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        Haberler Gündem Eğitim Erbiyum Nedir, Nerelerde Kullanılır, Kullanım Alanları, Özellikleri, Periyodik Tablodaki Simgesi, Yeri

        Erbiyum nedir, nerelerde kullanılır? Erbiyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri

        Azrak toprak elementleri arasında yer alan bu metalin adı, İsveç'in Ytterby kasabasından gelmektedir. Erbiyum, azrak veya lantanit elementlerden biri olarak manyetik özellikleri sebebiyle çeşitli renklendirme uygulamaları, lazerler ve fiber optik kablolarda tercih edilmektedir. Erbiyum nedir, nerelerde kullanılır? Erbiyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 17:48 Güncelleme: 20.09.2023 - 17:48
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        Erbiyum nedir, nerelerde kullanılır?
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        Element uygulandığı ürünlere pembe ve kırmızıya yakın tonlarda renk vermektedir. Cilt hasarlarının onarılmasında kullanılan lazerlerin bir bileşeni olarak elementi gösterebiliriz.1934 yılında Wilhelm Klemm ve Heinrich Bommer'ın saflaştırılmış erbiyum klorürü potasyumla ısıtarak ilk saf erbiyumu elde etmiştir. Erbiyum nedir? Nerelerde kullanılır? Erbiyum simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

        Erbiyum Nedir?

        Element; gümüşi beyaz bir görünüme sahip, yumuşak ve parlak yapıdadır. Dövülüp ince tabakalara çekilebilir. Elektropozitifliği yüksektir. Nadir toprak elementlerinin karakteristik özelliklerini sergileyen element orta derecede reaktif bir yapıya sahiptir. Havada oldukça kararlı bir yapıdadır; hızla oksitlenme eğilimi taşır. Erbiyum oksit ve erbiyum bileşikleri pembe ve kırmızıya yakın tonlarda bulunmaktadır. Metal erbiyum, oksijen ve su ile yavaş yavaş oksitlenir; diğer nadir toprak elementlerine göre korozyon direnci yüksektir. Metal, tüm halojenlerle reaksiyona girer.

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        Erbiyum Nerelerde Kullanılır?

        Doğada az bulunması nedeniyle buna paralel olarak uygulama alanları da sınırlıdır. En önemli ticari kullanımını fiber optik kablolar ve medikal lazer oluşturur. Yan etkileri diğer lazerlere göre daha azdır. Fiber optik kablolar, bir lazer yükseltici olarak işlev görmektedir. Nükleer teknolojide nötron emici kontrol çubuklarında da erbiyum kullanılmaktadır. Vanadyum ve titanyum ile alaşımları ise nükleer endüstride tercih edilmektedir. Erbiyum oksit, kızılötesi emici camlarda, kaynakçılar için koruyucu camlarda kullanılmaktadır. Element cama eklendiğinde pembe bir renk vermektedir. Bu sebeple bazı güneş gözlüklerine ve takılara renk vermek için kullanılmaktadır.

        Erbiyum Simgesi

        Elementin simgesi, “Er” harfleriyle ifade edilmektedir. Doğada az olarak bulunmasına karşılık saf halde bulunmamaktadır. Dünya kabuğunda en bol bulunan 44. elementtir. Genellikle nadir toprak elementleri minerallerinden ksenotim ve öksenitte içeriğinde yer alır. Monzait, bastnasit, gadolinit ve fergusonit minerallerinde de bir miktar bulunmaktadır.

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        Erbiyum Sembolü

        Erbiyum elementi “Er” sembolüyle periyodik tabloda temsil edilmektedir. Doğada 6 izotopun karışımından oluşur. Bu izotoplar; Er-162, Er-164, Er-166, Er-167, Er-168 ve Er-170 şeklindedir.

        Erbiyum Periyodik Tablodaki Yeri

        Periyodik tablonun 6. periyodunun lantanitler grubunda yer alan 12. element olarak karşımıza çıkan elementin atom numarası 68'dir. Erbiyumun bilinen bir biyolojik rolü yoktur ve düşük toksisiteye sahiptir.

        Erbiyum Kullanım Alanları

        • Kızılötesi soğurma camı
        • Fosforaışıl maddeler
        • Medikal lazerler
        • Fiber optik kablolar
        • Seramikler
        • Fotografik filtreler
        • Güneş gözlükleri
        • Cam işleme ve kaynak gözlükleri
        • Taklit mücevherler

        Erbiyum Özellikleri

        • Erime noktası 1529 derece, kaynama noktası 2868 derecedir.
        • 1990'lı yıllara kadar kullanılmayan bir element olan erbiyum, fiber optik kabloların yaygınlaşmasıyla birlikte değerli hale gelmiştir.
        • Erbiyum lazerlerin diş çürüklüğü ve dolgu uygulamalarında etkili ve güvenli sonuçlar verdiği kanıtlanmıştır.
        • Cilde derinden nüfus etmediği için ciltteki kırışıklıklar, yara, dövme ve sivilce izlerini gidermede erbiyum lazerler kullanılmaktadır.
        • Erbiyum izotopları arasında en kullanışlı olan izotopu Er-168’dir.
        • İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler üzerindeki etkileri henüz bilinmiyor. Yutulması halinde kemiklerde, böbreklerde ve karaciğerde birikir.
        • Elementin cevherlerinin bulunduğu başlıca ülkeler Moğolistan, Çin, Rusya, Avustralya, ABD ve Hindistan’dır.
        • Dünya erbiyum üretimi yılda 500 tondur.
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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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