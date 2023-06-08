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Enner Valencia için flaş iddia: Yeni takımını duyurdular!

Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin son dönemine giren Enner Valencia için Brezilya basınından sürpriz bir iddia geldi

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  • Enner Valencia için flaş iddia: Yeni takımını duyurdular!

    Fenerbahçe ile sözleşmesi sene sonunda bitecek olan, Enner Valencia hakkında dedikodular günden güne artıyor.
  • Enner Valencia için flaş iddia: Yeni takımını duyurdular!

    Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia için bir iddiada Brezilya basınından geldi.
  • Enner Valencia için flaş iddia: Yeni takımını duyurdular!

    Fenerbahçe ile sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya varamayan Ekvadorlu golcü, Brezilya ekiplerinden Internacional ile anlaştığı iddia edildi.
  • Enner Valencia için flaş iddia: Yeni takımını duyurdular!

    Brezilya'dan Globo Esporte'de yer alan habere göre; 33 yaşındaki Enner Valencia, Fenerbahçe ile 11 Haziran'da son maçına Başakşehir karşısında çıkacak ve ardından Brezilya'ya gidecek.
  • Enner Valencia için flaş iddia: Yeni takımını duyurdular!

    Enner Valencia, gelecek hafta içi kendisini 'uzun süreli' şekilde Internacional'e bağlayan sözleşmeye imza atacak.
  • Enner Valencia için flaş iddia: Yeni takımını duyurdular!

    Geçtiğimiz haftalarda Diario Ole Ecuador'a konuşan Valencia'nın temsilcisi Chalo Vargas, "Cuma günü, Enner Valencia ve ailesiyle birlikte masadaki seçenekleri değerlendireceğiz. Olası bir sözleşme yenileme için önceliğimiz her zaman Fenerbahçe oldu ama aynı şekilde Brezilya, Meksika, Dubai ve Suudi Arabistan'dan takımlarla da görüşmeler yaptık" ifadelerini kullanmıştı.
  • Enner Valencia için flaş iddia: Yeni takımını duyurdular!

    12 YIL SONRA FENERBAHÇE'DEN GOL KRALI

    Sarı Lacivertliler en son 2010-2011 sezonunda Süper Lig'de gol kralı çıkarmıştı. Fenerbahçe forması altında Süper Lig’de gol kralı olan son isim  Alex de Souza’ydı. Enner Valencia, 12 yıl sonra 29 golle Fenerbahçe'nin Süper Lig'de gol kralı olan ismi oldu.
  • Enner Valencia için flaş iddia: Yeni takımını duyurdular!

    Fenerbahçe’nin efsane Brezilyalı futbolcusu Alex de Souza’nın, 2010-2011 sezonunda kaydettiği 28 golle, ‘bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu’ rekorunu kıran Enner Valencia, ‘sarı-lacivertli formayla bir sezonda en fazla gol atan futbolcu’ rekorunu da egale etti.
  • Enner Valencia için flaş iddia: Yeni takımını duyurdular!

    Enner Valencia bu sezon Fenerbahçe formasıyla, çıktığı 47 maçta 33 kez ağları havalandırırken, 7 gol pası verdi.
  • Enner Valencia için flaş iddia: Yeni takımını duyurdular!
  • Enner Valencia için flaş iddia: Yeni takımını duyurdular!

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