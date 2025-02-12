Enda Enerji Holding halka arz sonuçları açıklandı! Enda Enerji ne zaman borsada işlem görecek?
Enda Enerji Holding halka arz sonuçları açıklandı. 200 binden fazla yatırımcının katıldığı halka arzda 91 milyon 719 bin 684 lot dağıtımı yapıldı. Sıra, firmanın 'ENDAE' kodu ile borsada işlem görmesine geldi. İşte, Enda Enerji Holding ilk BIST işlem tarihi...
Enda Enerji Holding halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla yatırımcılar ilk BIST işlem tarihini merak etmeye başladı. Kişi başı 293 lot veren firma, halka arzdan kazanacağı fonun tamamını yatırım yapmak için kullanacak. Peki, Enda Enerji Holding ne zaman borsada işlem görmeye başlayacak?
ENDA ENERJİ HOLDİNG HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI
Firmanın toplamda 100 milyon lot dağıtacağını biliniyordu. Ancak Sermaye artırımı yöntemiyle gerçekleşen halka arzda, halka arzı planlanan toplam 100.000.000 TL nominal değerli paylardan 8.280.316 TL nominal değerli kısmın satışı iptal edilerek toplamda 91.719.684 TL nominal değerli paylar dağıtıma konu edilmiştir.
91.719.684 TL lot üzerinden değerlendirilen halka arz sonuçları şöyle;
Firma kişi başına 5 bin 109 TL değerinde 293 lot verdi. Firmanın halka arzına 286 bin 905 kişi katıldı.
ENDA ENERJİ HOLDİNG BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Firma 13 Şubat 2025 itibarıyla borsada işlem görecek.
ENDA ENERJİ HOLDİNG HİSSE FİYATI NEDİR?
Firmanın hisse fiyatı 17,44 TL olarak belirlendi.
ENDA ENERJİ HOLDİNG HALKA ARZ FONU NASIL KULLANILACAK?
Yüzde 100 yatırım
ENDA ENERJİ HOLDİNG HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Colendi Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Eliptik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finansbank A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Teb A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.