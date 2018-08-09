Engelli emeklilik şartları nelerdir?

Engelli olarak emekli olmak malulen emeklilik ile aynı şartlara sahip değildir. Rapor oranları ve sigortalılık durumu farklılık gösterir. Yazımızda engelli olarak emekli olma şartlarını ve malulen emeklilik hakkında merak ettiklerinizi bulabilirsiniz.

ENGELLİ EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Emekli olabilmek için şart olan yaş durumu engelli olarak emekli olurken aranmaz. İşte engelli olarak emekli olmanın 2 şartı...

- Sağlık raporu

- Prim ödeme süresi

MALULEN EMEKLİLİK HAKKINDA

Malulen emekli olabilmek için ilk şart yüzde 60 iş göremez raporuna sahip olmak gerekir. SGK tarafından Sağlık Kurulu bulunan bir hastaneye sevk edilen işçi burada şikayetçi olduğu rahatsızlıklar üzerine muayene edildikten sonra bir heyet raporu oluşturulur. Bu raporda çalışanın hastalıkları üzerine kalem kalem puan verilir ve son olarak da bir de tüm vücut fonksiyon kaybı oranı yazılır. İşte bu oran yüzde 60'ın üzerinde olmalıdır. Ayrıca malulen emekli olmak için çalışanın 10 yıllık sigorta geçmişi ve bu 10 yıl içinde 1800 gün prim ödemesi yapılmış olmalıdır.

ENGELLİ EMEKLİLİK HESAPLAMASINDAN PRİM GÜNÜ KAÇ OLMALIDIR?

SİGORTALI ÇALIŞAN: Engelli olarak emeki olabilmek için en az yüzde 40 raporsa ihtiyacınız vardır. Yüzde 40 3. derece emeklilik demektir. 2. derecede bulunanlar yüzde 60, 1. derecede bulunanlar yüzde 80 rapora sahip olurlar ve emeklilik için gerekli prim sayıları da bu derecelere göre farklılık gösterir. 1. Derece yani %80 ve üzeri engeli bulunanlar 15 yıl ve 3600 gün prim sayısı ile emekliliği hak ederlerken, 2.derece bulunan %60 ve %79 arasında engeli bulunanlar 18 yıl 4000 gün prim ile emekliliği hak etmektedirler. 3. Derecede bulunanlar %40 ile %59 arasında engeli bulunanlar ise 20 yıl 4400 gün prim ile emekli olmaktadırlar.

BAĞKURLU: Sağlık Kurulu Raporu yüzde 60 üzeri olanlar 3960 gün prim ödemeleri ve 15 yıldan beri sigortalı olmaları halinde emekli olabiliyor. Engelli durumu yüzde 50-59 arası olanlar ise 16 yıl çalışmaları ve 4320 gün prim ödemeleri halinde emekliliğe hak kazanıyor. Engellilik hali yüzde 40-49 arasında olanlar ise 18 yıl çalışmaları ve 4680 gün prim ödemeleri halinde, emekli olabiliyor.

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