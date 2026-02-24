Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.061,71 %0,92
        DOLAR 43,8548 %0,03
        EURO 51,6964 %0,01
        GRAM ALTIN 7.291,28 %-1,20
        FAİZ 36,17 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 124,53 %-0,65
        BITCOIN 63.012,00 %-2,40
        GBP/TRY 59,1889 %0,01
        EUR/USD 1,1780 %-0,04
        BRENT 71,96 %0,66
        ÇEYREK ALTIN 11.921,24 %-1,20
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Enerjisa Üretim’den geleceğin kadın liderlerine destek - İş-Yaşam Haberleri

        Enerjisa Üretim’den geleceğin kadın liderlerine destek

        Enerjisa Üretim, genç kadınların kariyer yolculuklarını dönüştüren Womentum programının beşinci yılında da geleceğin liderlik ekosistemini inşa etmeyi sürdürüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2026 - 10:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Enerjisa Üretim'den geleceğin kadın liderlerine destek

        Enerjisa Üretim, genç kadınları geleceğin iş dünyasına güçlü, özgüvenli ve donanımlı bireyler olarak hazırlayan Womentum programıyla etki alanını her geçen yıl daha da genişletiyor.

        İlk kez 2022 yılında hayata geçirilen ve Nisan ayında beşinci dönemine başlayacak program; üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında veya meslek yüksekokullarının son sınıfında öğrenim gören kadın öğrencilere, kariyer yolculuklarında güçlü bir sıçrama zemini sunuyor.

        Enerjisa Üretim'in ana partnerliğinin yanı sıra, imeceLAB yürütücülüğünde ve akademik paydaşların katkısıyla ilerletilen Womentum, her geçen yıl artan öğrenci ilgisi ve büyüyen etkisiyle bu iş birliklerinin sonucunu güçlü verilerle ortaya koyuyor. Programın son döneminde Türkiye'nin 71 ilinden 4 bin 600'ün üzerinde başvuru alınırken, programın başlangıcından bu yana toplam başvuru sayısı 12 bini aştı. Programın son döneminde, 65 farklı ilden 2 bin 300'den fazla kadın öğrencinin kabul edildiği Womentum'da bugüne kadar toplam 7 bin 500'e yakın katılımcıya ulaşıldı. Bu tablo, Womentum'un genç kadınların kariyer yolculuğunda giderek daha güçlü bir etki platformuna dönüştüğünü net biçimde ortaya koyuyor.

        REKLAM

        Akademi Programı ile Kapsamlı Gelişim

        Şubat ayında başlayan başvuru süreci 15 Mart 2026'ya kadar devam edecek. Womentum'un yeni dönemi ise 1 Nisan'da gerçekleştirilecek oryantasyon buluşmasıyla kapılarını açacak. Altı hafta boyunca tamamen çevrim içi platformda hayata geçirilecek program, genç kadınların kariyer yolculuklarında ihtiyaç duyacakları kritik yetkinlikleri kazanmaları için titizlikle tasarlanmış güçlü bir gelişim deneyimi sunuyor.

        Kurgulanan Akademi Programı kapsamında katılımcılar; kişisel gelişimden kariyer stratejilerine, sürdürülebilirlik perspektifinden enerji sektörünün dönüşen dinamiklerine ve teknoloji yetkinliklerine uzanan geniş ve güncel bir içerikle buluşacak. Haftada iki gün gerçekleştirilecek canlı eğitimler, esnek öğrenme yaklaşımıyla kayıt altına alınarak katılımcıların diledikleri zaman erişimine de açılacak. Program boyunca yüksek katılım ve performans gösteren öğrenciler ise eğitimlerin ardından mülakat sürecine dahil edilecek.

        Atölye ve Mesele Süreci ile Uygulamalı Deneyim

        Akademi aşamasını tamamlayan katılımcılar için programın ikinci fazı olan Atölye ve Mesele Süreci devreye girecek. 20 Haziran'da başlaması planlanan ve beş hafta sürecek bu uygulama odaklı fazda öğrenciler, Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisiyle gerçek problem alanlarına çözüm üretme deneyimi yaşayacak.

        Belirlenen 'mesele' başlıkları etrafında yürütülecek proje geliştirme süreci, atölye çıktılarıyla beslenen bütüncül bir öğrenme akışı sunarak katılımcıların ekip çalışması, yenilikçi düşünme ve problem çözme yetkinliklerini pratikte geliştirmelerine imkân tanıyacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Rusya'da, yedinci kattan düşen çocuğu apartman görevlisi kurtardı

        Rusya'nın St. Petersburg kentinde bir binanın 7'nci katından aşağıya düşen çocuğu durumu fark eden apartman görevlisi kurtardı.  (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Düğün aracı, cenaze aracı oldu!
        Düğün aracı, cenaze aracı oldu!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        MHP, CHP ve DEM Parti'ye ziyaret
        MHP, CHP ve DEM Parti'ye ziyaret
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        İran'da protestolar yeniden başladı
        İran'da protestolar yeniden başladı
        "El Mencho" nasıl yakalandı?
        "El Mencho" nasıl yakalandı?
        Ramazan’da reflü kabusuna son!
        Ramazan’da reflü kabusuna son!
        10 çalışandan 1’i yoksul
        10 çalışandan 1’i yoksul
        Trakya ve Doğu Anadolu için uyarı! Sağanak yağmur ve kar yağışı
        Trakya ve Doğu Anadolu için uyarı! Sağanak yağmur ve kar yağışı