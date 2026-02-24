Enerjisa Üretim’den geleceğin kadın liderlerine destek

Enerjisa Üretim, genç kadınları geleceğin iş dünyasına güçlü, özgüvenli ve donanımlı bireyler olarak hazırlayan Womentum programıyla etki alanını her geçen yıl daha da genişletiyor.

İlk kez 2022 yılında hayata geçirilen ve Nisan ayında beşinci dönemine başlayacak program; üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında veya meslek yüksekokullarının son sınıfında öğrenim gören kadın öğrencilere, kariyer yolculuklarında güçlü bir sıçrama zemini sunuyor.

Enerjisa Üretim'in ana partnerliğinin yanı sıra, imeceLAB yürütücülüğünde ve akademik paydaşların katkısıyla ilerletilen Womentum, her geçen yıl artan öğrenci ilgisi ve büyüyen etkisiyle bu iş birliklerinin sonucunu güçlü verilerle ortaya koyuyor. Programın son döneminde Türkiye'nin 71 ilinden 4 bin 600'ün üzerinde başvuru alınırken, programın başlangıcından bu yana toplam başvuru sayısı 12 bini aştı. Programın son döneminde, 65 farklı ilden 2 bin 300'den fazla kadın öğrencinin kabul edildiği Womentum'da bugüne kadar toplam 7 bin 500'e yakın katılımcıya ulaşıldı. Bu tablo, Womentum'un genç kadınların kariyer yolculuğunda giderek daha güçlü bir etki platformuna dönüştüğünü net biçimde ortaya koyuyor.

Akademi Programı ile Kapsamlı Gelişim

Şubat ayında başlayan başvuru süreci 15 Mart 2026'ya kadar devam edecek. Womentum'un yeni dönemi ise 1 Nisan'da gerçekleştirilecek oryantasyon buluşmasıyla kapılarını açacak. Altı hafta boyunca tamamen çevrim içi platformda hayata geçirilecek program, genç kadınların kariyer yolculuklarında ihtiyaç duyacakları kritik yetkinlikleri kazanmaları için titizlikle tasarlanmış güçlü bir gelişim deneyimi sunuyor.

Kurgulanan Akademi Programı kapsamında katılımcılar; kişisel gelişimden kariyer stratejilerine, sürdürülebilirlik perspektifinden enerji sektörünün dönüşen dinamiklerine ve teknoloji yetkinliklerine uzanan geniş ve güncel bir içerikle buluşacak. Haftada iki gün gerçekleştirilecek canlı eğitimler, esnek öğrenme yaklaşımıyla kayıt altına alınarak katılımcıların diledikleri zaman erişimine de açılacak. Program boyunca yüksek katılım ve performans gösteren öğrenciler ise eğitimlerin ardından mülakat sürecine dahil edilecek.

Atölye ve Mesele Süreci ile Uygulamalı Deneyim

Akademi aşamasını tamamlayan katılımcılar için programın ikinci fazı olan Atölye ve Mesele Süreci devreye girecek. 20 Haziran'da başlaması planlanan ve beş hafta sürecek bu uygulama odaklı fazda öğrenciler, Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisiyle gerçek problem alanlarına çözüm üretme deneyimi yaşayacak.