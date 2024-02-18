Emre Belözoğlu: Zemin bir öncekiyle aynı

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında ağırladığı Galatasaray’a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Belözoğlu, coşkulu bir taraftar önünde maça kötü başlamayı beklemediklerini söyledi.

"SORUMLULUK BENİM" Galatasaray’ın iyi bir takım olduğunu dile getiren Belözoğlu, “İç sahada zeminimiz kötü. Sorumluluk benim. Oyuncularımı iyi hazırladığımı düşünürken iki golle onlar da şok yaşadı. Galatasaray iyi bir takım. Samsunspor maçında da benzer bir sonuç yaşadılar. Basit hataları değerlendiren bir takım. Üzgünüm. Biz kendi gerçeğimizle mücadele etmek zorundayız. Bu takımı bir an önce rahata erdirecek bir pozisyona sokmak istiyorum. Lige konsantre olup daha sonra da kupada da iyi performans sergilemek amacımız” ifadelerini kullandı.

"ZEMİN BİR ÖNCEKİYLE AYNI" Eryaman Stadyumu zemini hakkında değerlendirmede bulunan Belözoğlu, "Ben geçmişle bir fark görmüyorum. Zemin bir öncekiyle aynı. Okan ağabey ilk defa oynadı. İyileştirmek için emeği geçenlere teşekkür ederim ama zemin hala kötü. 11-12 günlük arada biraz daha toparlayabilir" diye konuştu.