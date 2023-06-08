Geçtiğimiz haftalarda Diario Ole Ecuador'a konuşan Valencia'nın temsilcisi Chalo Vargas, "Cuma günü, Enner Valencia ve ailesiyle birlikte masadaki seçenekleri değerlendireceğiz. Olası bir sözleşme yenileme için önceliğimiz her zaman Fenerbahçe oldu ama aynı şekilde Brezilya, Meksika, Dubai ve Suudi Arabistan'dan takımlarla da görüşmeler yaptık" ifadelerini kullanmıştı.