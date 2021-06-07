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Emtia piyasasında geçen hafta karışık bir seyir izlendi

Emtia piyasasında geçen hafta karışık bir seyir izlenirken, bir önceki hafta yatırımcısına en fazla kazandıran ürünlerden olan kahve, yeni zirvesini gördü. Geçen hafta Brent petrol yüzde 3.9, buğday ve mısır yüzde 3.7, pamuk yüzde 3.2 değer kazanırken, bakır yüzde 2.3 ve altın yüzde 0.7 değer kaybetti.  Kahve, geçen hafta 1.6675 dolarla Kasım 2016'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü

Emtia piyasasında geçen hafta karışık bir seyir izlendi
AA

Talebe yönelik endişeler ve küresel piyasalardaki belirsizlikler geçen hafta emtia fiyatlarında düşüşe neden olurken, dolardaki gerileme ve ekonomilerdeki kısıtlamaların azalmaya başlaması emtia fiyatlarını destekleyen önemli unsurlar arasında yer aldı.

Emtia piyasasında görülen karışık seyre karşın geçen hafta tarım emtialarına genel anlamda pozitif bir görünüm hakim oldu. Buğday ve mısır yüzde 3,7, pamuk yüzde 3,2 ve şeker yüzde 0,4 değer kazanırken, bir önceki hafta yatırımcısına en fazla kazandıran ürünler arasında yer alan kahve, geçen hafta 1,6675 dolarla Kasım 2016'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

BRENT PETROL KAZANDIRDI, BAKIR VE ALTIN KAYBETTİRDİ

Geçen hafta Brent petrol yüzde 3,9 artarken, bakır yüzde 2,3 ve altın yüzde 0,7 değer kaybetti.

Brent petrolün varil fiyatı, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) petrol üretimini kademeli olarak artırma yönündeki tutumunu değiştirmemesine karşın ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin iyimserlikle artış eğiliminde hareket ederek yükselişini ikinci haftaya taşıdı. Haftayı yüzde 3,9 artışla 71,6 dolardan tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, hafta içinde de Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek seviye olan 72 doları gördü.

Bakır fiyatları, Çin'in talebinin azalabileceğine yönelik beklentilerle geriledi. Analistler, Çin'in artan ham madde fiyatlarına karşı emtia fiyatlarını kontrol altına almaya çalıştığını belirterek, finansal koşulların daralması ve kredi büyümesinin yavaşlamasıyla ülkenin bakıra olan talebinde düşüş yaşanabileceğini kaydetti.

"EKONOMİLERDEKİ KISITLAMALARIN AZALMAYA BAŞLAMASI EMTİA PİYASASININ GÜÇLÜ KALMASINA YOL AÇTI"

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin kaynaklı güçlü alımların buğday, mısır ve pamuk başta olmak üzere emtialarda etkili olduğunu ifade etti. Dolar endeksinin gerilemesinin piyasaları desteklediğini belirten Ergezen, tahvil faiz getirilerinin halen önemli değişken olmaya devam ettiğini söyledi.

Ekonomilerdeki kısıtlamaların azalmaya başlamasının emtia piyasasının güçlü kalmasına yol açtığını aktaran Ergezen, ABD'de yeni teşvik paketinin gündeme gelmesinin dolar endeksinde baskı unsuru olmaya devam ettiğini, bunun da emtialarda alımların artmasına yol açtığını kaydetti.

Ergezen, Çin kaynaklı güçlü alımların buğday, mısır ve pamuk başta olmak üzere emtialarda etkili olduğunu ifade etti. Yeni açıklanan tahminlerin hem üretimde hem de stoklarda artış olduğunu gösterdiğini vurgulayan Ergezen, şöyle devam etti:

"Bununla beraber ABD'de sıcak ve kurak hava nedeniyle buğday, mısır ve soya fasulyesi üzerinde arz endişelerinin arttığı görülüyor. Geçen hafta fiyat artışlarındaki esas nedenin bu olduğunu söyleyebiliriz. Yeni haftada ise yine hava sıcaklıklarının önemli bir değişken olacağını söylemek mümkün. Haftalık buğday ihracatındaki düşüş nedeniyle bu hafta satıcılı seyrin arttığı görülebilir."

Mısırda üretim tahminlerinin arttığını ancak dönem sonu stok tahminlerinin azaldığını ifade eden Ergezen, mısırda Çin kaynaklı talebin etkili olduğunu söyledi.

Çin kaynaklı alımların pamukta da etkili olduğunu belirten Ergezen, Çin'in dünyanın en büyük pamuk tüketicisi konumunda bulunduğuna işaret etti.

Şekerin haftayı yükselişle tamamladığını aktaran Ergezen, "Petrol fiyatlarının güçlü kalmaya devam etmesi şeker fiyatlarını da destekliyor. Ayrıca, ekonomilerin açılacağı beklentisi de olumlu yansıyor. Şeker kamışı, etanol üretimi içim kullanılan ham maddelerden biri. Petrol fiyatlarındaki değişim, üreticilerin şeker veya etanol üretimini tercih etmesine neden oluyor. Brezilya, dünyanın en büyük şeker üreticisi. Bu nedenle yatırımcıların özellikle dolar/Brezilya reali paritesini yakından takip etmesinde fayda var." şeklinde konuştu.

Kahve fiyatlarına da değinen Ergezen, "Kahve zincirlerinin ve turizm sektörünün açılması, kahve talebini de olumlu etkiliyor. Aşılama ile ilgili haberler ve kısıtlamaların azaltılacağı haberleri, kahve piyasası üzerinde pozitif etkili olmayı sürdürecek." dedi.

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