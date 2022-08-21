"FATİH HOCAYI UNUTMAMAK GEREK"

"Gözlem yeteneği olan bir gençtim. Pratiğe dökmeden de alabildiğim şeyler vardı. Hagi ile bire bir çalıştım. Oyun içinde sertliğiyle liderliğiyle bana göstereceği şeyi hep bekledim. Türkiye'de bu kadar büyük olup etrafını da geliştiren başka kimse yok. Hem büyük oynadı hem de büyük oynattı. Hagi, çok büyük bir oyuncuydu ve bizi de öyle oynattı. Tabii Fatih Hoca faktörünü de unutmamak gerek."