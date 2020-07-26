Emre Belözoğlu futbola veda etti

Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, aktif futbolculuk hayatında son maçına Çaykur Rizespor karşısında çıktı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan tecrübeli oyuncu, 39. dakikada penaltıdan takımının ilk golünü de kaydederek, güzel bir vedaya imza attı. Karşılaşmanın 63. dakikasında yerini Zajc'a bırakan Emre Belözoğlu, alkışlarla çıkarken, kaptanlık bandını da genç oyuncu Ömer Faruk Beyaz'a taktı.

1996 yılında Zeytinburnuspor altyapısından Galatasaray'a transfer olan ve 1997 yılında ilk profesyonel maçına çıkan Emre Belözoğlu, daha sonra İnter forması giydi. Belözoğlu sırasıyla; Newcastle United, Fenerbahçe, Atletico Madrid, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve tekrar Fenerbahçe formasını terletti.