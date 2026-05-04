        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Emre Belözoğlu: Diğer takımlara göre biraz daha avantajlıyız

        Emre Belözoğlu: Diğer takımlara göre biraz daha avantajlıyız

        Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kümede kalma yolunda son 2 haftaya avantajlı girdiklerini ve bunu koruyacak güçte olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 17:23 Güncelleme:
        "Diğer takımlara göre biraz daha avantajlıyız"

        Okan Üniversitesi'nde düzenlenen Futbol Zirvesi'ne katılan Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        "DİĞER TAKIMLARA GÖRE BİRAZ DAHA AVANTAJIMIZ VAR, BUNU KORUYACAK GÜÇTEYİZ"

        Son 2 haftasına 32 puanla 13. sırada girdikleri Trendyol Süper Lig'de zor bir sezonun yaşandığını belirten Belözoğlu, "İyi planlamanız ve doğru planlayarak oynamanız gereken bir süreç. Avantajımız var. Oyuncularımızı son 2 haftaya motive edip olabildiğince puanlar almak önemli. Diğer takımlara göre biraz daha avantajımız var. Bunu koruyabilecek gücümüzün olduğunu düşünüyorum. Değişik bir sezon oldu. İzleyiciler adına keyifli ama oyuncular ve teknik adamlar için çetrefilli olabiliyor. İnşallah iyi biteceğine inanıyorum. Zorlu bir süreçti. İnşallah iyi tecrübelerle mutlu bir son yaşarız." ifadelerini kullandı.

        "HİÇBİR MAÇ KOLAY GEÇMEYECEK"

        Ligin 33. haftasında Gençlerbirliği ile çok zor bir maça çıkacaklarını aktaran Emre Belözoğlu, "İyi bir takımımız var. Gençlerbirliği'nden 4 puan öndeyiz. Onların mutlaka galip gelmesi gerekiyor. Hiçbir maçın kolay geçeceğini düşünmüyorum. Son haftada karşılaşacağımız Galatasaray, şampiyon olsa dahi bize karşı planlı ve kazanma odaklı çıkacaktır. Öbür türlü senaryoda da ne yapmamız gerekiyorsa her şeyi yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

        "GÖNÜL İSTER Kİ ŞAMPİYONLUK ADINA STRESLERİ YAŞAYALIM"

        Son 3 sezonda görev yaptığı takımlarla kümede kalma mücadelesi veren Emre Belözoğlu, tecrübe kazandığını ve gelecekte şampiyonluk stresi yaşamayı da ümit ettiğini vurguladı.

        Geçen sezon da Antalyaspor ile kümede kaldıklarını hatırlatan Belözoğlu, "Ondan önce MKE Ankaragücü ile acı bir tecrübemiz oldu. Tecrübelerimiz var. Gönül ister ki şampiyonluk adına stresleri yaşayalım. Bu daha zor. Sorumluluğu yüksek. Her şey elinizde değil. Futbolcuyken bazen sahanın içinde anahtar sizde oluyor ve kilidi açabiliyorsunuz. Oyuncu olmak çok daha kolay. Teknik adam olmak daha zor. Bunun bilincindeyim. Elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. İnşallah bir gün onları da (Şampiyonluk stresi) yaşayacağımızı ümit ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

        "ÇOK YETENEKLİ VE İYİ BİR MİLLİ TAKIMIMIZ VAR"

        Emre Belözoğlu, A Milli Takım'ın çok yetenekli bir kadrosu ve iyi bir teknik direktörü olduğunu kaydetti.

        Milli oyunculara sahip çıkılması ve destek olunması çağrısında bulunan 45 yaşındaki teknik adam, "Çok yetenekli ve iyi bir milli takımımız var. İyi bir teknik direktörümüz var. Dokusu tutmuş teknik adam ve oyuncu ilişkisi milli takımlarda önemlidir. Biz de bu dönemleri yaşadık. Onlara sahip çıkmamız ve destek olmamız gerekiyor. Bazen ortamlar kaygan olabiliyor. Onları hak etmedikleri şekilde yerebiliyoruz. Türk bayrağının altında bizi temsil edecek oyuncular olarak görmek lazım. İnşallah ülkemize yakışır ve güzel bir Dünya Kupası olur. Yazın insanlarımızı mutlu edecek bir milli takım izleriz." değerlendirmesinde bulundu.

        "LİGDE KONUMLARI OYUNCU KALİTESİ BELİRLİYOR"

        Süper Lig'de uzun yıllardan bu yana Türk teknik direktörlerin şampiyonluk sevinci yaşamasına ilişkin görüşlerini paylaşan Emre Belözoğlu, şunları kaydetti:

        "Ülkenin dinamiklerini, düzenini ve sistemini bilmek önemli. Türk teknik adamlar da becerikli ve bu işi yapmaya haizler. Ülkemizde ne yazık ki kendi evlatlarımıza çok acımasız oluyoruz. Yurt dışından gelen değerli teknik adamların da başarılı örnekleri var. Çok daha iyi oyuncuları olan ve belirli mevkilerde daha güçlü takımlar çok daha önlerde olabiliyor. Teknik adam burada bir parça. Her şeymiş gibi lanse edilmesini doğru bulmuyorum. Bence bir teknik adamın takıma etkisi en fazla yüzde 25'leri buluyor. Oyuncu kalitesi ligde konumları belirliyor."

