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Enflasyon rakamları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2022 Nisan ayı enflasyon oranları açıklandı mı?

Nisan ayı enflasyon rakamları için artık meraklı bekleyiş başladı. Yurdumuzun dört bir yanındaki binlerce vatandaşımız; enflasyon oranının ne zaman ve hangi tarihte duyurulacağını araştırıyor. İşte Nisan ayı enflasyon oranına ilişkin son bilgiler...

  • 01
    Enflasyon rakamları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2022 Nisan ayı enflasyon oranları açıklandı mı?

    Türkiye bir kez daha enflasyon rakamlarını beklemeye başladı. Yurdumuzun dört bir yanındaki milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin en çok; Mart ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı aranıyor. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...
  • 02
    Enflasyon rakamları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2022 Nisan ayı enflasyon oranları açıklandı mı?

    NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Mart ayı enflasyon oranı 3 Mayıs Salı günü açıklanacak. Bilindiği üzere enflasyon rakamları her ayın 3'ünde yayınlanıyor...
  • 03
    Enflasyon rakamları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2022 Nisan ayı enflasyon oranları açıklandı mı?

    MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI NASILDI?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıkladı.
  • 04
    Enflasyon rakamları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2022 Nisan ayı enflasyon oranları açıklandı mı?

    Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi martta aylık bazda yüzde 5,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 9,19 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,14, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 114,97 oldu.
  • 05
    Enflasyon rakamları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2022 Nisan ayı enflasyon oranları açıklandı mı?

    TÜFE'de 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 29,88 artış gerçekleşti.

     

     

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