil uygulamasında yer alan e-c&uuml;zdan altyapısı ve t&uuml;m &ouml;deme sistemleri, Emlak Katılım ın dijital &ccedil;&ouml;z&uuml;mleriyle entegre bi&ccedil;imde &ccedil;alışıyor. Bu işbirliğiyle Emlak Katılım, hem &ccedil;evresel sorumluluk bilinciyle hareket ediyor hem de milyonlarca yeni kullanıcıya ulaşarak &uuml;r&uuml;n ve hizmetlerini geniş bir tabana yaymayı hedefliyor.