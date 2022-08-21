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Emre Belözoğlu itiraf etti: "En büyük pişmanlığım..."

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu katıldığı programda futbolculuk hayatına dair açıklamalarda bulundu. Galatasaray, Fatih Terim, Fenerbahçe gibi konulara dair konuşan Emre Belözoğlu en büyük pişmanlığını da itiraf etti

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  • Emre Belözoğlu itiraf etti: "En büyük pişmanlığım..." Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri...

    Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, NTV'de Kırılma Anı programına konuk oldu. Belözoğlu'nun açıklamaları şöyle:
  • Emre Belözoğlu itiraf etti: "En büyük pişmanlığım..." Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri...

    "BİZ FENERBAHÇELİYDİK"

    "Babam Fenerbahçeliydi. Biz de Fenerbahçeliydik. O dönem Süleyman (Zeytinburnuspor başkanı) başkan kızmıştı bana. Fenerbahçe kongre üyesiydi. Bizim de Fenerbahçe'de oynamamızı istiyordu. O dönem Fenerbahçe'yi çok yakından takip ediyordum. Küçükken Yedikule'den Kadıköy'e gitmek zor oluyordu. 13 yaşındaydım. Florya daha yakın bir yerdi. Babam da Galatasaray altyapısında yetişmişti. Orada çok güzel anılar biriktirdim. Buralara gelmemde büyük emekleri vardır."

     
  • Emre Belözoğlu itiraf etti: "En büyük pişmanlığım..." Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri...

    "Çocukken boyumun kısa olmasıyla dalga geçilmesi beni üzmüyordu. Çünkü ailemin en uzunu benimdir. Ben saha içinde de zaten boyumun avantajını kullandım."
  • Emre Belözoğlu itiraf etti: "En büyük pişmanlığım..." Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri...

    "BÜLENT ÜNDER DEĞERLİ BİR HOCAYDI" 

    "Biz tamamen doğaçlama oynadık genç takımlarda. Bütün antrenörlerimiz bizi eğitmeye çalıştı. Bülent Ünder benim için çok değerli bir hocaydı. Galatasaray gelmemde vesile olanlardan biriydi. Süreç çok çabuk gelişti. Ben doğru eğitildiğimi düşünüyorum."

     
  • Emre Belözoğlu itiraf etti: "En büyük pişmanlığım..." Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri...

    "BUGÜNLERE GELMEM GALATASARAY SAYESİNDEDİR"

    "Bugünlere gelmem, Fenerbahçe forması giyip kaptanlığa uzanmam, Galatasaray'da geçirdiğim yıllar sayesindedir."
  • Emre Belözoğlu itiraf etti: "En büyük pişmanlığım..." Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri...

    "HAGI TÜRKİYE'DE GÖRDÜĞÜM EN BÜYÜK İSİMDİ"

    "Hagi'nin yerine oyuna girdiği an?"

    "Mükemmel bir duyguydu. Çocukken şöhretin hazı bambaşka. Saha çıkıyorsunuz sizi alkışlıyorlar. Futbol hayatımda cümlelerle anlatamayacım duygular yaşattı. Hagi'nin yerine oyuna girmek zor bir duygu. Türkiye'de gördüğüm en büyük oyuncu Hagi'ydi. Dünya'da gördüğüm en büyük oyuncuydu."

     
  • Emre Belözoğlu itiraf etti: "En büyük pişmanlığım..." Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri...

    "FATİH HOCAYI UNUTMAMAK GEREK"

    "Gözlem yeteneği olan bir gençtim. Pratiğe dökmeden de alabildiğim şeyler vardı. Hagi ile bire bir çalıştım. Oyun içinde sertliğiyle liderliğiyle bana göstereceği şeyi hep bekledim. Türkiye'de bu kadar büyük olup etrafını da geliştiren başka kimse yok. Hem büyük oynadı hem de büyük oynattı. Hagi, çok büyük bir oyuncuydu ve bizi de öyle oynattı. Tabii Fatih Hoca faktörünü de unutmamak gerek."

     
  • Emre Belözoğlu itiraf etti: "En büyük pişmanlığım..." Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri...

    "EN İYİ KADRO GALATASARAY'DAYDI"

    "Galatasaray'ın 4 sene üst üste şampiyon olan kadrosu Cumhuriyet tarihinin en iyi kadrosudur."
  • Emre Belözoğlu itiraf etti: "En büyük pişmanlığım..." Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri...

    "GALATASARAY TARAFTARINI ANLIYORUM"

    "Her oynadığım takımın taraftarı beni çok sevdi. 7 ay Atletico'da oynadım onlar bile beni çok sevdi. Galatasaray taraftarını da anlıyorum. Hiç hak etmediğim kadar sevgisizliği de yaşadım. Hak etmediğim kadar da sevildim. Benim o çorbada az da olsa payım vardı."
  • Emre Belözoğlu itiraf etti: "En büyük pişmanlığım..." Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri...

    "Faruk Süren'in insanlara bakışı biraz daha üst pencereden. Ben gittim beni bir Avrupa kulübü istiyor dedim. Benim o dönem bu konuşmaları yapmama bile gerek yoktu. Galatasaray'da 2 tane önemli oyuncusunuz 1-2 ay sözleşme kalmış ancak siz hala oyuncu ile sözleşme görüşmesi yapmamışsınız. Biz kendi açımızdan baktığımızda biz Okan Hocayla Galatasaray'da kalmak için uğraştık hatta.  Ama o dönem söz verdiğimiz için sezon sonunda Inter'e imza attık."

     
  • Emre Belözoğlu itiraf etti: "En büyük pişmanlığım..." Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri...

    "EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM"

    "Inter'de başkan beni çok seviyordu, kalmamı istedi. Sakatlığımı toparlayabileceğimi söyledi ancak ben gitmek istedim. En büyük pişmanlığım bu. Kasığımda problem başladı. 1-1.5 sene atlatamadım."
  • Emre Belözoğlu itiraf etti: "En büyük pişmanlığım..." Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri...

    "ADNAN POLAT 'HAYIRLISI OLSUN' DEDİ"

    "Ben Inter'den Newcastle'a gittiğimde Fenerbahçe çok büyük bir teklif yapmıştı. Fenerbahçe'ye transfer olacağım zaman Adnan Polat'la görüştüm. Fenerbahçe'nin bir teklifi var. Size bir söz vermiştim. Bunu siz bilin önce dedim. O da 'hayırlısı olsun' dedi."
  • Emre Belözoğlu itiraf etti: "En büyük pişmanlığım..." Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri...

    "Fenerbahçe'ye transfer olduğumda sokakta ilk defa sevilmediğimi hissettim. Fenerbahçe'ye imza attıktan 3 gün sonra, 3 tane Galatasaraylı çocuk bana küfretmişti. Orada durumu anladım. Herkes kadar medeni tepkiler veremedik. O süreçle biraz boğuştum. Ama o duyguyu da yendik içimizde. Ben sokaktayım. Fenerbahçe de hep sokakta. Fenerbahçe halkın takımıdır. Bu yönümü Fenerbahçe'ye borçluyum."
  • Emre Belözoğlu itiraf etti: "En büyük pişmanlığım..." Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri...

    "SADECE FENERBAHÇE GÖNDERDİ"

    "Oynadığım takımların hepsinden kendi isteğimle ayrıldım. Sadece Fenerbahçe beni gönderdi"

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