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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: “Doğayla uyumlu büyüyen bir Türkiye için çalışıyoruz”

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: “Doğayla uyumlu büyüyen bir Türkiye için çalışıyoruz”

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2019-2025 döneminde çevre yatırımlarıyla 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı. Bakan Alparslan Bayraktar, "Gelecek nesillere daha yaşanabilir, yeşil ve temiz bir dünya bırakmak için çalışıyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 10:39 Güncelleme:
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        "Doğayla uyumlu büyüyen bir Türkiye için çalışıyoruz"

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 7 yılda yaptığı yatırımlarla 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı.

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, çevre odaklı faaliyetlerle 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım sonucunda 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "2053 Net Sıfır Emisyon" hedefi doğrultusunda stratejiler geliştiren Bakanlık, çevreci uygulamalara imza atıyor. Bakanlık, 2019-2025 yılları arasında çevre faaliyetlerine toplam 4,41 milyar liralık yatırım yaptı. Bu yatırımlarla 7,62 milyar liralık tasarruf sağlandı.

        Ayrıca Bakanlık, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla çevrenin korunması adına önemli kazanımlar elde etti. Geçen yıl gerçekleştirilen 156 bin 999 gigavatsaat yenilenebilir enerji üretimi sayesinde yaklaşık 91 milyon ton karbondioksit emisyonu önlendi. Bu miktar, yaklaşık 8,27 milyar ağacın bir yılda önleyebileceği emisyona eşdeğer olarak hesaplanıyor. Bakanlık, sadece 2025'te toplam 371,29 hektarlık alana 531 bin 869 fidan dikerken, bu çalışmalarla yaklaşık 5 bin 851 ton karbondioksite denk gelen emisyon azaltımı sağladı.

        YENİLENEBİLİR ENERJİ VE SIFIR ATIK ÖNE ÇIKTI

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2019-2025 döneminde toplam 4 bin 532 hektar alana 4,9 milyon fidan dikti. Böylece, 7 yılda toplam 54 bin 409 ton karbondioksit salımı önlenmiş oldu. Sıfır Atık Yönetimi Projesi ile 2025'te 7 bin 174 ton atığın geri kazanımı sağlanırken, bu kazanımla 8 bin 960 ağacın kesilmesinin önüne geçildi. Bakanlığın çalışmaları kapsamında 2025'te 10,2 milyon metreküp su arıtılırken, bunun yüzde 83'ü geri kazanıldı.

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu: "Gelecek nesillere daha yaşanabilir, yeşil ve temiz bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. Ülkemizin yeşil dönüşümüne ivme kazandıracak adımları kararlılıkla atıyor, doğayla uyumlu ve kendi kaynaklarıyla büyüyen bir Türkiye inşa etmek için gayret ediyoruz. Sıfır atık ve enerji verimliliğini aynı anlayışın iki temel unsuru olarak görüyoruz. Tabiatın bize sunduğu eşsiz emaneti korumak adına israfın önüne geçiyor, doğal kaynaklarımızı en doğru şekilde değerlendiriyoruz. Daha yeşil ve temiz yarınlara ulaşma inancıyla Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası kutlu olsun."

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