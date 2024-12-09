Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.259,06 %1,77
        DOLAR 34,8182 %0,16
        EURO 36,8554 %0,34
        GRAM ALTIN 2.979,55 %1,24
        FAİZ 42,19 %0,88
        GÜMÜŞ GRAM 35,72 %3,02
        BITCOIN 99.005,00 %-1,09
        GBP/TRY 44,5297 %0,49
        EUR/USD 1,0574 %0,06
        BRENT 71,96 %1,18
        ÇEYREK ALTIN 4.871,57 %1,25
        Haberler Ekonomi Girişimcilik En hızlı büyüyen ödeme şirketi oldu - Girişimcilik Haberleri

        En hızlı büyüyen ödeme şirketi oldu

        Sipay, Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin seçildiği Deloitte Teknoloji Fast 50 listesinde e-para ve ödeme kuruluşları arasında ilk sırada yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 16:02 Güncelleme: 09.12.2024 - 16:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        En hızlı büyüyen ödeme şirketi oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Her yıl Türkiye’nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketini belirleyen Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye 2024 Programı’nın sonuçları açıklandı. Sipay, üç yılda gerçekleştirdiği 36 kat büyüme ile e-para ve ödeme kuruluşları arasında zirveye yerleşti. Firmadan yapılan açıklamaya göre Sipay genel sıralamada ise 5’inci sırada yer aldı.

        Sipay CEO’su Semih Muşabak, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Sipay olarak başarımızı ödüllerle tescillemeyi sürdürüyoruz. Kısa süre önce Sardis Awards 2024’te 2 ödüle birden layık görülmemizin ardından şimdi de Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı’nda Türkiye’nin en hızlı büyüyen e-para ve ödeme kuruluşu olmak son derece gurur verici. Hedeflerimize ulaşma yolundaki kararlı çalışmaları ve özverileri için tüm ekip arkadaşlarıma ve yenilikçi çözümler üretmek için güç birliği yaptığımız tüm iş ortaklarımıza kıymetli katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Şu anda olduğu gibi gelecekte de müşteri merkezli inovatif bir yaklaşımla iş ortaklarımızla birlikte büyümeyi ve fintek ekosistemine öncülük etmeyi sürdüreceğiz.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Anne ve üvey babaya ceza yağdı!
        12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Anne ve üvey babaya ceza yağdı!
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        AVM'de cinayet! 10 el ateş edip gasp ettiği motosikletle kaçtı
        AVM'de cinayet! 10 el ateş edip gasp ettiği motosikletle kaçtı
        4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
        4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
        PKK/YPG Suriye'de işgal ettiği alanları kaybediyor
        PKK/YPG Suriye'de işgal ettiği alanları kaybediyor
        Suriyelilerin dönüşü kiraları düşürür mü?
        Suriyelilerin dönüşü kiraları düşürür mü?
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        Suriye'nin devam eden savaşı: Yoksulluk
        Suriye'nin devam eden savaşı: Yoksulluk
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Eşini başkasıyla börekçide gördü! Öldüren yemek!
        Eşini başkasıyla börekçide gördü! Öldüren yemek!
        Kadro dışından derbi zaferine!
        Kadro dışından derbi zaferine!
        İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem için geri sayım
        İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem için geri sayım
        Şerif Gören son yolculuğuna uğurlandı
        Şerif Gören son yolculuğuna uğurlandı
        Nerede kaldı FAIR-PLAY?
        Nerede kaldı FAIR-PLAY?
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        Yeni yükseliş trendi beklentisi
        Yeni yükseliş trendi beklentisi