Epic Games ücretsiz oyunları oyunseverlere sunmaya başladı. Epic Games, her bir oyunu indirmek için 24 saat süre tanıyor. Bu 24 saatlik zaman diliminde ücretsiz oyunu kütüphanenize eklediğinizde ise sonsuza kadar sizin olacak. Cities: Skylines oyununu şuan ücretsiz indirmek mümkün. Ayrıca 24 saat sonra gizemli bir oyun daha kullanıma açılacak.

EPİC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLAR NELER?

Epic Games ücretsiz oyunları 17 Aralık tarihinde belli olacak ancak Epic Games ücretsiz oyunlar listesi şimdiden internete sızdı. Her ne kadar kesin bir bilgi olmasa da şu oyunların ücretsiz olacağı iddia ediliyor.

Shift Delete'in haberine göre; The Witcher 3, Mass Effect Andromeda, Assassins Creed Origins gibi kült ve pahalı oyunlar yer alıyor.

Oyunların ücretsiz verileceği tarihler de yer alıyor ancak doğruluğunu görmek için daha beklemek gerekecek. GTA 5 gibi dünyaca bilinen bir oyunu ücretsiz veren Epic Games’in bu listedeki oyunları sunması da büyük bir sürpriz olmayabilir.

Epic Games, Far Cry 5, Hitman 2 ve Resident Evil 7 gibi yapımı iyi olan oyunları ücretsiz olarak sunarsa, GTA 5 ile edindiği geniş oyuncu kitlesini daha da geliştirecek.

EPİC GAMES GÜNÜN ÜCRETİZ OYUNU: Stranded Deep

24 lira değerindeki bu oyun 29 Aralık saat 19:00 tarihine kadar geçerlidir. Saat 19:00'dan sonra yeni bir oyun hediye edilecektir.

Stranded Deep

Bir uçak kazasından kurtulan ve Pasifik Okyanusu'nda bir yerlere sürüklenen bir kazazedeyi oyna. Her oynayışında farklı deneyimlerle sonuçlanan en tehlikeli senaryolarla yüzleş. Yağmala. Keşfet. Hayatta kal.

Bu bir Erken Erişim Oyunudur. Erken Erişim oyunlar henüz geliştirme aşamasındadır ve zaman içinde önemli ölçüde değişebilir. Bu nedenle, bu oyunu oynarken beklenmeyen sorunlar yaşayabilir veya tamamen yeni oynanış unsurlarıyla karşılaşabilirsin.

Oyunu şimdi geliştirme aşamasındayken oynayarak deneyimleyebilir veya daha eksiksiz bir deneyim için bekleyebilirsin.

EPİC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLAR LİSTESİ

17 Aralık ücretsiz oyunu: Cities: Skylines

18 Aralık ücretsiz oyunu: Oddworld: New ‘n’ Tasty

19 Aralık ücretsiz oyunu: The Long Dark

20 Aralık ücretsiz oyunu: Defense Grid: The Awakening

21 Aralık ücretsiz oyunu: Alien: Isolation

22 Aralık ücretsiz oyunu: Metro 2033 Redux

23 Aralık ücretsiz oyunu: Tropico 5

24 Aralık ücretsiz oyunu: İnside

25 Aralık ücretsiz oyunu: Darkest Dungeon

26 Aralık ücretsiz oyunu: My Time At Port

27 Aralık ücretsiz oyunu: Night In The Woods,